హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ రెన్యూవల్ చేస్తున్నారా? ఈ 5 విషయాలు అస్సలు మరవొద్దు
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ గడువు ముగిసే సమయానికి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. బీమాను పునరుద్ధరించే సమయంలో హామీ మొత్తం, క్లెయిమ్ నిబంధనలు, గ్రేస్ పీరియడ్తో పాటు గుర్తుంచుకోవాల్సిన కీలక అంశాల సమగ్ర విశ్లేషణ.
అత్యవసర వైద్య పరిస్థితుల్లో కుటుంబానికి ఆర్థిక ధైర్యాన్ని అందించేది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. అనారోగ్యాలు, ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ఆస్పత్రి ఖర్చుల భారం పడకుండా ఉండటంతో పాటు ఆదాయ పన్ను మినహాయింపులకూ బీమా తోడ్పడుతుంది. అయితే, ఈ రక్షణ నిరంతరం కొనసాగాలంటే పాలసీని సరైన సమయానికి రెన్యూ (పునరుద్ధరణ) చేసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం.
చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యంతో గడువు దాటితే పాలసీ రద్దయ్యే (Lapse) ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల ఇప్పటివరకు పొందిన నో క్లెయిమ్ బోనస్ (NCB) వంటి ప్రయోజనాలు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. ముందుగా ఉన్న వ్యాధులకు (Pre-existing diseases) సంబంధించి వెయిటింగ్ పీరియడ్ మళ్లీ మొదటికొస్తుంది. చాలా బీమా కంపెనీలు 15 నుంచి 30 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ సమయంలో ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే క్లెయిమ్ లభించదు. అందుకే రెన్యూవల్ సమయంలో కొన్ని కీలక అంశాలను విశ్లేషించుకోవడం అవసరం.
గడువు తేదీలను సరిగ్గా ట్రాక్ చేయండి
పాలసీ ముగిసే తేదీని ముందుగానే క్యాలెండర్లో లేదా మొబైల్లో గుర్తుంచుకునేలా సెట్ చేసుకోండి. అనుకోకుండా రెన్యూవల్ తేదీ దాటిపోతే బీమా కంపెనీలు కల్పించే 15 నుంచి 30 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ను వినియోగించుకుని వెంటనే ప్రీమియం చెల్లించాలి. గ్రేస్ పీరియడ్లో కవరేజ్ అందుబాటులో ఉండదనే విషయం మరవకూడదు.
మీ మారుతున్న ఆరోగ్య అవసరాలను అంచనా వేయండి
వయసు పెరగడం, పెళ్లి కావడం, పిల్లలు కలగడం లేదా కొత్తగా ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య నిర్ధారణ కావడం వంటి మార్పులను బట్టి బీమా అవసరాలు మారుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు లేదా అదనపు రక్షణ కావాలనుకున్నప్పుడు అవసరమైన రైడర్లను (Riders) ప్రధాన పాలసీకి జోడించుకోవాలి.
సమ్ ఇన్స్యూర్డ్ (హామీ మొత్తం) పెంచుకోండి
వైద్య రంగంలో ద్రవ్యోల్బణం వేగంగా పెరుగుతోంది. నాలుగైదేళ్ల క్రితం తీసుకున్న రూ.5 లక్షల పాలసీ ఇప్పటి ఆస్పత్రి ఖర్చులకు సరిపోకపోవచ్చు. అందుకే రెన్యూవల్ సమయంలో సమ్ ఇన్స్యూర్డ్ మొత్తాన్ని పెంచుకోవడం మంచిది. సమ్ ఇన్స్యూర్డ్ భారీగా పెంచే సమయంలో కంపెనీలు వైద్య పరీక్షలు (Medical Screenings) నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది.
మార్చిన పాలసీ నిబంధనలను పరిశీలించండి
ప్రతి ఏటా రెన్యూవల్ చేసేముందు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ చేసిన మార్పులను జాగ్రత్తగా చదవాలి. మినహాయింపులు (Exclusions), క్లెయిమ్ నిబంధనలు, ప్రీమియం ధరల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉన్నాయా లేదా అని సరిచూసుకోవాలి. భారతీయ బీమా క్రమబద్ధీకరణ, అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (ఐఆర్డీఏఐ) నిబంధనల ప్రకారం, పాలసీ నిబంధనల్లో ఏవైనా ప్రాథమిక మార్పులు ఉంటే బీమా కంపెనీలు కనీసం 90 రోజుల ముందే పాలసీదారులకు సమాచారం అందించాలి.
చెల్లింపు రసీదు భద్రపరచండి.. కుటుంబానికి సమాచారం ఇవ్వండి
ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన డిజిటల్ లేదా ఫిజికల్ రసీదును సురక్షితంగా దాచుకోవాలి. పాలసీ రెన్యూవల్ వివరాలు, సవరించిన నిబంధనలను కుటుంబ సభ్యులకు తప్పకుండా తెలియజేయాలి. అత్యవసర సమయాల్లో క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఎంతో ఉపకరిస్తుంది.
మార్కెట్లోని ఇతర పాలసీలతో పోల్చి చూసుకోండి
ప్రస్తుత బీమా ప్లాన్ మీ అవసరాలకు సరిపోతుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర కంపెనీల పాలసీల ప్రీమియంలు, కవరేజ్ సౌకర్యాలతో పోల్చడం ఉత్తమం. తక్కువ ప్రీమియంతో మెరుగైన ప్రయోజనాలు లభిస్తే పోర్టబిలిటీ (Portability) మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. సరైన విశ్లేషణతో రెన్యూవల్ చేసుకుంటే అనవసర ఖర్చులు తగ్గి, పూర్తిస్థాయి ఆర్థిక రక్షణ లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More