    కళ్యాణ్ జువెలర్స్ షేర్ల పతనం: 14 శాతం పడిపోయిన ధర.. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది అవకాశమా?

    కళ్యాణ్ జువెలర్స్ షేర్లు బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో ఏకంగా 14 శాతం పడిపోయి 52 వారాల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గత 9 రోజులుగా వరుస నష్టాల్లో ఉన్న ఈ స్టాక్ విషయంలో బ్రోకరేజ్ సంస్థలు, టెక్నికల్ నిపుణులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    Published on: Jan 21, 2026 1:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రముఖ నగల విక్రయ సంస్థ 'కళ్యాణ్ జువెలర్స్' (Kalyan Jewellers) షేర్లు స్టాక్ మార్కెట్‌లో తీవ్ర ఒడుదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. బుధవారం ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో ఈ షేరు ధర దాదాపు 14 శాతం పతనమై తన 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి 390ని తాకింది. గత తొమ్మిది సెషన్లుగా వరుసగా నష్టపోతూ, ఈ కాలంలోనే పెట్టుబడిదారుల సంపదను 25 శాతం మేర ఆవిరి చేసింది.

    కళ్యాణ్ జువెలర్స్ షేర్ల పతనం: 14 శాతం పడిపోయిన ధర.. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది అవకాశమా? (REUTERS)
    కళ్యాణ్ జువెలర్స్ షేర్ల పతనం: 14 శాతం పడిపోయిన ధర.. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది అవకాశమా? (REUTERS)

    అసలు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి?

    కంపెనీ ప్రాథమికాంశాల్లో (Fundamentals) పెద్దగా లోపాలేమీ లేవని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరల్లో కనిపిస్తున్న అస్థిరత ఈ షేర్లపై ఒత్తిడి పెంచుతోందని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన కంపెనీ తన మూడో త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాలను వెల్లడించనుంది. ఈ ఫలితాల కోసం మార్కెట్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.

    ఆర్థిక నివేదిక అంచనాలు: మోతీలాల్ ఓస్వాల్ విశ్లేషణ

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ప్రకారం.. కంపెనీ ప్రదర్శన ఆశాజనకంగానే ఉండవచ్చు:

    రాబడి వృద్ధి: భారతీయ వ్యాపార రాబడిలో 38 శాతం వృద్ధి నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

    స్టోర్ల విస్తరణ: ఈ త్రైమాసికంలో కొత్తగా 47 స్టోర్లను ప్రారంభించడంతో మొత్తం స్టోర్ల సంఖ్య 483కి చేరింది.

    లాభాల మార్జిన్: బంగారం ధరల పెరుగుదల వల్ల ప్రకటించిన ఆఫర్లు, ఫ్రాంచైజీ విస్తరణ కారణంగా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 50 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

    టెక్నికల్ చార్టులు ఏం చెబుతున్నాయి?

    కంపెనీ బిజినెస్ బాగున్నప్పటికీ, టెక్నికల్ చార్టులపై షేరు బలహీనంగా కనిపిస్తోందని అనంద్ రాఠీ సంస్థకు చెందిన సీనియర్ రీసెర్చ్ మేనేజర్ జిగర్ ఎస్. పటేల్ హెచ్చరిస్తున్నారు.

    "కళ్యాణ్ జువెలర్స్ షేరు ప్రస్తుతం బేరిష్ జోన్‌లో ఉంది. ఇది తన కీలకమైన 200 రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (DEMA) కంటే దిగువన ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది దీర్ఘకాలికంగా బలహీనతను సూచిస్తోంది. ఒకవేళ షేరు ధర పెరిగినా, అది కేవలం తాత్కాలికమే. 430 వద్దకు చేరినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వడం మంచిది." అని సూచించారు.

    ఛాయిస్ ఈక్విటీకి చెందిన ఆకాష్ షా కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "షేరులో భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి 380–390 వద్ద కొంత మద్దతు (Support) లభించవచ్చు. కానీ 440–450 స్థాయిని దాటితేనే తిరిగి పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుంది" అని ఆయన వివరించారు.

    ఇప్పుడు కొనవచ్చా?

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సంస్థ ఈ స్టాక్‌పై ఇప్పటికీ 'బై' (Buy) రేటింగ్‌ను కొనసాగిస్తోంది. దీనికి 650 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. కంపెనీ అమ్మకాలు గతేడాది కంటే 42 శాతం వృద్ధి చెందడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని పేర్కొంది. అయితే, టెక్నికల్ నిపుణులు మాత్రం కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు కనీసం 200 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ పైన షేరు స్థిరపడే వరకు వేచి చూడాలని సూచిస్తున్నారు.

