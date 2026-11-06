పెట్రోల్లో 31 శాతం ఇథనాల్.. కేంద్రానికి కర్ణాటక ఫిర్యాదు
కర్ణాటకలోని ఏడు జిల్లాల్లో సేకరించిన పెట్రోల్ శాంపిళ్లలో ఇథనాల్ పరిమాణం నిబంధనల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ20 ప్రమాణాల ప్రకారం 20 శాతం ఉండాల్సింది పోయి, ఏకంగా 31.2 శాతం వరకు ఉంది. వాహనాలు పాడవుతున్నాయని, వినియోగదారులపై రూ. లక్ష కోట్ల భారం పడుతోందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిర్యాదు చేసింది.
బెంగళూరు: దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని పెంచడం ద్వారా ఇంధన దిగుమతులను తగ్గించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికోసం ఈ20 (పెట్రోల్లో 20% ఇథనాల్) ప్రమాణాలను నిర్దేశించింది. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో చమురు సంస్థలు ఈ నిబంధనలను యథేచ్ఛగా ఉల్లంఘిస్తున్నాయని కర్ణాటక ప్రభుత్వం సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో సేకరించిన పెట్రోల్ శాంపిళ్లలో ఇథనాల్ శాతం ఏకంగా 31.2 శాతానికి చేరిందని, ఇది వాహనదారులను నిలువునా ముంచడమేనని పేర్కొంది. ఈ వ్యవహారంపై తక్షణమే వివరణ ఇవ్వాలని, బాధ్యులైన చమురు సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది.
ఐఓసీఎల్ బంక్లో అత్యధిక కల్తీ
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బెంగళూరు నగరంతో పాటు కోలార్, చిక్కబళ్లాపుర, బెంగళూరు గ్రామీణ, రామనగర, మంగళూరు, తుమకూరు జిల్లాల్లోని ఇంధన స్టేషన్ల నుండి 14 శాంపిళ్లను సేకరించారు. వీటిని బెంగళూరులోని శ్రీరామ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో గ్యాస్ క్రోమాటోగ్రఫీ పద్ధతిలో పరీక్షించారు. ఈ ఫలితాలు దిగ్భ్రాంతి కలిగించాయి.
"సేకరించిన 14 శాంపిళ్లలోని 11 శాంపిళ్లలో ఇథనాల్ శాతం ఈ20 ప్రమాణం (20%) కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఐఓసీఎల్) అవుట్లెట్ నుండి సేకరించిన శాంపిల్లో అత్యధికంగా 31.2 శాతం ఇథనాల్ ఉన్నట్లు తేలింది" అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
కేవలం ఐఓసీఎల్ మాత్రమే కాదు, ఇతర ప్రధాన చమురు సంస్థల పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (హెచ్పీసీఎల్) కు చెందిన పవర్ పెట్రోల్లో 30.5 శాతం, మరో శాంపిల్లో 27 శాతం ఇథనాల్ ఉంది. భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (బీపీసీఎల్) స్పీడ్ పెట్రోల్లో 26.5 శాతం ఇథనాల్ ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. శాంపిళ్లను ఐఓసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్, బీపీసీఎల్, నయారా ఎనర్జీ, షెల్, మంగళూరు రిఫైనరీ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ లిమిటెడ్ బంక్ల నుండి సేకరించారు.
వ్యత్యాసాలు.. పారదర్శకత లోపం
పరీక్షా ఫలితాలు కంపెనీల మధ్యే కాకుండా, ఒకే కంపెనీకి చెందిన వేర్వేరు బంక్ల మధ్య కూడా భారీ వ్యత్యాసాలను చూపించాయి. ఐఓసీఎల్ రెండు శాంపిళ్లలో ఒకటి 31.2 శాతం ఉంటే, మరొకటి 20.8 శాతంగా ఉంది. బీపీసీఎల్ శాంపిళ్లు 19.9 శాతం నుండి 26.5 శాతం వరకు, షెల్ శాంపిళ్లు 13.5 శాతం నుండి 25.5 శాతం వరకు ఉన్నాయి. 14 శాంపిళ్లలో 11 ఇరవై శాతం కంటే ఎక్కువ కాగా, మూడు మాత్రమే తక్కువగా ఉన్నాయి.
