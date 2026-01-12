భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) నమ్మకమైన, 'వర్క్హార్స్'గా పేరొందిన పీఎస్ఎల్వీ రాకెట్ మరోసారి తన సత్తా చాటింది. గతేడాది ఎదురైన చిన్నపాటి అడ్డంకులను అధిగమిస్తూ, నేడు శ్రీహరికోట నుంచి పీఎస్ఎల్వీ-సీ62 నింగిలోకి విజయవంతంగా దూసుకెళ్లింది. షార్లోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ఉదయం 10:18 గంటలకు ఈ రాకెట్ నిప్పులు చిమ్ముతూ మేఘాలను చీల్చుకుంటూ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది.
శత్రువుపై నిఘా.. డీఆర్డీఓ అమ్ములపొదిలో అస్త్రం
ఈ ప్రయోగంలో అత్యంత కీలకమైనది 'అన్వేష' ఉపగ్రహం. రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఓ) అత్యంత రహస్యంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ నిఘా ఉపగ్రహం.. శత్రువుల కదలికలను ఇట్టే పసిగట్టగలదు. ఇది అత్యాధునిక ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంది. శత్రు స్థావరాలను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో (పిన్పాయింట్ ఎక్యురసీ) మ్యాపింగ్ చేసేందుకు ఇది భారతదేశానికి ఒక శక్తివంతమైన నిఘా నేత్రంలా పనిచేస్తుంది.
చరిత్ర సృష్టించిన ప్రైవేటు రంగం..
ఇస్రో చేపట్టిన ఈ పీఎస్ఎల్వీ-సీ62 మిషన్ కేవలం సైనిక ప్రాధాన్యత వల్లే కాదు, భారత ప్రైవేటు అంతరిక్ష రంగం సాధించిన అద్భుత ప్రగతికి కూడా నిదర్శనంగా నిలిచింది. హైదరాబాద్కు చెందిన 'ధ్రువ స్పేస్' అనే ప్రైవేటు సంస్థ ఏకంగా ఏడు ఉపగ్రహాలను ఈ మిషన్ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి పంపించింది. ఒకే ప్రయోగంలో ఒక భారతీయ ప్రైవేట్ సంస్థ ఇన్ని ఉపగ్రహాలను పంపడం ఇదే తొలిసారి.
పీఎస్ఎల్వీ- సీ62 లాంచ్కి సంబంధించిన వీడియోని ఇక్కడ చూడండి:
ఇస్రో మిషన్ వివరాలు..
ఈ రాకెట్ ప్రధానంగా ఈఓఎస్-ఎన్1ఉపగ్రహంతో పాటు మరో 14 సహ-ప్రయాణిక ఉపగ్రహాలను మోసుకెళ్లింది. R 14 ఉపగ్రహాలను సూర్య సమన్వయ కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టారు. కాగా, 'కెస్ట్రెల్ ఇనీషియల్ డెమాన్స్ట్రేటర్' (కేఐడీ) అనే మరో ఉపగ్రహాన్ని మాత్రం భూ వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించే రీతిలో ప్రయోగించారు.
మొత్తానికి, ఇస్రోకి చెందిన పీఎస్ఎల్వీ వరుస విజయాల పరంపరను కొనసాగిస్తూనే, దేశ రక్షణలోనూ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలోనూ భారత్ను అంతరిక్ష దిగ్గజాల సరసన మరో మెట్టు పైన నిలబెట్టింది.