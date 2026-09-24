ఐఆర్డీఏఐ షాక్: బీమా రంగానికి పెద్ద దెబ్బ.. కుప్పకూలిన హెచ్డీఎఫ్సీ, ఎల్ఐసీ షేర్లు
ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్లు, నిర్వహణ వ్యయాలపై నియంత్రణ సంస్థ ఐఆర్డీఏఐ తీసుకొచ్చిన సంచలన ముసాయిదా ప్రతిపాదనలతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల షేర్లు దారుణంగా కుప్పకూలాయి. హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్, ఎస్బీఐ లైఫ్ సహా అనేక దిగ్గజ సంస్థల షేర్లు నష్టాల్లో కూరుకుపోయాయి.
బీమా రంగ నియంత్రణ ప్రాధికార సంస్థ (ఐఆర్డీఏఐ) ప్రతిపాదించిన కీలక సంస్కరణలు స్టాక్ మార్కెట్లలో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. పాలసీల విక్రయాల్లో మిస్-సెల్లింగ్ను అరికట్టడం, కస్టమర్లకు మరింత పారదర్శకమైన డిజిటల్ సేవలు అందించడం లక్ష్యంగా ఐఆర్డీఏఐ నిబంధనల ముసాయిదాను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రతిపాదనల ప్రభావంతో గురువారం, సెప్టెంబర్ 24న నాటి ట్రేడింగ్లో ప్రముఖ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి.
పాతాళానికి ఇన్సూరెన్స్ షేర్లు
ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదించిన నూతన వ్యయ నియంత్రణ పరిమితులు బీమా రంగానికి గట్టి ఎదురుదెబ్బగా మారతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల షేర్లలో భారీగా అమ్మకాలు వెల్లువెత్తాయి.
టర్టిల్మింట్ (Turtlemint): ఏకంగా 20 శాతం లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకి రూ. 109.10 వద్ద నిలిచింది.
పిబి ఫిన్టెక్ (PB Fintech): పాలసీబజార్ మాతృసంస్థ పిబి ఫిన్టెక్ 10 శాతం లోయర్ సర్క్యూట్తో రూ. 1,701.00కి పడిపోయింది.
ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్: 7.6 శాతం తగ్గి రోజువారీ కనిష్ట స్థాయి రూ. 448ని తాకింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్: 5.6 శాతం నష్టపోయి రూ. 530.15కి చేరింది.
ఎస్బీఐ లైఫ్: 3.2 శాతం తగ్గి రూ. 1,700 వద్ద ట్రేడైంది.
ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్: 2.5 శాతం నష్టంతో రూ. 1,466.05 కి పడిపోయింది.
ఎల్ఐసీ (LIC): 2 శాతం నష్టపోయి రూ. 399 వద్ద స్థిరపడింది.
ఐఆర్డీఏఐ ప్రతిపాదించిన కీలక మార్పులు
బీమా ఏజెంట్లు, బ్యాంకులు, విక్రయ దారులకు చెల్లించే కమిషన్ పరిమితులు (EoM), నిర్వహణ వ్యయాలపై ఐఆర్డీఏఐ గట్టి నిబంధనలను ప్రతిపాదించింది.
ఓపెన్ ఆర్కిటెక్చర్ కమిషన్ల తగ్గింపు: బ్యాంకులు, బ్రోకర్ల ద్వారా విక్రయించే బీమా పాలసీలకు ఇచ్చే కమిషన్లను గణనీయంగా తగ్గించాలని సూచించింది.
థర్డ్ పార్టీ మోటార్ ఇన్సూరెన్స్: మోటార్ వాహనాల తప్పనిసరి థర్డ్ పార్టీ బీమాకు అతితక్కువ లేదా ఎలాంటి కమిషన్ ఉండకూడదని పేర్కొంది.
రుణాలతో బీమా లింక్ నిషేధం: బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు రుణ ఇచ్చే సమయంలో ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను బలవంతంగా ముడిపెట్టడాన్ని నిషేధించింది. ఈ రుణ అను అనుబంధ ఇన్సూరెన్స్లపై కమిషన్ను కేవలం 2% నుండి 5% కి సీలింగ్ విధించింది.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్: కొత్త హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ విక్రయించినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఇచ్చే కమిషన్ను 15% నుండి 20% మధ్య పరిమితం ప్రతిపాదించింది. అయితే, పాలసీ రెన్యూవల్స్ లేదా పోర్టింగ్ సమయంలో ఇచ్చే కమిషన్ను 5% నుండి 10% కి మాత్రమే పరిమితం చేయనున్నారు.
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్: జీవిత బీమా పాలసీల వ్యవధి ఆధారంగా మొదటి సంవత్సరం చెల్లించే కమిషన్ను 5% నుండి 20% లోపు నిరోధించాలని భావిస్తోంది.
అక్టోబర్ 25 వరకు గడువు
ఈ నూతన ముసాయిదా ప్రతిపాదనలపై భాగస్వాములు, బీమా కంపెనీల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ స్వీకరించేందుకు ఐఆర్డీఏఐ అక్టోబర్ 25 వరకు అవకాశం కల్పించింది. దీనిపై అందరి అభిప్రాయాలను సమీక్షించిన అనంతరం తుది మార్గదర్శకాలను అధికారికంగా ఖరారు చేయనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More