రోజూ రూ.50 పొదుపుతో రూ.20 లక్షలు.. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మ్యాజిక్
పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఉంటేనే పెట్టుబడి పెట్టగలమని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు పొరబడినట్లే. రోజుకు కేవలం రూ.50 పొదుపు చేస్తూ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో క్రమశిక్షణతో పెట్టుబడి పెడితే.. దీర్ఘకాలంలో రూ.20 లక్షలకు పైగా కార్పస్ను సృష్టించవచ్చు. అదెలాగో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
చాలామంది తమ దగ్గర పెట్టుబడి పెట్టడానికి పెద్ద మొత్తంలో మిగులు డబ్బు లేదని ఆగిపోతుంటారు. కానీ, వాస్తవానికి పెట్టుబడికి కావాల్సింది పెద్ద మొత్తం కాదు, క్రమశిక్షణతో కూడిన అలవాటు. రోజుకు కేవలం రూ.50 ఆదా చేసి, దానిని సరైన పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో భారీ నిధిని సమకూర్చుకోవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP - ఎస్ఐపీ) ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది.
మీరు రోజుకు రూ.50 ఆదా చేస్తున్నారంటే, నెలకు సుమారు రూ.1,500 పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని అర్థం. ఈ మొత్తాన్ని ఒక ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లో ఎస్ఐపీ రూపంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ, సగటున ఏడాదికి 10 శాతం వార్షిక రాబడి వస్తుందని అంచనా వేస్తే.. వివిధ కాలపరిమితుల్లో మీ డబ్బు ఎలా పెరుగుతుందో ఈ క్రింది గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఏళ్ల తరబడి సాగితే.. ఎంత నిధి వస్తుంది?
కేవలం ఐదేళ్ల కాలానికి చూస్తే, మీరు మొత్తం రూ.91,250 పెట్టుబడి పెడతారు. 10 శాతం వార్షిక రాబడి అంచనాతో, మీ అంచనా లాభం సుమారు రూ.27,150 అవుతుంది. తద్వారా మీ మొత్తం నిధి విలువ సుమారు రూ.1,18,000కు చేరుకుంటుంది.
ఇదే పెట్టుబడిని 10 ఏళ్ల పాటు కొనసాగిస్తే, మీ మొత్తం పెట్టుబడి రూ.1,82,000 అవుతుంది. దీనిపై అంచనా రాబడి రూ.1,31,000తో కలిపి, మొత్తం కార్పస్ దాదాపు రూ.3,14,000 అవుతుంది.
15 ఏళ్ల కాలపరిమితికి, మీ వంతు చందా రూ.2,74,000 అవుతుంది. ఈ కాలంలో మీ పెట్టుబడి సుమారు రూ.3,62,000 రాబడిని సృష్టించగలదు, తద్వారా దాదాపు రూ.6,35,000 నిధి సిద్ధమవుతుంది.
ఇక 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలానికి చూస్తే, మీ మొత్తం సహకారం రూ.4,56,000 మాత్రమే. కానీ, అంచనా వేసిన రాబడి రేటు ప్రకారం, ఈ పెట్టుబడి సుమారు రూ.20,41,000కు పెరుగుతుంది. ఇందులో దాదాపు రూ.15,84,000 కేవలం లాభమే ఉండటం గమనార్హం.
దీర్ఘకాలం ఎందుకు ముఖ్యం? కాంపౌండింగ్ పవర్ ఇక్కడే
పెట్టుబడి కాలపరిమితి పెరిగేకొద్దీ, రాబడిలో వ్యత్యాసం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మీ రోజువారీ సహకారం మారనప్పటికీ, మీ అసలు పెట్టుబడిపై మాత్రమే కాకుండా, మునుపటి సంవత్సరాలలో సంపాదించిన రాబడిపై కూడా రాబడి వస్తూ ఉంటుంది. దీనినే కాంపౌండింగ్ (చక్రవడ్డీ) శక్తి అంటారు.
ఉదాహరణకు, పెట్టుబడి కాలాన్ని 15 ఏళ్ల నుండి 25 ఏళ్లకు పెంచడం అంటే, మీరు అదనంగా రూ.1,82,000 మాత్రమే కడుతున్నారు. కానీ, అంచనా వేసిన కార్పస్ రూ.6,35,000 నుండి రూ.20,41,000కు పెరుగుతుంది. అంటే కేవలం 10 ఏళ్ల అదనపు సమయంలో రూ.14,06,000 భారీ జంప్ కనిపిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టిలో సమయం మరియు కాంపౌండింగ్ ఎంతటి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయో ఇది నిరూపిస్తుంది.
చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించినా, పెరగడానికి తగినంత సమయం ఇస్తే పెద్ద మార్పు తీసుకురావచ్చు. రూ.50 ఎస్ఐపీ స్వల్పంగా అనిపించినప్పటికీ, దీర్ఘకాలం పాటు పెట్టుబడిని కొనసాగించడం ద్వారా కాంపౌండింగ్ మ్యాజిక్ పనిచేస్తుంది. అయితే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రాబడులు పూర్తిగా మార్కెట్ లోబడి ఉంటాయని, స్కీమ్ పనితీరు, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి వాస్తవ రాబడులు మారవచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన, సమాచారం కోసం మాత్రమే. దీనిని పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించకూడదు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఎల్లప్పుడూ సెబీ (SEBI) రిజిస్టర్డ్ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More