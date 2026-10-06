ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్లపై ఐఆర్డీఏఐ పరిమితులు: బ్రోకర్ల ఆందోళన.. 10 లక్షల ఉద్యోగాలకు ముప్పు
ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్లపై పరిమితులు విధిస్తూ ఐఆర్డీఏఐ తెచ్చిన నూతన ప్రతిపాదనలపై బ్రోకర్ల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాబోయే ఐదేళ్లలో దాదాపు 10 లక్షల ఉద్యోగాలు ప్రమాదంలో పడతాయని ఐబీఏఐ (IBAI) హెచ్చరించింది.
ఇన్సూరెన్స్ రంగానికి సంబంధించి ఏజెంట్లు, బ్యాంకులు, బ్రోకర్లకు చెల్లించే కమిషన్లపై పరిమితులు విధించేందుకు భారత ఇన్సూరెన్స్ నియంత్రణ, అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (ఐఆర్డీఏఐ - IRDAI) సిద్ధమైంది. అయితే ఈ నూతన విధానాన్ని భారత ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకర్ల సంఘం (IBAI) తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదనలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కోరుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రులకు ఐబీఏఐ లేఖలు రాసింది.
సెప్టెంబర్ 23న 'రీకాలిక్యులేటింగ్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్' పేరుతో విడుదల చేసిన చర్చాపత్రంలో ఐఆర్డీఏఐ పలు కీలక మార్పులను ప్రతిపాదించింది. దీనిపై అక్టోబర్ 25 వరకు భాగస్వామ్య వర్గాల నుంచి అభిప్రాయాలను స్వీకరించనుంది.
ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదనలు ఇవే..
పాలసీ విక్రయానికి అయ్యే శ్రమ, ఉత్పత్తుల సంక్లిష్టత ఆధారంగా కమిషన్లను నిర్దేశించాలని ఐఆర్డీఏఐ భావిస్తోంది. తద్వారా పంపిణీ వ్యయాన్ని తగ్గించి, సామాన్యులకు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ధరలను అందుబాటులోకి తేవడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొంది.
థర్డ్ పార్టీ మోటార్ ఇన్సూరెన్స్: తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సిన ఈ పాలసీలకు అతితక్కువ లేదా అసలు కమిషన్ ఇవ్వకూడదని ప్రతిపాదించింది.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్: నూతన పాలసీల విక్రయంపై మొదటి ఏడాది కమిషన్ 15% నుంచి 20% వరకు, రెన్యూవల్ లేదా పోర్టబిలిటీ సమయంలో 5% నుంచి 10%కి పరిమితం చేయాలని భావిస్తోంది.
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్: పాలసీ కాలపరిమితిని బట్టి మొదటి ఏడాది విక్రయ కమిషన్ను 5% నుంచి 20% మధ్య నిర్ణయించనున్నారు.
మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ (పర్సనల్ యాక్సిడెంట్): కవరేజీపై 5% నుంచి 10% పరిమితి ప్రతిపాదించారు.
బ్యాంకులు, రుణాలు: బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థల ద్వారా విక్రయించే ఇన్సూరెన్స్కు కమిషన్లను 2% నుంచి 5% వరకు తగ్గించాలని, రుణాలతో పాటు బలవంతంగా ఇన్సూరెన్స్ ట్యాగ్ చేయడాన్ని నిషేధించాలని ప్రతిపాదించారు.
10 లక్షల మంది ఉపాధిపై దెబ్బ
ఈ నూతన నిబంధనల వల్ల ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల యాజమాన్యాలకు లాభం చేకూరుతుందే తప్ప, ఆదా అయిన మొత్తాన్ని పాలసీదారులకు తగ్గించే అవకాశం లేదని ఐబీఏఐ ఆరోపించింది. కమిషన్లపై కోత విధించడం వల్ల పంపిణీ రంగం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని, రాబోయే ఐదేళ్లలో సుమారు 10 లక్షల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఐబీఏఐ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
ఇన్సూరెన్స్ రంగంలోకి 100% విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను (FDI) అనుమతించిన ప్రస్తుత తరుణంలో ఇటువంటి ఆకస్మిక మార్పులు రంగంలో అనిశ్చితిని సృష్టిస్తాయని పేర్కొంది.
తప్పుడు మార్గాలకు దారితీసే అవకాశం
కమిషన్లపై కఠిన పరిమితులు విధించడం వల్ల కంపెనీలు దొడ్డిదారిన పంపిణీదారులను ప్రోత్సహించే ప్రమాదం ఉందని ఐబీఏఐ హెచ్చరించింది. పరిమితులకు మించి చెల్లించే మొత్తాలను 'మార్కెటింగ్ ఫీజు' పేరిట చూపించే అవకాశం ఉందని, దీనివల్ల మార్కెట్లో మళ్లీ అక్రమ పద్ధతులు పెరుగుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
ప్రభుత్వం, ఐఆర్డీఏఐకి ఐబీఏఐ విజ్ఞప్తి
పాలసీదారులు, ఉపాధి అవకాశాలు, ప్రభుత్వ రంగ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలు, విదేశీ పెట్టుబడులపై స్పష్టమైన ప్రభావ అంచనా (Impact Assessment) నివేదికను విడుదల చేసేవరకు ఈ కమిషన్ల పరిమితులను అమలు చేయవద్దని ఐబీఏఐ కోరింది. నిబంధనల ప్రకారం 2028లో జరగాల్సిన సమీక్ష వరకు ప్రస్తుత విధానాన్నే కొనసాగించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
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