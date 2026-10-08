రిలయన్స్ జియో సంచలనం: 1,600 శాటిలైట్లతో ఇంటర్నెట్ ప్రాజెక్ట్
న్యూఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ (IMC) 2026లో రిలయన్స్ జియో అంతరిక్ష రంగంలో విప్లవాత్మక ప్రాజెక్టును ప్రకటించింది. మారుమూల గ్రామాలు, ద్వీపాలు, సరిహద్దు ప్రాంతాలకు హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అందించేందుకు 1,600 ఉపగ్రహాలతో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO) నెట్వర్క్ను నిర్మిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
సాధారణ మొబైల్ టవర్లు లేదా ఫైబర్ కేబుళ్లు వేయడానికి వీల్లేని మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా ఇకపై సూపర్ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ అందనుంది. న్యూఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన 10వ 'ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్' (IMC 2026) వేదికగా దేశీయ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో ఒక భారీ ప్రాజెక్టును ఆవిష్కరించింది. 'సొవరీన్ శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ' (స్వదేశీ ఉపగ్రహ అనుసంధానం) లక్ష్యంగా ఏకంగా 1,600 ఉపగ్రహాలతో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO) నెట్వర్క్ను నిర్మించబోతున్నట్లు గురువారం ప్రకటించింది.
23 గ్రౌండ్ స్టేషన్ల అనుసంధానం
ఈ ఉపగ్రహ ప్రాజెక్టును భూమిపై ఉన్న జియో నెట్వర్క్తో అనుసంధానించేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా 23 గ్రౌండ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇది ఉపగ్రహ వ్యవస్థను, భూసంబంధిత నెట్వర్క్ను కలిపి ఒక 'హైబ్రిడ్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్'గా మారుస్తుంది. దీనివల్ల కొండ ప్రాంతాలు, ద్వీపాలు, సరిహద్దు సరిహద్దులతో పాటు 6 లక్షలకు పైగా గ్రామాలకు నిరంతర ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుతాయి.
భారత్లోనే తయారీ.. డైరెక్ట్-టు-డివైస్ కాలింగ్
ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద శాటిలైట్ రూపకల్పన, ఇంజనీరింగ్, అస్సెంబ్లీ, టెస్టింగ్, ప్రయోగం నుంచి కార్యకలాపాల నిర్వహణ వరకు ప్రతి దశ భారత్లోనే జరగాలని జియో స్పష్టం చేసింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మొబైల్ టవర్లు లేకపోయినా నేరుగా ఫోన్లకు కనెక్టివిటీ ఇచ్చే 'డైరెక్ట్-టు-డివైస్ కాలింగ్' సేవలను తీసుకురావడమే కాకుండా.. విపత్తు నిర్వహణ, రక్షణ రంగం, విమానయానం, సముద్ర రవాణా, ప్రభుత్వ రంగాలకు ఈ శాటిలైట్ నెట్వర్క్ ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదం.. ముందడుగు
ఈ 1,600 ఉపగ్రహాల ప్రాజెక్ట్ను భారత అంతరిక్ష నియంత్రణ సంస్థ 'ఇన్-స్పేస్' (IN-SPACe) ఇటీవలే పరిశీలించి, సాంకేతికంగా ఇది సాధ్యమేనని ధ్రువీకరించింది. అంతర్జాతీయ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్ (ITU) వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి జియో ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి కోరింది.
ఐఎంసీ 2026లో జియో ఈ ఉపగ్రహ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ టైమ్లైన్ను అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, దేశంలోని ప్రతి అంగుళానికి ఇంటర్నెట్ చేర్చడమే లక్ష్యంగా జియో ఈ ప్రణాళికను రూపొందించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More