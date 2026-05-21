    ఐటీసీ క్యూ4 ఫలితాలు: లాభం 72% పతనం.. కానీ అది చూసి కంగారు పడక్కర్లేదు

    ప్రముఖ ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG) దిగ్గజం ఐటీసీ (ITC) తన నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. వార్షిక ప్రాతిపదికన లాభం 72 శాతం పడిపోయినట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఈ గణాంకాల వెనుక ఒక బలమైన కారణం ఉంది. ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    Published on: May 21, 2026 4:13 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐటీసీ క్యూ4 (Q4FY26) ఫలితాలు గురువారం విడుదలయ్యాయి. గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే నికర లాభం భారీగా తగ్గినట్లు కనిపించడం మార్కెట్లో చర్చకు దారితీసింది. అయితే, ఇది కంపెనీ వ్యాపార వైఫల్యం వల్ల కాదు, కేవలం సాంకేతిక కారణాల వల్ల జరిగిందని స్పష్టమవుతోంది.

    ఐటీసీ క్యూ 4 ఫలితాల విడుదల
    ఐటీసీ క్యూ4 ఫలితాలు:

    వివరాలుక్యూ4 FY26క్యూ4 FY25మార్పు (YoY)
    నికర లాభం (PAT) 5,469.74 కోట్లు 19,807.88 కోట్లు72.4% తగ్గింది
    ఆదాయం (Revenue) 23,821.48 కోట్లు 20,376.36 కోట్లు17% పెరిగింది

    లాభం ఎందుకు తగ్గింది? అసలు కారణం ఇదీ..

    నిజానికి ఐటీసీ వ్యాపారం చాలా నిలకడగా సాగుతోంది. గతేడాది (Q4FY25) ఐటీసీ తన హోటల్ వ్యాపారాన్ని ప్రత్యేక కంపెనీగా విడదీసింది. ఆ సమయంలో కంపెనీకి 15,179 కోట్ల వన్-టైమ్ లాభం (One-time gain) వచ్చింది.

    గతేడాది లాభంలో ఈ అదనపు సొమ్ము కలిసి ఉండటం వల్ల ఆ సంఖ్య భారీగా కనిపించింది. ఈ ఏడాది అలాంటి వన్-టైమ్ ఆదాయం లేకపోవడంతో, వార్షిక ప్రాతిపదికన పోల్చినప్పుడు లాభం పడిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ మనం గడిచిన మూడో త్రైమాసికం (Q3FY26)తో పోలిస్తే, కంపెనీ లాభం 9 శాతం పెరగడం విశేషం.

    ఆదాయంలో దూకుడు

    లాభం సంగతి పక్కన పెడితే, ఐటీసీ ఆదాయం మాత్రం అదరగొట్టింది. ఏడాది ప్రాతిపదికన ఆదాయం 17 శాతం పెరిగి 23,821 కోట్లకు చేరింది. సిగరెట్ల వ్యాపారంతో పాటు ఎఫ్ఎంసీజీ, అగ్రి బిజినెస్‌లో కూడా కంపెనీ మెరుగైన వృద్ధిని కనబరిచింది.

    పూర్తి ఏడాది (FY26) నివేదిక:

    2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఐటీసీ మొత్తం ఆదాయం 89,913 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరం కంటే 10.2 శాతం ఎక్కువ. హోటల్ డీమెర్జర్ ప్రభావం వల్ల వార్షిక నికర లాభం 21,018 కోట్లకు పరిమితమైంది (గతేడాది ఇది 35,052 కోట్లు).

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ఐటీసీ క్యూ4 ఫలితాలు: లాభం 72% పతనం.. కానీ అది చూసి కంగారు పడక్కర్లేదు
