Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఐటీ షేర్లలో మళ్లీ జోష్‌: ఈ మూడింటిలో రాబోయే రోజుల్లో లాభాలు ఇచ్చే స్టాక్ ఏది?

    2025లో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న ఐటీ స్టాక్స్ ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నాయి. జనవరిలో రానున్న క్యూ3 ఫలితాల నేపథ్యంలో హెచ్‌సీఎల్ టెక్, టీసీఎస్ వంటి స్టాక్స్ పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    Published on: Dec 28, 2025 8:04 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశీ స్టాక్ మార్కెట్లో ఐటీ దిగ్గజాల హవా మళ్లీ మొదలవ్వబోతోందా? గడిచిన ఏడాది కాలంగా నీరసించిన ఐటీ షేర్లు ఇప్పుడు మదుపరులకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయా? అంటే అవుననే అంటున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు. 2025లో తీవ్రమైన ఒత్తిడిని, సర్దుబాటును (Correction) ఎదుర్కొన్న లార్జ్-క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్, ఇప్పుడు కనిష్ట స్థాయి నుంచి మళ్లీ పుంజుకుంటున్న దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    ఐటీ షేర్లలో మళ్లీ జోష్‌
    ఐటీ షేర్లలో మళ్లీ జోష్‌

    వచ్చే జనవరిలో ఐటీ కంపెనీల మూడో త్రైమాసిక (Q3 FY25) ఫలితాల సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏ స్టాక్ కొంటే బాగుంటుంది? నిపుణుల అంచనాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఫలితాల క్యాలెండర్: కీలక తేదీలు ఇవే..

    ఈ సారి ఐటీ ఫలితాల హడావుడి జనవరి రెండో వారం నుంచే మొదలుకానుంది.

    జనవరి 12, 2026: టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS), హెచ్‌సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (HCL Tech) తమ ఫలితాలను వెల్లడిస్తాయి.

    జనవరి 14, 2026: ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ (Infosys) తన డిసెంబర్ త్రైమాసిక గణాంకాలను ప్రకటించనుంది.

    ఐటీ రంగం పుంజుకోవడానికి కారణాలేంటి?

    "2025లో ఐటీ ఇండెక్స్ దాదాపు 11 శాతం మేర పతనమైంది. దీనివల్ల ప్రస్తుతం షేర్ల విలువ (Valuations) చాలా ఆకర్షణీయంగా మారింది" అని SS వెల్త్‌స్ట్రీట్ వ్యవస్థాపకురాలు సుగంధ సచ్‌దేవా విశ్లేషించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు, కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గుల నుంచి లభించే వెసులుబాటు, ఐటీ కంపెనీల్లో మెరుగుపడుతున్న సాంకేతిక మార్పులు 2026లో ఈ రంగానికి ఊతమివ్వనున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    అమెరికా హెచ్-1బీ (H-1B) వీసా నిబంధనల మార్పులు వంటి ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు ఇప్పటికే స్థానిక నియామకాలను పెంచుకున్నాయని, కాబట్టి వాటి ప్రభావం తక్కువగానే ఉంటుందని ఆమె వివరించారు.

    ఏ స్టాక్ బెస్ట్? నిపుణుల ఛాయిస్ ఇదే

    నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఒక్కో కంపెనీకి సంబంధించి సానుకూల అంశాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    హెచ్‌సీఎల్ టెక్ (HCL Tech) - నిపుణుల ఫేవరెట్: ప్రస్తుత తరుణంలో హెచ్‌సీఎల్ టెక్ అత్యంత మెరుగైన స్థితిలో ఉందని సుగంధ సచ్‌దేవా అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత వృద్ధి, మార్కెట్లో కనిపిస్తున్న మొమెంటం ఈ స్టాక్‌ను టాప్ పిక్‌గా నిలబెడుతున్నాయి.

    టీసీఎస్ (TCS) - దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు: స్థిరత్వాన్ని కోరుకునే వారు టీసీఎస్ వైపు చూడవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. "రూ. 3,850 వద్ద టీసీఎస్ స్టాక్‌కు బలమైన మద్దతు కనిపిస్తోంది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (BFSI) రంగంలో బలమైన పట్టు ఉండటం ఈ కంపెనీకి కలిసి వచ్చే అంశం" అని సచ్‌దేవా తెలిపారు.

    విప్రో (Wipro) & ఇన్ఫోసిస్ (Infosys): విప్రోలో లాభాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని, ఇన్ఫోసిస్ ఫలితాల తర్వాత ఆ స్టాక్ కదలికపై స్పష్టత వస్తుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

    మొత్తానికి, ఐటీ రంగంలో రిస్క్ కంటే రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే లాభాలే (Risk-Reward Equation) ఎక్కువగా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఫలితాల సీజన్ ఈ స్టాక్స్‌కు గతిని నిర్దేశించనుంది.

    recommendedIcon
    News/News/ఐటీ షేర్లలో మళ్లీ జోష్‌: ఈ మూడింటిలో రాబోయే రోజుల్లో లాభాలు ఇచ్చే స్టాక్ ఏది?
    News/News/ఐటీ షేర్లలో మళ్లీ జోష్‌: ఈ మూడింటిలో రాబోయే రోజుల్లో లాభాలు ఇచ్చే స్టాక్ ఏది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes