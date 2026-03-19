    ఐటీసీ ఇన్వెస్టర్లకు కోలుకోలేని దెబ్బ: 2022 నాటి కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిన షేర్ ధర.. రూ. 1.3 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరి

    ఐటీసీ (ITC) షేర్ల పతనం ఆగడం లేదు. గురువారం ట్రేడింగ్‌లో మరో 2 శాతం నష్టపోయిన ఈ షేర్, 2022 ఆగస్టు నాటి కనిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. కేవలం మూడు నెలల్లోనే రూ. 1.3 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సొమ్ము ఆవిరైపోగా, ఎల్ఐసీ (LIC) వంటి దిగ్గజ సంస్థలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది.

    Published on: Mar 19, 2026 3:12 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ముంబై: దేశీయ దిగ్గజ కంపెనీ ఐటీసీ (ITC) ఇన్వెస్టర్లకు గడ్డు కాలం నడుస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా వరుస నష్టాల్లో ఉన్న ఐటీసీ షేరు, గురువారం మార్చి 19న మరో 2 శాతం క్షీణించి రూ. 298.55 స్థాయికి పడిపోయింది. ఈ షేర్ ఇంతటి కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోవడం 2022 ఆగస్టు తర్వాత ఇదే మొదటిసారి.

    ఐటీసీ ఇన్వెస్టర్లకు కోలుకోలేని దెబ్బ: 2022 నాటి కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిన షేర్ ధర (REUTERS)
    ఈ ఏడాది (2026) ప్రారంభం నుంచి చూస్తే ఐటీసీ షేరు ఏకంగా 25.66 శాతం పతనమైంది. మార్చి నెలలోనే ఇప్పటివరకు 4.5 శాతం నష్టపోయి, నిఫ్టీ-50 సూచీలో అత్యంత పేలవమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న షేర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.

    ఎందుకు ఈ పతనం? విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారు?

    ఐటీసీ షేరు కుప్పకూలడానికి ప్రధానంగా నాలుగు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:

    • సిగరెట్లపై పన్ను పోటు: సిగరెట్లపై అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పెంచడం కంపెనీపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. పెరిగిన పన్ను భారాన్ని తట్టుకోవడానికి కంపెనీ ధరలు పెంచినప్పటికీ, అది ఏమాత్రం సరిపోదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. పన్ను భారాన్ని పూర్తిగా అధిగమించాలంటే ధరలను 35 శాతం పెంచాల్సి ఉంటుందని, లేనిపక్షంలో లాభదాయకత (EBIT) దెబ్బతింటుందని విశ్లేషిస్తున్నారు.
    • పెరుగుతున్న పోటీ: ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG) రంగంలో ఇతర కంపెనీల నుంచి పోటీ పెరగడం ఐటీసీ మార్కెట్ వాటాపై ఒత్తిడి తెస్తోంది.
    • లేబర్ కోడ్ చార్జీలు: మూడో త్రైమాసికంలో కొత్త లేబర్ కోడ్ల నిమిత్తం రూ. 354.58 కోట్ల వన్-టైమ్ చార్జీని కంపెనీ చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఇది నికర లాభంపై ప్రభావం చూపింది.
    • బ్రోకరేజ్ సంస్థల డౌన్‌గ్రేడ్: వరుసగా లాభాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో పలు అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఐటీసీ టార్గెట్ ధరను తగ్గించాయి. ఇది ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను మరింత దెబ్బతీసింది.

    రూ. 1.3 లక్షల కోట్లు గాల్లోనే..

    ఐటీసీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (విలువ) గత మూడు నెలల్లోనే రూ. 1.30 లక్షల కోట్లు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ఒకప్పుడు రూ. 6.25 లక్షల కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ విలువ, నేటి పతనంతో రూ. 3.75 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే తన గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి ఈ షేర్ దాదాపు 40 శాతం నష్టపోయింది.

    ఐటీసీలో 15.69 శాతం వాటా ఉన్న ప్రభుత్వ భీమా దిగ్గజం ఎల్ఐసీ (LIC) కూడా ఈ పతనం వల్ల భారీగా సంపదను కోల్పోయింది.

    త్రైమాసిక ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి?

    2026 మూడో త్రైమాసికంలో ఐటీసీ నికర లాభం రూ. 5,018 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు స్థిరంగా ఉంది (గత ఏడాది రూ. 5,013 కోట్లు). అయితే కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 6.7 శాతం పెరిగి రూ. 21,706 కోట్లకు చేరింది. ఎబిటా (EBITDA) 8.17 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 6,882 కోట్లుగా నమోదైనప్పటికీ, మార్కెట్ ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు లేకపోవడంతో షేర్ పతనం కొనసాగుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. ఐటీసీ షేరు ఇప్పుడు కొనడం సురక్షితమేనా?

    ప్రస్తుతానికి షేర్ 'బేరిష్' ధోరణిలో ఉంది. పన్ను పోటు, పోటీ పెరిగిన నేపథ్యంలో, షేర్ స్థిరపడే వరకు వేచి చూడటం మంచిదని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.

    2. ఎల్ఐసీకి ఈ పతనం వల్ల నష్టం ఎంత?

    ఐటీసీలో ఎల్ఐసీకి అతిపెద్ద వాటా ఉంది. షేర్ విలువ 40% తగ్గడంతో ఎల్ఐసీ పెట్టుబడి విలువ కూడా వేల కోట్ల రూపాయల్లో హరించుకుపోయింది.

    3. ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందా?

    కంపెనీ ఎఫ్ఎంసీజీ, హోటల్ వ్యాపారాలు పుంజుకుంటే దీర్ఘకాలంలో లాభాలు రావచ్చు. అయితే స్వల్పకాలంలో మాత్రం ఒత్తిడి కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

    News/News/ఐటీసీ ఇన్వెస్టర్లకు కోలుకోలేని దెబ్బ: 2022 నాటి కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిన షేర్ ధర.. రూ. 1.3 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరి
