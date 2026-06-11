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    గల్ఫ్‌లో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు: భారతీయుల నౌక ‘జలవీర్’పై అమెరికా దాడి

    గల్ఫ్ జలాల్లో అమెరికా-ఇరాన్ ఘర్షణలు పతాక స్థాయికి చేరాయి. ఓమన్ సమీపంలో భారత సిబ్బంది ఉన్న 'జలవీర్' అనే వాణిజ్య నౌకపై అమెరికా దళాలు దాడికి తెగబడ్డాయి. ఈ వారంలో భారత సిబ్బంది లక్ష్యంగా అమెరికా జరిపిన మూడో దాడి ఇది.

    Published on: Jun 11, 2026 3:30 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఓమన్ సమీపంలోని షినాస్ రేవు వద్ద భారత సిబ్బందితో ప్రయాణిస్తున్న ‘జలవీర్’ అనే నౌకపై అమెరికా దళాలు దాడి జరిపాయి. గినియా-బిస్సావు జెండాతో వెళ్తున్న ఈ ఆయిల్ ట్యాంకర్‌పై జరిగిన దాడితో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నౌకలోని భారత సిబ్బంది అంతా సురక్షితంగానే ఉన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. ఈ ఘటనపై ఓమన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, మరిన్ని వివరాల కోసం స్థానిక అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటోంది.

    బుధవారం దాడి జరిగిన నౌక ఇదే. ఇందులో ముగ్గురు భారతీయులు చనిపోయినట్టు సమాచారం. (Forward Seamen’s Union of Indi)
    బుధవారం దాడి జరిగిన నౌక ఇదే. ఇందులో ముగ్గురు భారతీయులు చనిపోయినట్టు సమాచారం. (Forward Seamen’s Union of Indi)

    ఈ వారంలో భారత సిబ్బంది ఉన్న నౌకలపై అమెరికా దళాలు దాడులు చేయడం ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం. గల్ఫ్ జలాల్లో ఇరాన్ అనుకూల నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా జరుపుతున్న దాడులు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా కలకలం రేపుతున్నాయి.

    మూడు రోజులు.. మూడు దాడులు

    అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య సైనిక ఘర్షణలు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో గల్ఫ్ జలాలు అగ్నిగుండంగా మారాయి. ఈ వారంలోనే అమెరికా దళాలు భారతీయులు ఉన్న మరో రెండు నౌకలపై కూడా దాడులు చేశాయి. అంతకుముందు జరిగిన దాడిలో ‘సెట్టెబెల్లో’ (Settebello) అనే నౌకలోని 24 మంది భారత సిబ్బందిలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 21 మందిని రక్షించారు.

    అలాగే ఇరాన్ చమురు వ్యాపారంతో సంబంధాలు ఉన్నాయనే అనుమానంతో ‘మారివెక్స్’ (Marivex) అనే ఖాళీ ట్యాంకర్‌పై కూడా అమెరికా దళాలు కాల్పులు జరిపాయి. అందులోని 24 మంది భారతీయులను సురక్షితంగా రక్షించారు. వరుస దాడుల నేపథ్యంలో భారత్ ఇప్పటికే తీవ్ర నిరసన వ్యక్తంచేస్తూ ఢిల్లీలోని సీనియర్ అమెరికా దౌత్యవేత్తకు సమన్లు జారీ చేసింది.

    అంచున ఉన్న ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం

    గత ఏప్రిల్ 8న కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం తర్వాత అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ ఇంతటి భారీ స్థాయిలో ఘర్షణలు జరగడం ఇదే తొలిసారి. అమెరికా ఆర్మీ హెలికాప్టర్‌ను ఇరాన్ కూల్చివేయడంతో, వాషింగ్టన్ ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. దీనికి బదులుగా ఇరాన్ కూడా క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడటంతో గల్ఫ్ దేశాల్లో ప్రమాద హెచ్చరికల సైరన్లు మోగాయి.

    ఈ క్షిపణుల మార్పిడి తీవ్రమవ్వడంతో కువైట్ తన వైమానిక రంగాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పటివరకు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఎనిమిది నౌకలను నిలిపివేసి, 134 నౌకల మార్గాన్ని మళ్లించినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది.

    విదేశాంగ శాఖ తీవ్ర ఖండన

    వాణిజ్య నౌకలపై జరుగుతున్న దాడులను భారత విదేశాంగ శాఖ (MEA) తీవ్రంగా ఖండించింది. "ఓమన్ తీరంలో వాణిజ్య నౌక 'సెట్టెబెల్లో'పై జరిగిన దాడిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. నౌకలోని 24 మంది భారతీయ సిబ్బందిలో 21 మందిని రక్షించగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. మా ఎంబసీ స్థానిక అధికారులతో కలిసి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తోంది" అని విదేశాంగ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

    ప్రాంతీయ ఘర్షణల వల్లే నౌకలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని, తక్షణమే ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి దౌత్యపరమైన పరిష్కారం కనుగొనాలని భారత్ డిమాండ్ చేసింది. అంతర్జాతీయ జలాల్లో నౌకల స్వేచ్ఛా రవాణాకు భంగం కలిగించకూడదని స్పష్టం చేసింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/గల్ఫ్‌లో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు: భారతీయుల నౌక ‘జలవీర్’పై అమెరికా దాడి
    Home/News/గల్ఫ్‌లో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు: భారతీయుల నౌక ‘జలవీర్’పై అమెరికా దాడి
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