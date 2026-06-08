జోసా కౌన్సెలింగ్ 2026: మొదటి మాక్ సీట్ అలొకేషన్ లిస్ట్ విడుదల, చెక్ చేసుకునే డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే
జాయింట్ సీట్ అలొకేషన్ అథారిటీ (JoSAA) 2026 కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలో భాగంగా మొదటి మాక్ సీట్ అలాట్మెంట్ జాబితాను విడుదల చేసింది. వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకున్న విద్యార్థులు తమ తాత్కాలిక సీట్ల కేటాయింపును అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జోసా (JoSAA) కౌన్సెలింగ్ 2026 ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా మొదటి మాక్ సీట్ అలొకేషన్ (First Mock Seat Allocation) జాబితాను అథారిటీ అధికారికంగా విడుదల చేసింది. కౌన్సెలింగ్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని, ఆప్షన్లను పూరించిన అభ్యర్థులు జోసా అధికారిక వెబ్సైట్ సందర్శించి ఈ జాబితాను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
అభ్యర్థులు జూన్ 7, 2026 రాత్రి 8 ంటల వరకు నమోదు చేసిన వెబ్ ఆప్షన్ల ఆధారంగా ఈ మొదటి మాక్ సీట్ అలాట్మెంట్ జాబితాను రూపొందించారు. విద్యార్థులు తాము ఎంచుకున్న ఆప్షన్లకు ఏ కాలేజీలో సీటు వచ్చే అవకాశం ఉందో ముందే ఒక అంచనాకు రావడానికి ఈ మాక్ అలాట్మెంట్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
మాక్ సీట్ అలాట్మెంట్ను తనిఖీ చేయడం ఎలా?
అభ్యర్థులు కింద పేర్కొన్న సాధారణ దశలను అనుసరించి తమ తాత్కాలిక సీట్ల కేటాయింపును చూసుకోవచ్చు.
- మొదట జోసా అధికారిక వెబ్సైట్ josaa.nic.in ను సందర్శించండి.
- హోమ్పేజీలో కనిపించే "JoSAA Counselling 2026 First Mock Seat Allocation List" లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- స్క్రీన్పై ఒక కొత్త లాగిన్ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అక్కడ మీ లాగిన్ వివరాలను (JEE అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్) సరిగ్గా నమోదు చేయండి.
- వివరాలు ఇచ్చాక 'Submit' బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు మీ మాక్ సీట్ అలాట్మెంట్ ఫలితం స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
- ఫలితాన్ని తనిఖీ చేసి, పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక ప్రింటవుట్ (Hard Copy) దగ్గర ఉంచుకోండి.
కౌన్సెలింగ్ ముఖ్యమైన తేదీలు
- మొదటి రౌండ్ సీట్ అలాట్మెంట్ ఫలితాల విడుదల: జూన్ 13, 2026
- ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్, ఫీజు చెల్లింపు, డాక్యుమెంట్ల అప్లోడ్ ప్రారంభం: జూన్ 13, 2026 నుంచి
- మొదటి రౌండ్ ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ: జూన్ 26, 2026
138 ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాలు
జోసా 2026 కౌన్సెలింగ్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం 138 ప్రముఖ సాంకేతిక విద్యాసంస్థల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఇందులో కింది విద్యాసంస్థలు ఉన్నాయి:
- 23 ఐఐటీలు (IITs)
- ఐఐఎస్సీ బెంగళూరు (IISc Bengaluru)
- 31 ఎన్ఐటీలు (NITs)
- ఐఐఈఎస్టీ షిబ్పూర్ (IIEST Shibpur)
- 26 ట్రిపుల్ ఐఐటీలు (IIITs)
- 56 ఇతర ప్రభుత్వ నిధుల సాంకేతిక సంస్థలు (Other-GFTIs)
గమనిక: వివిధ విద్యా కోర్సుల్లో అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం సీట్లను ఓపెన్ (OPEN), జెన్-ఈడబ్ల్యూఎస్ (GEN-EWS), ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్ (OBC-NCL), ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST) కేటగిరీలతో పాటు వీటికి సంబంధించిన పీడబ్ల్యూడీ (PwD) కేటగిరీలుగా విభజించి కేటాయిస్తారు.
ఐటీలు (IITs), ఐఐఎస్సీ (IISc) లలో సీట్ల కేటాయింపు అనేది పూర్తిగా JEE (Advanced) 2026 ర్యాంక్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎన్ఐటీ ప్లస్ (NIT+ System) కాలేజీలలో సీట్లను JEE (Main) 2026 ర్యాంక్ ఆధారంగా భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు క్రమంతప్పకుండా అధికారిక వెబ్సైట్ను గమనిస్తూ ఉండాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: జోసా 2026 మొదటి మాక్ సీట్ అలాట్మెంట్ జాబితాను ఏ ఆప్షన్ల ఆధారంగా విడుదల చేశారు?
జవాబు: అభ్యర్థులు జూన్ 7, 2026 రాత్రి 8 గంటల వరకు లాక్ చేసిన వెబ్ ఆప్షన్ల ఆధారంగా ఈ మొదటి మాక్ సీట్ అలాట్మెంట్ జాబితాను విడుదల చేశారు.
ప్రశ్న 2: జోసా కౌన్సెలింగ్ 2026 మొదటి రౌండ్ అసలు సీట్ అలాట్మెంట్ ఫలితాలు ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి?
జవాబు: అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం, మొదటి రౌండ్ (Round 1) అధికారిక సీట్ అలాట్మెంట్ ఫలితాలు జూన్ 13, 2026న విడుదలవుతాయి.
ప్రశ్న 3: ఎన్ఐటీ (NIT) లలో సీట్ల కేటాయింపు ఏ ర్యాంక్ ఆధారంగా జరుగుతుంది?
జవాబు: ఎన్ఐటీ (NIT), ట్రిపుల్ ఐఐటీ (IIIT), జీఎఫ్టీఐ (GFTI) లతో కూడిన ఎన్ఐటీ ప్లస్ సిస్టమ్లో సీట్ల కేటాయింపు పూర్తిగా జీఈ మెయిన్ (JEE Main 2026) ర్యాంక్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. ఐఐటీలలో మాత్రం జీఈ అడ్వాన్స్డ్ ర్యాంక్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More