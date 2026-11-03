ఐటీ సంస్థల్లో స్థానికులకు ఉద్యోగాలు దక్కడం లేదు.. కంపెనీల బాటపట్టిన కేఆర్వీ
బెంగళూరులోని ప్రైవేట్, ఐటీ కంపెనీల్లో స్థానిక కన్నడిగులకు ఉద్యోగావకాశాలు దక్కడం లేదన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో కన్నడ రక్షణ వేదిక 'ఆగ్రహ అభియాన్' చేపట్టింది. కంపెనీలను నేరుగా సందర్శించి వినతిపత్రాలు అందజేస్తోంది. మరోవైపు ఐటీ సంస్థలపై దాడులు చేయవద్దని సీఎం డీకే శివకుమార్ సూచించారు.
భారత సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరులోని ఐటీ, బీటీ సంస్థల్లో స్థానిక కన్నడిగులకు తగిన ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని కోరుతూ ప్రసిద్ధ కన్నడ సంఘం 'కర్ణాటక రక్షణ వేదిక' (కేఆర్వీ) రంగంలోకి దిగింది. 'ఆగ్రహ అభియాన్' పేరుతో ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని చేపట్టిన కేఆర్వీ ప్రతినిధులు, నగరంలోని వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థలు, ఐటీ కంపెనీలను నేరుగా సందర్శిస్తున్నారు. రిక్రూట్మెంట్లో కన్నడిగులపై ఏమైనా వివక్ష చూపుతున్నారా అనే అంశాన్ని పరిశీలించడంతో పాటు, స్థానికులకు కల్పిస్తున్న ఉద్యోగ అవకాశాల సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.
కేఆర్వీ కన్వీనర్ టీఏ నారాయణగౌడ నేతృత్వంలో పలు బృందాలుగా ఏర్పడిన నాయకులు బెంగళూరులోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న కంపెనీలకు వెళ్ళి యాజమాన్యాలకు వినతిపత్రాలు సమర్పించారు.
"ఇది నిరసన కాదు.. బాధ్యతను గుర్తుచేయడమే"
కంపెనీల సందర్శనపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వివరణ ఇచ్చిన కేఆర్వీ కన్వీనర్ నారాయణగౌడ, ఇది కేవలం అవగాహనా ప్రచారం మాత్రమే తప్ప నిరసన లేదా చట్టాన్ని హస్తగతం చేసుకునే ప్రక్రియ కాదని స్పష్టం చేశారు.
"మా నాయకులు ప్రైవేట్ సంస్థల అధిపతులు, ప్రతినిధులతో ఎంతో మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నారు. కర్ణాటకలో వ్యాపారాలు సాగిస్తున్న కంపెనీలు స్థానిక కన్నడిగులకే సింహభాగం ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలన్నదే మా డిమాండ్. ఆయా సంస్థలకు ఉన్న నైతిక, సామాజిక బాధ్యతను మాత్రమే మేము గుర్తుచేస్తున్నాం" అని నారాయణగౌడ పేర్కొన్నారు. తమ వినతికి కంపెనీ యాజమాన్యాలు కూడా సానుకూలంగా స్పందించాయని, అవసరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తామని హామీ ఇచ్చాయని తెలిపారు.
ఐటీ హబ్లో స్థానికుల ఆవేదన
నగరంలో ఏటా విస్తరిస్తున్న ఐటీ పరిశ్రమ వల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా పుంజుకున్నప్పటికీ, స్థానికులకు తగిన ప్రయోజనం చేకూరడం లేదన్న భావన స్థానిక వర్గాల్లో బలంగా ఉంది. బెంగళూరు ఇన్నోవేషన్ నివేదిక ప్రకారం నగరంలోని టెక్ రంగంలో సుమారు 2.5 లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారు. అయితే, అత్యధిక జీతాలు లభించే ఈ ఉద్యోగాలు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వలసదారులకే దక్కుతున్నాయని, స్థానిక అభ్యర్థులను పక్కన పెడుతున్నారని కన్నడ సంఘాలు చాలాకాలంగా ఆరోపిస్తున్నాయి.
"కన్నడిగుడే సర్వాధికారి.. కానీ చట్టం చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దు"
ఈ అంశంపై కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్పందిస్తూ, నియామకాల్లో స్థానికులను ఉద్దేశపూర్వకంగా పక్కనబెడితే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.
"కర్ణాటకలో కన్నడిగుడే సర్వాధికారి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ కన్నడిగుల హక్కులు, ఆత్మగౌరవాన్ని, అవకాశాలను కాలరాసేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించదు" అని సీఎం ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు.
అదే సమయంలో, ప్రైవేట్ కంపెనీల వద్ద కన్నడ సంఘాలు నిరసనలు తెలుపడంపై సీఎం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే ఊరుకునేది లేదని స్పష్టం చేశారు. "కన్నడ సంఘాలు ఐటీ కంపెనీలపై దాడులు చేయడం సరికాదు. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడం తగదు. ప్రభుత్వం, పోలీసు యంత్రాంగం ఈ సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయి. ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలి" అని సీఎం సూచించారు.
50 శాతం రిజర్వేషన్ బిల్లు ఏమైంది?
స్థానిక సంఘాల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి రావడంతో 2024లో కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ రంగంలో స్థానికులకు 50 శాతం ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లు కల్పించే ప్రతిపాదనను తెచ్చింది. అయితే, నాస్కామ్ (NASSCOM) సహా పలు పరిశ్రమల సమాఖ్యలు, ఐటీ దిగ్గజాలు ఈ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడంతో ఆ ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా పక్కనబెట్టింది. ప్రస్తుతం కేఆర్వీ చేపట్టిన ఈ కొత్త ప్రచారంతో ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో స్థానికుల ప్రాతినిధ్యం అంశం మళ్లీ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More