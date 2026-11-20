జేపీ మోర్గాన్ వెండర్లపై సైబర్ దాడి.. ఖాతాదారుల డేటా లీక్ అనుమానం
అమెరికా దిగ్గజ బ్యాంక్ జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్కు సేవలందించే థర్డ్-పార్టీ సంస్థలపై సైబర్ దాడి జరిగింది. దీంతో కొందరు ఖాతాదారుల పేర్లు, ఈమెయిల్ వివరాలు బయటకు పొక్కినట్లు బ్యాంక్ తెలిపింది. అయితే బ్యాంకింగ్ సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదని స్పష్టం చేసింది.
అమెరికా అతిపెద్ద బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్కు సేవలందించే బయటి సంస్థల (థర్డ్-పార్టీ వెండర్లు)పై సైబర్ దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో కొందరు బ్యాంక్ ఖాతాదారుల పేర్లు, ఈమెయిల్ చిరునామాలు హ్యాకర్ల చేతికి చిక్కినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. నవంబర్ 19, గురువారం నాడు జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది.
సాధారణంగా అంతర్జాతీయ బ్యాంకులు తమ మార్కెటింగ్, కస్టమర్ సపోర్ట్ వంటి పనుల కోసం బయటి ఏజెన్సీల సహాయం తీసుకుంటాయి. ఇలా జేపీ మోర్గాన్కు సేవలందిస్తున్న కొన్ని థర్డ్-పార్టీ సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆయా సంస్థల వద్ద ఉన్న మార్కెటింగ్ డేటాను హ్యాకర్లు యాక్సెస్ చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని బ్యాంక్ వెల్లడించింది.
ఎంతమందిపై ప్రభావం పడిందంటే..
ఈ సైబర్ దాడి వల్ల ఎంతమంది ఖాతాదారుల సమాచారం బహిర్గతమైంది, దాడి ఎప్పుడు జరిగింది, ఏయే వెండర్ సంస్థలు లక్ష్యంగా మారాయనే వివరాలను జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్ ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఖాతాదారుల పేర్లు, ఈమెయిల్ చిరునామాలు కాకుండా ఇతర వ్యక్తిగత లేదా ఆర్థిక వివరాలు ఏవైనా హ్యాకర్లకు చిక్కాయా అన్నది కూడా బ్యాంక్ నిర్ధారించలేదు. అయితే, తమ ప్రధాన బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదని ఖాతాదారులకు భరోసా ఇచ్చింది.
"మా దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు తేలిన వివరాల ప్రకారం, ఆయా వెండర్ల వద్ద ఉన్న కొన్ని మార్కెటింగ్ వివరాలను హ్యాకర్లు యాక్సెస్ చేశారని భావిస్తున్నాం. ఇందులో కొందరు ఖాతాదారుల పేర్లు, ఈమెయిల్ చిరునామాలు ఉండే అవకాశం ఉంది" అని జేపీ మోర్గాన్ ప్రతినిధి ఒకరు రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థకు వెల్లడించారు.
బాధితులకు ఉచిత క్రెడిట్ మానిటరింగ్ సాయం
సైబర్ దాడి నేపథ్యంలో ఖాతాదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్ పేర్కొంది. సమాచారం బయటకు పొక్కినట్లు గుర్తించిన ఖాతాదారులకు బ్యాంక్ నేరుగా సమాచారం అందిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
"మా సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదు. అవసరమైన చోట ప్రభావిత ఖాతాదారులను మేమే నేరుగా సంప్రదిస్తాం. ఉచిత క్రెడిట్ మానిటరింగ్ సహా వారికి తగిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం" అని బ్యాంక్ తన ప్రకటనలో తెలిపింది.
సోమవారం నాటి సాంకేతిక సమస్యకు సంబంధం లేదు
ఈ వారం ప్రారంభంలో జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్ ఆన్లైన్ సేవల్లో తలెత్తిన సాంకేతిక అంతరాయానికి, తాజా సైబర్ దాడికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని బ్యాంక్ తేల్చి చెప్పింది. నవంబర్ 16, సోమవారం నాడు ఖాతాదారులు తమ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ఖాతాలను తెరవడంలో, నగదు లావాదేవీలు పూర్తి చేయడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. దీని ప్రభావంతో ఇతర ప్రధాన యూఎస్ బ్యాంకులతో జరిగే లావాదేవీల్లోనూ జాప్యం నెలకొంది.
అంతర్గత హార్డ్వేర్ వ్యవస్థల్లో తలెత్తిన సాఫ్ట్వేర్ బగ్ కారణంగానే ఆ అంతరాయం ఏర్పడిందని, ఆ సమస్యను పరిష్కరించామని జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్ తెలిపినట్లు అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ (ఏపీ) పేర్కొంది. సోమవారం నాటి సాంకేతిక సమస్య వెనుక సైబర్ దాడి ఉందేమోనని ఖాతాదారుల్లో నెలకొన్న అనుమానాల నేపథ్యంలో బ్యాంక్ తాజా వివరణ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
"ఈ వారం ప్రారంభంలో కొందరు ఖాతాదారులు ఎదుర్కొన్న సేవల అంతరాయానికి, ఈ సైబర్ దాడికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు" అని జేపీ మోర్గాన్ ప్రతినిధి స్పష్టం చేశారు.
రంగంలోకి దిగిన యూఎస్ నియంత్రణ సంస్థలు
సోమవారం నాటి సాంకేతిక అంతరాయంపై అమెరికా బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ సంస్థలు కూడా ఆరా తీశాయి. ఈ సమస్య ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంది, దానిని అదుపులోకి తెచ్చారా లేదా అని తెలుసుకునేందుకు 'ఆఫీస్ ఆఫ్ ది కంప్ట్రోలర్ ఆఫ్ ది కరెన్సీ' (ఓసీసీ) బ్యాంకులను సంప్రదించిందని రాయిటర్స్ తెలిపింది. అంతేకాదు, ఆ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చిన వెంటనే అమెరికా ఆర్థిక శాఖ (యూఎస్ ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్), ఓసీసీ అధికారులు బ్యాంకులతో మాట్లాడి, దీని వెనుక సైబర్ దాడి కోణం ఏమైనా ఉందా అని పరిశీలించారు.
థర్డ్-పార్టీ సంస్థలపై జరిగిన సైబర్ దాడి, సోమవారం నాటి సాఫ్ట్వేర్ లోపం పూర్తిగా వేర్వేరు ఘటనలని జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్ తాజా ప్రకటనతో స్పష్టమైంది. దాడికి గురైన వెండర్ సంస్థల పేర్లను గానీ, దర్యాప్తునకు సంబంధించిన తదుపరి వివరాలను గానీ బ్యాంక్ ఇంకా బహిర్గతం చేయలేదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More