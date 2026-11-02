ఐటీసీ క్యూ2 ఫలితాలు: సిగరెట్ పన్నుల పడగ.. 17% పడిపోయిన నికర లాభం
సిగరెట్లపై పన్నుల భారం పెరగడంతో దిగ్గజ సంస్థ 'ఐటీసీ లిమిటెడ్' త్రైమాసిక నికర లాభం 17 శాతం క్షీణించి ₹4,249 కోట్లకు పరిమితమైంది. ఎఫ్ఎంసీజీ, అగ్రి రంగాలు మెరుగైన వృద్ధిని కనబరిచినప్పటికీ, లాభదాయకతపై పన్నుల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది.
ప్రముఖ బహుళ ఉత్పత్తుల దిగ్గజ సంస్థ 'ఐటీసీ లిమిటెడ్' (ITC Ltd) 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో (క్యూ2) మిశ్రమ ఫలితాలను నమోదు చేసింది. ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్, ఎఫ్ఎంసీజీ వ్యాపారాలు బలమైన వృద్ధిని కనబరిచినప్పటికీ, సిగరెట్లపై పన్నులు భారీగా పెరగడం, మార్జిన్లు తగ్గడంతో కంపెనీ నికర లాభంలో 17 శాతం మేర కోత పడింది.
సెప్టెంబరు 30తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి గాను ఐటీసీ స్థిరీకృత నికర లాభం (PAT) ఏటికేడు 17 శాతం తగ్గి ₹4,249 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో కంపెనీ ₹5,121 కోట్ల నికర లాభాన్ని సాధించింది. అయితే, కార్యకలాపాల రాబడి (Revenue) మాత్రం ఏకంగా 44 శాతం వృద్ధితో ₹30,578 కోట్లను తాకింది. కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 15.7 శాతం క్షీణించి ₹5,645 కోట్లకు పరిమితమైంది. ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 665 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 28 శాతానికి చేరింది.
సిగరెట్ వ్యాపారంలో పన్నుల ప్రభావం
ఐటీసీకి ప్రధాన ఆదాయ వనరైన సిగరెట్ విభాగంలో పన్నుల భారం తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఈ విభాగం రాబడి ₹15,536 కోట్లకు చేరినప్పటికీ, ఆపరేటింగ్ ఆదాయం ఏకంగా 27 శాతానికి పైగా పడిపోయి ₹3,813.45 కోట్లకు పరిమితమైంది. సమీక్షా కాలంలో సిగరెట్ విక్రయాల పరిమాణం (Volumes) 7 నుంచి 8 శాతం వరకు తగ్గిందని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ నువామా అంచనా వేసింది.
చట్టబద్ధమైన సిగరెట్ పరిశ్రమపై అసమానమైన రీతిలో పన్నులు పెరగడమే విక్రయాల మందగమనానికి ప్రధాన కారణమని ఐటీసీ వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన నూతన పన్ను విధానం ప్రకారం 10 సిగరెట్ల ప్యాకెట్పై రూ.22 నుంచి రూ.25 వరకు ధరలు పెరిగాయి. ఈ పన్నుల భారం కంపెనీ పొగాకు ఆకుల (Leaf Tobacco) వ్యాపారంపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది.
పుంజుకున్న ఎఫ్ఎంసీజీ, అగ్రి రంగాలు
సిగరెట్ కాకుండా మిగిలిన రంగాలు (FMCG-Others) మాత్రం ఆకట్టుకునే పనితీరును కనబరిచాయి. ఈ విభాగంలో ఆదాయం 15.6 శాతం పెరిగి ₹6,967.17 కోట్లకు చేరింది. బిస్కట్లు, స్నాక్స్, ప్యాకేజ్డ్ నిత్యావసరాల విక్రయాలు 20 శాతానికి పైగా వృద్ధి చెందాయి. డిజిటల్, ఆర్గానిక్ బ్రాండ్ల ఆదాయం ఏకంగా 70 శాతానికి పైగా పెరిగి ₹1,800 కోట్ల మార్కును దాటింది. క్లౌడ్ కిచెన్ వ్యాపారం 53 శాతం వృద్ధితో ₹320 కోట్లకు పైగా ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టింది.
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల సరఫరా వ్యవస్థల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల పుణ్యమా అని అగ్రి బిజినెస్ ఆదాయం 12 శాతం పెరిగి ₹4,452 కోట్లకు చేరింది. పేపర్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ విభాగం ఆదాయం సెంచరీ పల్ప్ అండ్ పేపర్ కొనుగోలుతో 36 శాతం పెరిగి ₹3,016 కోట్లను తాకింది.
అంతర్జాతీయ సవాళ్లు, భవిష్యత్తు అంచనాలు
అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు మళ్లీ పెరగడం, సముద్రపు రవాణా ఛార్జీలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరడం, పశ్చిమాసియా యుద్ధ మేఘాలు, ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు రాబోయే రోజుల్లో వ్యయ భారాన్ని పెంచవచ్చని ఐటీసీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దీనికి తోడు దేశంలో ఈ ఏడాది నమోదైన బలహీన వర్షపాతం, కరువు పరిస్థితులు గ్రామీణ డిమాండ్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడింది.
ఇటీవల మరో ప్యాకేజ్డ్ ఉత్పత్తుల దిగ్గజం హిందూస్థాన్ యూనిలీవర్ (HUL) సైతం ముడిసరుకుల వ్యయం పెరగడం వల్ల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More