    కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్: లాభంలో 90% వృద్ధి, షేర్ ధర 12% జంప్

    అంచనాలను మించిన ఆర్థిక ఫలితాలతో కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఇన్వెస్టర్ల కళ్లలో ఆనందం నింపింది. మూడవ త్రైమాసికంలో (Q3) అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేయడంతో సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో ఈ షేరు 12 శాతం మేర దూసుకెళ్లింది.

    Published on: Feb 09, 2026 10:51 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ముంబై: ప్రముఖ ఆభరణాల విక్రయ సంస్థ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ షేర్లు మార్కెట్లో కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. సోమవారం (ఫిబ్రవరి 9) ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో కంపెనీ షేరు ధర దాదాపు 12 శాతం పెరిగి రూ. 424.85 వద్దకు చేరింది. గత ముగింపు ధర రూ. 379.80తో పోలిస్తే ఇది భారీ జంప్. గత ఏడాది కాలంగా ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్న ఈ స్టాక్, తాజా ఫలితాల జోరుతో మళ్లీ కోలుకుంటోంది.

    మూడవ త్రైమాసికంలో (Q3) అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేయడంతో సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో కళ్యాణ్ జువెల్లర్స్ షేరు 12 శాతం మేర దూసుకెళ్లింది (Photo: Pixabay )
    మూడవ త్రైమాసికంలో (Q3) అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేయడంతో సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో కళ్యాణ్ జువెల్లర్స్ షేరు 12 శాతం మేర దూసుకెళ్లింది (Photo: Pixabay )

    లాభాల్లో భారీ వృద్ధి: క్యూ3 ఫలితాల హైలైట్స్

    శుక్రవారం సాయంత్రం కంపెనీ ప్రకటించిన ఫలితాలు విశ్లేషకుల అంచనాలను మించిపోయాయి.

    • నికర లాభం: గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ. 218.68 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈసారి ఏకంగా 90.36 శాతం పెరిగి రూ. 416.29 కోట్లకు చేరింది.
    • ఆదాయం: కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 42.11 శాతం వృద్ధితో రూ. 10,343.41 కోట్లుగా నమోదైంది.
    • అంతర్జాతీయ మార్కెట్: విదేశీ వ్యాపారంలో కూడా కంపెనీ 64 శాతం లాభాన్ని, 38 శాతం ఆదాయ వృద్ధిని సాధించింది.

    కంపెనీ జోరుకు కారణాలేంటి?

    పండుగ సీజన్ కావడంతో భారత్‌లో బంగారం విక్రయాలు జోరుగా సాగాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణాదియేతర మార్కెట్లలో (Non-South) కంపెనీ తన పట్టును పెంచుకోవడం కలిసొచ్చింది. అలాగే, భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందం (Interim Trade Agreement) ఆభరణాల ఎగుమతులకు కొత్త జవజీవాలు పోసింది. అమెరికా భారత్‌కు అతిపెద్ద ఎగుమతి మార్కెట్ కావడంతో ఈ ప్రభావం కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ షేర్లపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    అప్పుల్లేని కంపెనీగా మార్పు..

    కంపెనీ యాజమాన్యం మరో కీలక విషయాన్ని వెల్లడించింది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి 'నెట్ డెట్-ఫ్రీ' (అప్పుల్లేని సంస్థ)గా మారాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికోసం అనవసరపు ఆస్తుల విక్రయం, వచ్చిన లాభాలను అప్పుల చెల్లింపులకు మళ్లించడం వంటి చర్యలు చేపడుతోంది. ఇప్పటికే కంపెనీలో ఫ్రాంచైజీ బిజినెస్ మోడల్ 50 శాతం ఆదాయ వాటాను అందిస్తూ విజయవంతంగా సాగుతోంది.

    ఇప్పుడు ఈ షేర్ కొనవచ్చా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ విషయంలో సానుకూలంగా ఉన్నాయి.

    • జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్ (JM Financial): ఈ షేరుకు 'BUY' రేటింగ్ ఇస్తూ, టార్గెట్ ప్రైస్‌ను రూ. 750గా నిర్ణయించింది. కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధి నిలకడగా ఉందని పేర్కొంది.
    • మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal): వీరు కూడా 'BUY' రేటింగ్ ఇస్తూ, రూ. 600 లక్ష్యంగా పెట్టుకోవచ్చని సూచించారు. కంపెనీ మార్జిన్లు మెరుగుపడటం, అప్పులు తగ్గించుకోవడాన్ని వీరు ప్రధాన సానుకూల అంశాలుగా పేర్కొన్నారు.
