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    దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం: డీలిమిటేషన్‌పై డీకే శివకుమార్ గళం

    కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అధ్యక్షతన కోవలంలో జరిగిన 31వ దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డిలిమిటేషన్) ప్రతిపాదిత అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. జనాభా నియంత్రణలో విజయం సాధించిన దక్షిణ రాష్ట్రాలు తమ రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కోల్పోకూడదని కర్ణాటక సీఎం స్పష్టం చేశారు.

    Published on: Aug 20, 2026, 13:29:58 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    చెన్నై సమీపంలోని కోవలంలో నిర్వహించిన దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి (SZC) సమావేశంలో దక్షిణ భారత ప్రయోజనాలపై ప్రధాన చర్చ జరిగింది. 1971 జనాభా ప్రాతిపదికన మాత్రమే లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల సంఖ్యను ఖరారు చేయాలని, ప్రస్తుతం ఉన్న 543 స్థానాల పరిమితిని మరో 25 ఏళ్ల పాటు యథాతథంగా కొనసాగించాలని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మండలిని కోరారు. జనాభా నియంత్రణ పాటించినందుకు దక్షిణాది రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గించడం సరికాదని ఆయన హెచ్చరించారు.

    కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అధ్యక్షతన కోవలంలో జరిగిన 31వ దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం (@CMofKarnataka)
    కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అధ్యక్షతన కోవలంలో జరిగిన 31వ దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం (@CMofKarnataka)

    సభలో ఇతర సీఎంల మద్దతు కోరుతూ, "దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సీట్లు తగ్గవనే హామీని మేము స్వాగతిస్తున్నాం. అయితే ఇది కేవలం సంఖ్యల గురించే కాదు, సమాఖ్య వ్యవస్థలో మన ప్రాతినిధ్య బలం, గొంతుక ప్రాముఖ్యతకు సంబంధించిన అంశం" అని శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలును నూతన పునర్విభజన ప్రక్రియ పేరుతో ఆలస్యం చేయకుండా, ప్రస్తుతం ఉన్న 543 సీట్లలోనే వర్తింపజేయాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు.

    మేకేదాటు కావేరి వివాదంపై కీలక చర్చలు

    ఈ సమావేశ వేదికగా పొరుగు రాష్ట్రాల మధ్య కావేరి నీటి పంపిణీ, మేకేదాటు ప్రాజెక్టుపై ముఖ్యమైన సంభాషణలు సాగాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్‌తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, కేరళ సీఎం వి.డి. సతీసన్, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

    మేకేదాటు బ్యాలెన్సింగ్ జలాశయం నిర్మాణంపై తమిళనాడు వ్యక్తంచేస్తున్న అభ్యంతరాలపై శివకుమార్ స్పందిస్తూ, ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి రైతులకు సైతం నీటి భద్రత లభిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. రెండు రాష్ట్రాలు సామరస్యపూర్వకంగా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు సైతం సూచించినట్లు శివకుమార్ వెల్లడించారు.

    ప్రాంతీయ సహకారం మరియు భవిష్యత్ కార్యాచరణ

    తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆతిథ్యమిచ్చిన ఈ సదస్సులో విపత్తు నిర్వహణ, తీరప్రాంత భద్రత, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, శాంతిభద్రతల సమన్వయం వంటి అంశాలపై సభ్య రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు లోతుగా చర్చించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల శ్రేయస్సు, సమగ్ర వికాసం కోసం నిరంతరం కలసి పనిచేస్తామని ఈ సందర్భంగా నాయకులు పునరుద్ఘాటించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం: డీలిమిటేషన్‌పై డీకే శివకుమార్ గళం
    Home/News/దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం: డీలిమిటేషన్‌పై డీకే శివకుమార్ గళం
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