చమురు సంస్థల పారదర్శకతను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రశ్నించింది. మొదట శాంపిళ్లను ఐఓసీఎల్, బీపీసీఎల్ అంతర్గత ల్యాబొరేటరీలకు పంపగా, వారు ఇచ్చిన నివేదికల్లో ఇథనాల్ శాతాన్ని వెల్లడించలేదని, ఇది నిబంధనలకు విరుద్ధమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఆయిల్ కంపెనీల నివేదికల్లో ఈ అంశాన్ని దాచిపెట్టడం ఇంధన మార్కెటింగ్ లో పారదర్శకతపై అనుమానాలను పెంచుతోందని ధ్వజమెత్తింది.
వాహనాలపై తీవ్ర ప్రభావం.. వినియోగదారులపై భారం
నిర్దేశిత పరిమితి కంటే ఎక్కువ ఇథనాల్ కలపడం వల్ల వాహనాల ఇంజన్లు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దేశంలోని 99 శాతం వాహనాలు ఈ20 కంటే ఎక్కువ మిశ్రమాన్ని తట్టుకునేలా తయారవ్వలేదని అంచనా. ఏప్రిల్ 2023 తర్వాత విక్రయించిన వాహనాలు కూడా గరిష్టంగా 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమానికే సర్టిఫై చేయబడ్డాయి.
"తక్కువ ఇంధన సామర్థ్యం (మైలేజ్) కారణంగా వాహనదారులు వార్షికంగా రూ. 62,000 కోట్లు నష్టపోతున్నారని అంచనా. మైలేజ్ లో 10 శాతం తగ్గుదల, వార్షిక పెట్రోల్ వినియోగం 6,200 కోట్ల లీటర్లు, లీటర్ ధర రూ. 100 గా లెక్కగడితే ఈ నష్టం తేలింది. దీనికి అదనంగా వాహన విడిభాగాల మరమ్మతు ఖర్చులు ఏటా రూ. 39,000 కోట్లుగా ఉన్నాయి. వెరసి, వినియోగదారులు ఏటా దాదాపు రూ. 1.01 లక్షల కోట్ల రహస్య భారం ఎదుర్కొంటున్నారు" అని ప్రభుత్వం లెక్కలతో సహా వివరించింది.
అంతేకాకుండా, పెట్రోల్ బంక్లలోని ఇంధన సరఫరా మౌలిక సదుపాయాలు (Dispensing infrastructure) కూడా అధిక ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని తట్టుకునేలా లేవని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. చాలా బంక్లలోని డిస్పెన్సింగ్ యూనిట్లు గరిష్టంగా 15 శాతం ఇథనాల్ ఉన్న ఇంధనం కోసమే డిజైన్ అయి ఉన్నాయని, వాటిని అప్గ్రేడ్ చేయకుండానే అధిక ఇథనాల్ ఉన్న పెట్రోల్ను సరఫరా చేస్తున్నారని ఆరోపించింది.
కేంద్రం తక్షణమే స్పందించాలి
ఈ తీవ్రమైన సమస్యపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని కర్ణాటక ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేసింది. వినియోగదారులకు సరఫరా అవుతున్న అసలు మిశ్రమంపై స్పష్టత ఇవ్వాలని, 20 శాతం కంటే ఎక్కువ ఇథనాల్ ఉన్న పెట్రోల్ను విక్రయిస్తున్నట్లు తేలిన ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్రోల్ స్టేషన్లలో వారు విక్రయించే ఇంధనంలోని ఇథనాల్ శాతాన్ని స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలని, అందుబాటులో ఉన్న మిశ్రమాల మధ్య ఎంచుకునే అవకాశాన్ని వినియోగదారులకే వదిలేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేసింది. తాము ఇంధన శాంపిళ్ల పరీక్షలను కొనసాగిస్తామని, ఫలితాలను బహిర్గతం చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. ఇంధన సరఫరా, పంపిణీలో అక్రమాలకు పాల్పడితే 'మోటార్ స్పిరిట్ అండ్ హై స్పీడ్ డీజిల్ (రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్) ఆర్డర్, 2005' ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More