జియో 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026' ప్లాన్స్: అపరిమిత 5జీ, భారీ OTT ఆఫర్లు
జియో తన 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026' ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఇందులో ₹3599 వార్షిక ప్లాన్, ₹500 నెలవారీ ప్లాన్ ముఖ్యమైనవి. ఈ రెండింటిలో అపరిమిత 5జీ డేటాతో పాటు, ₹35,100 విలువైన గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్ 18 నెలలు ఉచితంగా లభిస్తుంది. అలాగే ₹500 ప్లాన్లో ప్రముఖ OTT యాప్స్ ఉచితంగా లభిస్తాయి.
వచ్చే ఏడాది వేడుకల కోసం జియో (Jio) తన వినియోగదారుల కోసం మూడు ఆకర్షణీయమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లను ప్రకటించింది. ఈ ప్లాన్లలో అపరిమిత 5జీ డేటాతో పాటు, గుడ్లుకు సంబంధించిన ప్రత్యేక ఆఫర్లు, అలాగే OTT యాప్స్ ఉచితంగా లభిస్తున్నాయి.
జియో తన కస్టమర్ల కోసం 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026' పేరుతో కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్లలో అతి ముఖ్యమైనది, వార్షిక రీఛార్జ్ ప్లాన్తో పాటు రూ. 35,100 విలువైన గూగుల్ జెమిని ప్రో (Google Gemini Pro Plan) 18 నెలల పాటు ఉచితంగా లభించడం. ఈ కొత్త ఆఫర్ల వివరాలు, ప్రయోజనాలు ఇక్కడ అందిస్తున్నాము.
జియో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 ప్రత్యేక ప్లాన్స్ వివరాలు
1. హీరో వార్షిక రీఛార్జ్ ₹3599 (Hero Annual Recharge ₹3599)
ఈ వార్షిక ప్లాన్ దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను కోరుకునే వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వాలిడిటీ: 365 రోజులు
టెలికాం ప్రయోజనాలు: అపరిమిత 5జీ (Unlimited 5G), రోజుకు 2.5 GB హై-స్పీడ్ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMS
ప్రత్యేక ఆఫర్: రూ. 35,100 విలువైన గూగుల్ జెమిని 18 నెలల ప్రో ప్లాన్ ఉచితం.
2. సూపర్ సెలబ్రేషన్ నెలవారీ ప్లాన్ ₹500 (Super Celebration Monthly Plan ₹500)
ఈ ప్లాన్ రోజువారీ డేటాతో పాటు, అత్యధిక OTT ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. సుమారు రూ. 500 విలువైన ప్రీమియం OTT యాప్స్ ఉచితంగా లభిస్తాయి.
వాలిడిటీ: 28 రోజులు
టెలికాం ప్రయోజనాలు: అపరిమిత 5జీ, రోజుకు 2 GB హై-స్పీడ్ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMS
ఉచిత OTT యాప్స్: YouTube Premium, JioHotstar, Amazon PVME (ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ ఎడిషన్), Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kancha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode, మరియు Hoichoi.
ప్రత్యేక ఆఫర్: రూ. 35,100 విలువైన గూగుల్ జెమిని 18 నెలల ప్రో ప్లాన్ ఉచితం.
OTT యాప్లను యాక్సెస్ చేయడం ఎలా?
- YouTube Premium మరియు Amazon PVME సబ్స్క్రిప్షన్లను MyJio యాప్ ద్వారా తప్పనిసరిగా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి.
- JioHotstar కోసం, మీ జియో నంబర్తో నేరుగా JioHotstar యాప్లో లాగిన్ చేయండి.
- మిగిలిన OTT కంటెంట్ (ZEE5, Sony LIV, Discovery+, మొదలైనవి) చాలా వరకు JioTV యాప్ ద్వారా లాగిన్ లేకుండానే చూడవచ్చు.
- పెద్ద టీవీ స్క్రీన్పై కంటెంట్ను చూడటానికి YouTube Premium మరియు JioHotstar సబ్స్క్రిప్షన్లు మాత్రమే అనుమతిస్తాయి. మిగతా OTTలు మొబైల్ స్క్రీన్కు మాత్రమే పరిమితం.
3. ఫ్లెక్సీ ప్యాక్ ₹103 (Flexi Pack ₹103)
ఈ ప్లాన్ కేవలం డేటా మాత్రమే కాకుండా, వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాక్ను ఎంచుకునే అవకాశం ఇస్తుంది.
డేటా: 5 GB హై-స్పీడ్ డేటా (28 రోజుల వాలిడిటీ)
వాలిడిటీ (OTT): 28 రోజులు
ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంపిక (ఏదైనా ఒకటి ఎంచుకోవచ్చు):
హిందీ ప్యాక్: JioHotstar, Zee5, SonyLiv
ఇంటర్నేషనల్ ప్యాక్: JioHotstar, FanCode, Lionsgate, Discovery+
రీజినల్ ప్యాక్: JioHotstar, SunNXT, Kancha Lanka, Hoichoi
ఫ్లెక్సీ ప్యాక్ను ఎలా పొందాలి?
- ₹103 రీఛార్జ్ చేసిన తర్వాత, 5GB డేటా ఆటోమేటిక్గా అకౌంట్లో యాడ్ అవుతుంది.
- ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాక్ కోసం వోచర్ మీ MyJio యాప్లోని "Voucher" విభాగంలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- మీరు మూడు ఆప్షన్లలో (హిందీ, ఇంటర్నేషనల్, లేదా రీజినల్) ఒకదాన్ని ఎంచుకుని వోచర్ను రిడీమ్ చేసుకోవాలి.
- ఒకసారి రిడీమ్ చేసిన తర్వాత, ఆ ఎంపికను మార్చడం కుదరదు. 28 రోజుల తర్వాతే మళ్ళీ ₹103 రీఛార్జ్ చేసి కొత్త వోచర్ను రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు.