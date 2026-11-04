ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో ప్రతిష్టంభన: రాజీకి రావాలని అధ్యక్షుడి పిలుపు
అక్టోబర్ 7 హమాస్ దాడుల తర్వాత ఇజ్రాయెల్లో జరిగిన తొలి ఎన్నికల్లో ఏ వర్గానికీ స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు. దీంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు నేతలు రాజీకి రావాలని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ కోరారు. అరబ్ పార్టీలపై నేతల విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు.
2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ మిలిటెంట్ల దాడుల తర్వాత ఇజ్రాయెల్లో తొలిసారిగా జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికలు దేశాన్ని రాజకీయ ప్రతిష్టంభనలోకి నెట్టాయి. అక్టోబర్ 27న జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో ఏ కూటమికీ స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకపోవడంతో, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు నేతలు రాజీ ధోరణితో వ్యవహరించాలని ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ పిలుపునిచ్చారు.
120 స్థానాలున్న ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఏ పార్టీ కూడా మ్యాజిక్ ఫిగర్ను అందుకోలేకపోయింది. దీంతో ప్రస్తుత ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు లేదా ఆయన ప్రధాన ప్రత్యర్థి గాడి ఐసెన్కోట్లలో ఎవరికి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే తొలి అవకాశం ఇవ్వాలనే దానిపై పార్టీల నేతలతో అధ్యక్షుడు హెర్జోగ్ బుధవారం సంప్రదింపులు ప్రారంభించారు.
"స్పష్టమైన విజేత లేని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నేతలు వినూత్నంగా, ధైర్యంగా ఆలోచించాలి. ఇచ్చిన ప్రతీ హామీని నెరవేర్చలేమన్న వాస్తవాన్ని అంగీకరించి, దేశ ప్రయోజనాల కోసం పట్టువిడుపులు ప్రదర్శించాలి. తద్వారా ఇజ్రాయెల్ దేశం విజేతగా నిలుస్తుంది" అని ఎన్నికల ఫలితాలను అధికారికంగా స్వీకరించిన అనంతరం అధ్యక్షుడు వ్యాఖ్యానించారు.
అరబ్ పార్టీలపై విద్వేష వ్యాఖ్యల ఖండన
నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని అతివాద ప్రభుత్వ విధానాలపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న అరబ్ మైనారిటీలు (ఇజ్రాయెల్ జనాభాలో 20 శాతం) ఈ ఎన్నికల్లో తమ మద్దతును భారీగా పెంచుకున్నారు. అయితే, అరబ్ పార్టీల నేతలు ఖతార్ నుంచి డబ్బు తీసుకుంటున్నారని ప్రధాని నెతన్యాహు ఆరోపించారు. నెతన్యాహు అనుచరులపై కూడా గతంలో ఇలాంటి ఆరోపణలే వచ్చాయి.
ఈ క్రమంలో ఎవరి పేరూ ప్రస్తావించకుండానే అధ్యక్షుడు హెర్జోగ్ విద్వేష వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. అరబ్ మైనారిటీల పట్ల తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందన్న ఆయన.. దేశంలో ఏ వర్గాన్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడినా సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.
ఫలితాల్లో ఎలాంటి అవకతవకలు లేవు
ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ కమిటీ దాదాపు 9,069 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఆడిట్ చేసింది. ఫలితాలను ప్రభావితం చేసేలా ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని స్పష్టం చేసింది. చట్టబద్ధంగా వెలువడిన ఫలితాలను అందరూ శిరసావహించాల్సిందేనని కమిటీ చీఫ్ జస్టిస్ నోమ్ సోల్బర్గ్ తేల్చిచెప్పారు. అధికారిక ఫలితాలకు కమిటీలోని 15 మంది సభ్యులు ఆమోదం తెలపగా, ఇద్దరు వ్యతిరేకించారు. మరో 14 మంది ఓటింగ్కు దూరంగా ఉన్నారు.
అయితే, నెతన్యాహు ప్రభుత్వంలో జాతీయ భద్రతా మంత్రిగా ఉన్న ఇతమర్ బెన్ గ్విర్ ఈ ఫలితాలను అంగీకరించేది లేదన్నారు. అరబ్-ఇజ్రాయెలీ పార్టీల నేతలను తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు, ఐసెన్కోట్ స్పందిస్తూ.. నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని లికుడ్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తోందని మండిపడ్డారు.
అమెరికా ఎన్నికల ప్రభావం
నవంబర్ 3న అమెరికాలో జరిగిన మిడ్ టెర్మ్ ఎన్నికల్లో (US Midterms) అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు చెందిన రిపబ్లికన్ పార్టీపై డెమొక్రాట్లు ఘన విజయం సాధించారు. గాజాలో ఇజ్రాయెల్ దాడుల పట్ల తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న డెమొక్రాట్లు.. భవిష్యత్తులో ఇజ్రాయెల్ పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. ఇజ్రాయెల్కు ప్రతి ఏడాది అమెరికా ఇస్తున్న సుమారు 4 బిలియన్ డాలర్ల సైనిక సాయాన్ని ఈ ఏడాది చివరి నాటికి నిలిపివేసే అంశంపై ట్రంప్, నెతన్యాహు అంగీకారానికి వచ్చారని స్వయంగా ట్రంప్ వెల్లడించారు.
నెతన్యాహు, బెన్ గ్విర్ అధికారంలో కొనసాగితే ఇజ్రాయెల్ అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని, మనకు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రదేశమైన అమెరికాతో సైతం ఘర్షణ తప్పదని ప్రతిపక్ష వామపక్ష పార్టీ నేత యైర్ గోలన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అమెరికాతో ఉద్రిక్తతల నడుమ ఐక్య ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలనే సాకుతో నెతన్యాహు ఇరాన్పై కొత్త యుద్ధానికి తెరలేపే ప్రమాదం ఉందని ఐసెన్కోట్ ముందే హెచ్చరించారు.
తదుపరి పరిణామాలు
రెండు దశాబ్దాలుగా ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న నెతన్యాహు.. తన నాయకత్వంలోనే "విస్తృత జాతీయ ప్రభుత్వం" ఏర్పాటు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. పదవి నుంచి తప్పుకుంటే అవినీతి ఆరోపణలపై ఆయన జైలుకెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు హెర్జోగ్ రెండు రోజుల పాటు నేతలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. అనంతరం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఒక నేతకు 28 రోజుల గడువు ఇస్తారు. అవసరమైతే మరో 14 రోజులు పొడిగిస్తారు. 2022 నవంబర్లో జరిగిన గత ఎన్నికల సమయంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి నెతన్యాహుకు ఏకంగా 58 రోజులు పట్టింది. కాగా, తీవ్ర రాజకీయ అస్థిరత కారణంగా 2019 నుంచి 2022 మధ్య ఇజ్రాయెల్ ఐదుసార్లు సార్వత్రిక ఎన్నికలను ఎదుర్కొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More