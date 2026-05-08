కళ్యాణ్ జువెలర్స్ లాభాల పంట: క్యూ4లో ఏకంగా 118% జంప్.. ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ ధమాకా
పసిడి ప్రియుల ఆదరణతో కళ్యాణ్ జువెలర్స్ ఇండియా అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరగడంతో పాటు, రెవెన్యూ కూడా భారీగా పుంజుకుంది. వాటాదారులకు ప్రతి షేరుపై రూ. 2.5 చొప్పున డివిడెండ్ను కంపెనీ ప్రకటించింది.
బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగినా, భారతీయులకు ఆభరణాలపై ఉన్న మమకారం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. దీనికి నిదర్శనమే ప్రముఖ ఆభరణాల విక్రయ సంస్థ 'కళ్యాణ్ జువెలర్స్ ఇండియా' తాజాగా విడుదల చేసిన ఆర్థిక ఫలితాలు. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4FY26) కంపెనీ అంచనాలకు మించిన ప్రదర్శన కనబరిచింది. శుక్రవారం (మే 8న) వెలువడిన ఈ ఫలితాల్లో లాభాలు ఏకంగా మూడు అంకెలకు పైగా వృద్ధిని సాధించడం విశేషం.
లాభాల్లో సెంచరీ దాటేసిన వృద్ధి
కళ్యాణ్ జువెలర్స్ ఏకీకృత నికర లాభం వార్షిక ప్రాతిపదికన ఏకంగా 118 శాతం వృద్ధి చెందింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ. 187.6 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈ ఏడాది క్యూ4 నాటికి రూ. 409.5 కోట్లకు చేరింది. అంటే లాభాలు ఏకంగా రెట్టింపు కంటే ఎక్కువే వచ్చాయన్నమాట. దేశీయంగా పెరుగుతున్న పెళ్లిళ్ల సీజన్ డిమాండ్, సంస్థ విస్తరణ వ్యూహాలు కంపెనీకి బాగా కలిసి వచ్చాయి.
రెవెన్యూలోనూ రికార్డులే..
కేవలం లాభాల్లోనే కాకుండా, ఆదాయంలోనూ కంపెనీ దూకుడు ప్రదర్శించింది. కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఏకీకృత రెవెన్యూ 66.2 శాతం పెరిగి రూ. 10,274.9 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది క్యూ4లో ఈ ఆదాయం రూ. 6,181.5 కోట్లు మాత్రమే. వివిధ మార్కెట్లలో వినియోగదారుల నుంచి వచ్చిన భారీ స్పందన వల్లే ఈ స్థాయిలో ఆదాయం పెరిగిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
వాటాదారులకు తీపి కబురు: డివిడెండ్ ప్రకటన
కంపెనీ లాభాల బాటలో పయనిస్తుండటంతో, ఆ సంతోషాన్ని వాటాదారులతో పంచుకోవాలని కంపెనీ బోర్డు నిర్ణయించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ రూ. 10 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 2.5 చొప్పున తుది డివిడెండ్ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. రాబోయే వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) వాటాదారుల ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఈ నగదు ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లోకి చేరుతుంది.
మార్కెట్ విశ్లేషణ
భారతీయ రిటైల్ జ్యువెలరీ రంగంలో కళ్యాణ్ జువెలర్స్ తన పట్టును మరింత బిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా నమ్మకమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్, పారదర్శకమైన ధరలు ఈ సంస్థకు బలాన్నిస్తున్నాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో పాటు ఉత్తరాదిలోనూ షోరూమ్ల సంఖ్యను పెంచుతుండటం వల్ల ఆదాయ వనరులు విస్తృతమయ్యాయి. పసిడి ధరల్లో ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ, ఒక క్రమబద్ధమైన ప్రణాళికతో కంపెనీ ముందుకు వెళ్తుండటం ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కళ్యాణ్ జువెలర్స్ క్యూ4 నికర లాభం ఎంత పెరిగింది?
కళ్యాణ్ జువెలర్స్ నికర లాభం గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 118 శాతం పెరిగి రూ. 409.5 కోట్లకు చేరుకుంది.
2. కంపెనీ ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఎంత?
కంపెనీ బోర్డు ఒక్కో షేరుకు రూ. 2.5 చొప్పున తుది డివిడెండ్ను ప్రతిపాదించింది. ఇది వాటాదారుల ఆమోదం తర్వాత చెల్లిస్తారు.
3. రెవెన్యూ ఎంత వృద్ధి చెందింది?
కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం వార్షికంగా 66.2 శాతం పెరిగి రూ. 10,274.9 కోట్లుగా నమోదైంది.
4. ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
భారతీయ మార్కెట్లలో ఆభరణాలకు ఉన్న బలమైన డిమాండ్, విస్తరణ వ్యూహాలు మరియు అన్ని మార్కెట్లలో కనిపించిన సానుకూల వృద్ధి ఈ అద్భుతమైన ఫలితాలకు దారితీశాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More