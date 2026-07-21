నా బిడ్డకు న్యాయం కావాలి.. నీట్ బాధితురాలైన కుమార్తె కోసం కార్గిల్ యోధుడి పోరాటం
నీట్ పరీక్షల అక్రమాల నేపథ్యంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న 23 ఏళ్ల డెహ్రాడూన్ విద్యార్థిని రియా కుమారి థాపా తండ్రి, కార్గిల్ యుద్ధ వీరుడు రాజేష్ మాల్ ఢిల్లీ వీధుల్లో న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నారు. ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించే వరకు తన కుమార్తె తరఫున గొంతు విప్పుతానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కార్గిల్ యుద్ధంలో దేశం కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన ఒక సైనికుడు, ఇప్పుడు తన కుమార్తెకు న్యాయం కోసం వీధిపోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది. నీట్ (NEET) పరీక్షల గందరగోళం, పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న దెహ్రాదూన్ విద్యార్థిని రియా కుమారి థాపా తండ్రి రాజేష్ మాల్ ఆవేదన ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద మిన్నంటింది. 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న ఈ ఉత్తరాఖండ్ యోధుడు, తన కుమార్తె ఫొటోను చేతిలో పట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు నిరసన బాట పట్టారు.
మంగళవారం ఢిల్లీలో జరిగిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) నిరసన ర్యాలీలో ఆయన పాల్గొన్నారు. జంతర్ మంతర్ నుంచి పార్లమెంట్ వైపు సాగిన ఈ ప్రదర్శనలో వందలాది మంది విద్యార్థులు, బాధితుల కుటుంబాలు భాగమయ్యాయి.
"ప్రభుత్వాలు విన్నా వినకపోయినా, నా బిడ్డ తరఫున నేనే గొంతుకగా మారతా. బాధ్యతను గుర్తించే వరకు ఆమె ఫొటోతో ప్రతీ నిరసన ప్రదర్శనలోనూ పాల్గొంటా" అని రాజేష్ మాల్ ఆవేదనతో చెప్పారు.
కన్నీటి కథనం.. 'ఐ లవ్ యూ మమ్మీ, పప్పా'
ఉత్తరాఖండ్లోని డెహ్రాడూన్ నివాసంలో జూన్ 16న 23 ఏళ్ల రియా కుమారి థాపా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. "ఐ లవ్ యూ మమ్మీ, పప్పా.. ఇందులో ఎవరి తప్పూ లేదు" అంటూ హిందీలో రాసిన సూసైడ్ నోట్ ఆమె గదిలో లభ్యమైంది. మే 3న జరిగిన నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ ఆరోపణలతో రద్దవడం, ఆపై జూన్ 21న రీ-టెస్ట్ ప్రకటించడంతో చదువుపై తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై ఆమె ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిందని సీనియర్ పోలీస్ అధికారి అంకిత్ కందారీ తెలిపారు.
గత కొన్ని నెలలుగా నీట్ అక్రమాల వల్ల మానసిక వేదనకు గురై పలువురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది.
కేంద్ర మంత్రి రాజీనామాకు డిమాండ్
ఢిల్లీ వీధుల్లో జరిగిన ఆందోళనల్లో రాజేష్ మాల్ నాయకులతో కలిసి వేదికను పంచుకున్నారు. అంతకుముందు ఆయన కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీని కూడా కలిసి తన ఆవేదనను విన్నవించారు.
ఈ దారుణాలపై ప్రభుత్వం కనీసం విచారం కూడా వ్యక్తం చేయకపోవడం అతిపెద్ద విషాదమని ఆయన వాపోయారు. విద్యార్థుల ప్రాణాలు పోతున్నా స్పందించని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు.
విద్యార్థులకు అండగా ఉంటాం: ప్రధాని మోదీ
మరోవైపు ఢిల్లీలో విద్యార్థుల నిరసనలు ఉధృతంగా మారిన వేళ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎన్డీయే ఎంపీల సమావేశంలో ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. నీట్ రీ-టెస్ట్ను త్వరితగతిన నిర్వహించి ఫలితాలు వెల్లడించడానికే ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిచ్చిందని తెలిపారు.
పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఈ వివరాలను మీడియాకు వెల్లడిస్తూ.. పేపర్ లీకేజీలపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారని చెప్పారు. లీకేజీలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, ఈ అంశాన్ని రాజకీయం చేయకూడదని ప్రధాని పిలుపునిచ్చినట్లు వెల్లడించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More