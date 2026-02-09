Edit Profile
    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​! ఐటీసీ, ఎయిర్​టెల్​ షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్స్​..

    ఫిబ్రవరి 9, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 09, 2026 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 266 పాయింట్లు పెరిగి 83,580 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 51 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,694 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 57 పాయింట్లు పెరిగి 60,121 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,950.77 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,265.06 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ ఫిబ్రవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 2,645.53 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,892.14 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ భారీ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 215 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం. అంతర్జాతీయంగా సానుకూల పరిణామాలు ఉండటం ఈ గ్యాప్​ ఆప్​కి కారణం.

    “ఇంట్రాడేలో మార్కెట్​ వీక్​గా కనిపిస్తోంది. 25,600 దిగువకు నిఫ్టీ50 పడితే మరింత సెల్లాఫ్​ కనిపించవచ్చు. అక్కడి నుంచి 25,500కి కూడా వెళ్లొచ్చు. కాగా, 25,800 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అది దాటితే సూచీ 25,900- 25,925కి కూడా వెళుతుంది,” అని కొటాక్​ సెక్యూరిటీస్​ ఈక్విటీ రీసెర్చ్​ హెడ్​ శ్రీకాంత్​ చౌహాన్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 2.4 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.97శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 2.18 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. జపాన్​ సూచీలి రికార్డు గరిష్ఠాలకు చేరాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    టొరంట్​ ఫార్మా- బై రూ. 1429, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1377, టార్గెట్​ రూ. 1530

    జిందాల్​ స్టీల్​- బై రూ. 1189.90, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1147, టార్గెట్​ రూ. 1275

    ఐటీసీ- బై రూ. 326, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 314, టార్గెట్​ రూ. 342

    ఎయిర్​టెల్​- బై రూ. 2038, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2010, టార్గెట్​ రూ. 2100

    కొటాక్​ మహీంద్రా బ్యాంక్​- బై రూ. 422, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 410, టార్గెట్​ రూ. 460

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఐడీబీఐ బ్యాంక్​- బై రూ. 106.89, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 102.5, టార్గెట్​ రూ. 115

    శార్దా క్రాప్​కెమ్​- బై రూ. 1192, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1147, టార్గెట్​ రూ. 1285

    నవీన్​ ఫ్లోరిన్​- బై రూ. 6417, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 6200, టార్గెట్​ రూ. 6850

    ఎస్కార్ట్స్​- బై రూ. 3763, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3630, టార్గెట్​ రూ. 4000

    కర్రారో ఇండియా- బై రూ. 547, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 530, టార్గెట్​ రూ. 590

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

