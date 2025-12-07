సచిన్ 100 సెంచరీల రికార్డును కోహ్లి బ్రేక్ చేస్తాడా? అందుకు ఎన్ని మ్యాచ్లాడాలో తెలుసా? ఇదిగో లెక్కలు
విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం 84 అంతర్జాతీయ సెంచరీలతో ఉన్నాడు. 100 సెంచరీల మైలురాయిని చేరుకోవడానికి అతను మరో 16 సెంచరీలు చేయాలి. మరి అది సాధ్యమేనా? అందుకు ఎన్ని ఏళ్లు పడుతుందో ఇక్కడ చూసేయండి.
విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం 84 అంతర్జాతీయ సెంచరీల మైలురాయిని అందుకున్నాడు. టెస్టుల్లో 30, వన్డేల్లో 53, టీ20ల్లో ఒక శతకం చొప్పున చేశాడు. సచిన్ టెండూల్కర్ సాధించిన 100 సెంచరీల అద్భుతమైన రికార్డుకు ఇంకా 16 సెంచరీలు దూరంలో ఉన్నాడు కోహ్లి. కాగితంపై చూస్తే ఈ దూరం తక్కువగా అనిపించవచ్చు. అయితే అసలు ప్రశ్న ఏమిటంటే.. 37 ఏళ్ల వయసులో టెస్టులు, టీ20ల నుంచి రిటైర్ అయి, కేవలం వన్డేలపైనే దృష్టి సారించిన కోహ్లీ.. వాస్తవంగా ఎంతకాలం పాటు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేయగలడు?
కోహ్లి ఫామ్
ప్రస్తుతం కేవలం వన్డేలు మాత్రమే ఆడుతున్న కోహ్లి సూపర్ ఫామ్ లో ఉన్నాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో మూడు వన్డేల సిరీస్ లో రెండు సెంచరీలు, ఓ అర్ధ శతకం సాధించాడు. కోహ్లీ కేవలం వన్డేల్లోనే 296 ఇన్నింగ్స్లలో 14,557 పరుగులు సాధించాడు. అతని సగటు 58.70. వన్డేల్లో 53 సెంచరీలు ఉన్నాయి. అంటే ప్రతి 5.6 వన్డే ఇన్నింగ్స్లలో ఒక సెంచరీ సాధించినట్లు లెక్క.
16 చేయాలంటే
కోహ్లి 100 సెంచరీలు చేయాలంటే మరో 16 శతకాలు కావాలి. ఇప్పుడు అతను వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. టెస్టులు, టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ప్రస్తుతం ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం 2027 ప్రపంచ కప్ వరకు టీమ్ఇండియా వన్డేల క్యాలెండర్ బిజీగా ఉంది. మూడు మ్యాచ్ల ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు, ప్రపంచ కప్ కూడా ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ కలిపితే ఇప్పుడు, ఆ టోర్నమెంట్ ముగిసే వరకు సుమారు 30-35 వన్డేలు ఉంటాయని అంచనా.
2027 ప్రపంచ కప్ వరకు విరాట్ కోహ్లీకి 30-32 వన్డే ఇన్నింగ్స్లు లభిస్తాయని ఊహించడం సహేతుకం. ఇప్పుడు అతని స్కోరింగ్ విధానాన్ని దీనికి జోడిద్దాం. అతని కెరీర్ సెంచరీ రేటు ప్రతి 5.6 ఇన్నింగ్స్లకు ఒక సెంచరీగా ఉంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలలో అతని 'కోహ్లీ 2.0' దశ మరింత మెరుగ్గా ఉంది. అతని సెంచరీల కరువు తర్వాత సుమారు ప్రతి 4.4 ఇన్నింగ్స్లకు ఒక సెంచరీ సాధించాడు.
92 సెంచరీలు
2027 ప్రపంచ కప్ వరకు కోహ్లీకి సుమారు 30 వన్డే ఇన్నింగ్స్లు ఉన్నాయని ఊహిద్దాం. అతను తన ఇటీవలి పీక్ ఫేజ్కి దగ్గరగా ఉన్న రేటును కొనసాగిస్తే 2027 ప్రపంచ కప్ నాటికి సుమారు 90-92 అంతర్జాతీయ సెంచరీలతో ముగించవచ్చు. టోర్నమెంట్ తర్వాత ఇంకా 8-10 సెంచరీలు అవసరం. 2027 తర్వాత అంచనాలు మరింత క్లిష్టంగా మారుతాయి. భారత్ వన్డే జట్టులో మార్పులో చోటు చేసుకోవచ్చు. కోహ్లి 40కి చేరువవుతాడు.
అయినప్పటికీ కోహ్లి జట్టులో కొనసాగితే ఒకవేళ అతను 2027 నాటికి ఉదాహరణకు 91 సెంచరీలతో ముగిస్తే అతనికి ఇంకా తొమ్మిది సెంచరీలు అవసరం. ఇదే రేటుతో సెంచరీలు అంటే సుమారు 50-55 వన్డే ఇన్నింగ్స్లు కావాల్సి ఉంటాయి. సంవత్సరానికి 10-12 ఇన్నింగ్స్ల రేటుతో చూస్తే సుమారు 6-7 సంవత్సరాలు కావాలి. అంటే100 సెంచరీలను చేరుకోవడానికి కోహ్లికి ఇంకా 6-7 ఏళ్లు పడతాయి. అతని ఉత్తమ ప్రదర్శన చేస్తూనే ఉంటే 4-5 సంవత్సరాలు కావొచ్చు. మరింత సాధారణ రేటుతో అయితే 8-9 సంవత్సరాలు పడుతుంది.