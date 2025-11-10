భారీ ఉగ్ర కుట్ర భగ్నం: 350 కేజీల పేలుడు పదార్థాలు, ఏకే-47 స్వాధీనం!

జమ్ము కశ్మీర్ పోలీసులు, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ), ఫరీదాబాద్ పోలీసులు సమన్వయంతో పనిచేసి ఒక పెద్ద ఉగ్ర కుట్రను భగ్నం చేశారు! హరియాణా ఫరీదాబాద్లో ధౌజ్ గ్రామంలోని అద్దె ఇంట్లో నుంచి సుమారు 350 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు, ఒక ఏకే-47 రైఫిల్, భారీ మొత్తంలో మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆపరేషన్ వివరాలు, అరెస్టుల నేపథ్యం
జమ్ముకశ్మీర్లో అరెస్టయిన అనుమానితుల విచారణలో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా ఆదివారం నాడు అధికారులు ఈ ఆపరేషన్ను చేపట్టారు.
పేలుడు పదార్థాలను డాక్టర్ ముజాహిల్ షకీల్ నివాసం నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. షకీల్ స్వస్థలం జమ్ముకశ్మీర్. అతను అల్ ఫలహ్ మెడికల్ కాలేజీలో విద్యార్థిగా ఉన్నాడు. సుమారు మూడు నెలల క్రితం అతను ధౌజ్లో ఈ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసు అధికారుల ప్రకారం.. స్వాధీనం చేసుకున్న వాటిలో 100 కిలోల బరువున్న 14 బ్యాగుల అమ్మోనియం నైట్రేట్, 84 లైవ్ కాట్రిడ్జ్లు (గుండ్లు), ఒక ఏకే-47 రైఫిల్, టైమర్లు, 5 లీటర్ల రసాయన ద్రావణం ఉన్నాయి. ఇంప్రొవైజ్డ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైజ్లు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేందుకు అనుమానిస్తున్న మొత్తం 48 వస్తువులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఫరీదాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ సతేందర్ గుప్తా ఈ ఆపరేషన్ను జేకే పోలీస్, ఐబీ బృందాలు స్థానిక పోలీసుల సహాయంతో నిర్వహించాయని ధృవీకరించారు.
విచారణలో కీలక అంశాలు..
ఈ ఉగ్ర నెట్వర్క్కు సంబంధించిన మరో నిందితుడు డాక్టర్ ఆదిల్ అహ్మద్ రథర్ అరెస్టయిన తర్వాత, అక్టోబరు 30న డాక్టర్ షకీల్ను జేకే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో షకీల్ సహకరించడంతో, దాచిన పదార్థాలను గుర్తించి, స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అతన్ని ఆదివారం ఉదయం ఫరీదాబాద్కు తిరిగి తీసుకొచ్చారు.
ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉత్తర భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున దాడులకు ప్లాన్ చేస్తున్న సరిహద్దు సంబంధాలు ఉన్న పెద్ద మాడ్యూల్లో భాగమని అనుమానిస్తున్నారు.
ఈ స్వాధీనం "ఒక పెను ఉగ్రదాడిని నివారించగలిగే ఒక ముఖ్యమైన పురోగతి" అని జేకే పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఒకరు అభివర్ణించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న పదార్థం పేలుడు స్వభావాన్ని ప్రారంభ ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ ధృవీకరించిందని, తదుపరి పరీక్షలు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులను ఫోరెన్సిక్ పరీక్ష కోసం పంపారు. నిఘా ఏజెన్సీలు ఈ నెట్వర్క్ నిధుల మూలాలను, సరిహద్దుకు ఆవల ఉన్న హ్యాండ్లర్లతో (సహాయకులతో) ఉన్న సంబంధాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నాయి.
సంబంధిత వర్గాల ప్రకారం.. ఈ అమ్మోనియం నైట్రేట్, ఇతర పదార్థాలు పెద్ద మొత్తంలో ఐఈడీలను తయారు చేయడానికి సరిపోతాయని, ఇవి భారీ నష్టాన్ని కలిగించగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యవహారంపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ సహా అనేక భద్రతా ఏజెన్సీలు ఈ కేసు దర్యాప్తులో పాలుపంచుకునే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.
