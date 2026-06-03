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    కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం.. నేడే ముహూర్తం

    కర్ణాటక నూతన ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ ట్రబుల్ షూటర్ డీకే శివకుమార్ బుధవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. బెంగళూరులోని లోక్ భవన్‌లో జరిగే ఈ వేడుకలో ఆయనతో పాటు మరో 13 మంది మంత్రులుగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.

    Published on: Jun 03, 2026 7:50 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    కర్ణాటక రాజకీయాల్లో సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత డీకే శివకుమార్ బుధవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. బెంగళూరులోని లోక్ భవన్‌లో సాయంత్రం 4.05 గంటలకు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు తొలి విడతగా సుమారు 13 మంది మంత్రులు కూడా పదవీ స్వీకార ప్రమాణం చేయనున్నారు. మే 30న కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్ష (సీఎల్పీ) నేతగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన శివకుమార్.. ఇకపై రాష్ట్ర పగ్గాలను అధికారికంగా చేపట్టనున్నారు.

    కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం.. నేడే ముహూర్తం (PTI)
    కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం.. నేడే ముహూర్తం (PTI)

    హైకమాండ్ సుదీర్ఘ కసరత్తు - మంత్రుల ఖరారు

    మంత్రివర్గ తుది జాబితాను సిద్ధం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మంగళవారం అర్ధరాత్రి వరకు సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపింది. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు కేసీ వేణుగోపాల్, రణదీప్ సుర్జేవాలా ఈ కసరత్తులో నిమగ్నమయ్యారు. మంగళవారం రాత్రి బెంగళూరు చేరుకున్న అనంతరం డీకే శివకుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు.

    "మంత్రుల తుది జాబితాను పార్టీ అధిష్టానం బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు లేదా మధ్యాహ్నానికి పంపుతుంది" అని శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు.

    కేబినెట్‌లో చోటు దక్కేది ఎవరికంటే?

    తొలి విడత మంత్రివర్గంలో సీనియర్ నేతలతో పాటు వివిధ సామాజిక సమీకరణాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. జీ పరమేశ్వర, కేజే జార్జ్, యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య, ప్రియాంక్ ఖర్గే, ఎంబీ పాటిల్, సతీష్ జార్కిహోళి, కృష్ణా బైరేగౌడ, రామలింగారెడ్డి, యూటీ ఖాదర్, ఈశ్వర్ ఖండ్రేలకు స్థానం లభించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

    వీరితో పాటు రూపకళా శశిధర్, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు బీకే హరిప్రసాద్, కేహెచ్ మునియప్ప, దినేష్ గుండూరావు, బైరతి సురేష్ పేర్లు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయి. అన్ని స్థానాలపై చర్చలు పూర్తి కాకపోవడంతో, నెల రోజుల తర్వాత మంత్రివర్గాన్ని మరింత విస్తరించి మిగిలిన వారికి చోటు కల్పిస్తామని పార్టీ సీనియర్ నేత ఒకరు తెలిపారు.

    ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిపై సస్పెన్స్

    ప్రస్తుతానికి డిప్యూటీ సీఎం పదవిని భర్తీ చేసే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని పార్టీ వర్గాల సమాచారం. శివకుమార్ వర్గానికి, సిద్ధరామయ్య వర్గానికి మధ్య సమతుల్యతను కాపాడటానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి నియామకంపై చర్చలు జరిగినప్పటికీ, తుది నిర్ణయాన్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు. ఒకవేళ డిప్యూటీ సీఎం పదవిని ప్రకటిస్తే, దళిత సామాజికవర్గానికి చెందిన కీలక నేత, ప్రస్తుత హోం మంత్రి జీ పరమేశ్వర రేసులో ముందున్నారు.

    తక్షణమే ఉప ముఖ్యమంత్రిని నియమించడం డీకే శివకుమార్‌తో పాటు కొందరు నేతలకు ఇష్టం లేదని తెలుస్తోంది.

    "2023లో సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు, శివకుమార్ కూడా సీఎం పదవికి గట్టి పోటీదారుగా ఉండటంతో ఆయనను డిప్యూటీ సీఎంను చేశారు. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు లేవు" అని మరో కాంగ్రెస్ నేత వ్యాఖ్యానించారు.

    ఈ కేబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణకు ముందే, మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్యను కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (CWC) సభ్యుడిగా అధిష్టానం నియమించింది. రాష్ట్రంలో జరగబోయే రాజ్యసభ ద్వైవార్షిక ఎన్నికల అనంతరం లేదా తదుపరి కేబినెట్ విస్తరణ సమయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి అంశాన్ని పరిశీలించే అవకాశం ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం.. నేడే ముహూర్తం
    Home/News/కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం.. నేడే ముహూర్తం
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