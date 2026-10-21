ఎస్బీఐలో సైబర్ దాడి: డార్క్ వెబ్లోకి 3,900 మంది వినియోగదారుల డేటా
దేశీయ దిగ్గజ బ్యాంక్ 'స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా' (ఎస్బీఐ) సైబర్ దాడికి గురైంది. దాదాపు 3,900 మంది ఖాతాదారులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత సమాచారం డార్క్ వెబ్లో ప్రత్యక్షమైంది. ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఎస్బీఐ స్వతంత్ర సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీని రంగంలోకి దించింది.
భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన 'స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా' (ఎస్బీఐ) డిజిటల్ భద్రతా వ్యవస్థలోకి సైబర్ నేరగాళ్లు చొరబడ్డారు. ఈ సైబర్ దాడి కారణంగా సుమారు 3,897 మంది ఖాతాదారులకు చెందిన సున్నితమైన వ్యక్తిగత సమాచారం డార్క్ వెబ్లో ప్రత్యక్షమైనట్లు బ్యాంక్ వర్గాలు బుధవారం వెల్లడించాయి.
వెలుగులోకి వచ్చిన వివరాలేంటి?
బ్యాంకు నిర్వహించిన ప్రాథమిక విశ్లేషణ ప్రకారం... లీకైన డేటాలో ఖాతాదారుల పేర్లు, మొబైల్ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీలు, ఈమెయిల్ ఐడీలు, నివాస చిరునామాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు బ్రాండ్, కస్టమర్ ఐడెంటిఫైయర్లు, రుణాలు (లోన్లు) తీసుకున్న వివరాలు కూడా డార్క్ వెబ్లోకి చేరినట్లు ఎస్బీఐ నిర్ధారించింది.
స్వతంత్ర ఏజెన్సీతో సమగ్ర విచారణ
ఈ సమాచార చోరీ తీవ్రతను, దాడి ఏ స్థాయిలో జరిగిందనే అంశాన్ని పరిశీలించేందుకు ఒక స్వతంత్ర సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీని నియమించినట్లు బ్యాంక్ యాజమాన్యం తెలిపింది. ఈ ఏజెన్సీ డేటా లీక్ మూలాలను అన్వేషించడంతో పాటు సమగ్ర విచారణ చేపడుతుందని వివరించింది.
"ఈ ఉల్లంఘన వల్ల బ్యాంక్ మౌలిక వ్యాపార కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక పనితీరు లేదా సేవల కొనసాగింపుపై ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడదు" అని ఎస్బీఐ స్పష్టం చేసింది. సాధారణ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని వెల్లడించింది.
ఆందోళన కలిగిస్తున్న సైబర్ బెదిరింపులు
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆర్థిక సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ దాడులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సైబర్ భద్రతా వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేయాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) అన్ని బ్యాంక్లను నిరంతరం ఆదేశిస్తోంది. నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలు కఠినంగా అమలు చేస్తున్న సమయంలోనే ఎస్బీఐ వంటి వ్యవస్థాగత బ్యాంక్లో ఈ చోరీ వెలుగుచూడటం ఆర్థిక వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More