కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ లాభాల్లో 39% వృద్ధి.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం
Karur Vysya Bank: కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ (KVB) మూడో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో అదరగొట్టింది. నికర లాభం 39% పెరగడంతో మంగళవారం ట్రేడింగ్లో ఈ బ్యాంక్ షేర్లు ఏకంగా 12% ఎగబాకి రూ. 298 వద్ద సరికొత్త రికార్డును సృష్టించాయి. మూడున్నరేళ్లలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 700% లాభాలను అందించి ఇన్వెస్టర్ల పాలిట కల్పవృక్షంగా మారింది.
బ్యాంకింగ్ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ తాజాగా ప్రకటించిన డిసెంబర్ త్రైమాసిక (Q3 FY26) ఫలితాలు ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత వెలువడిన ఈ ఫలితాల ప్రభావం మంగళవారం ట్రేడింగ్లో స్పష్టంగా కనిపించింది.
లాభాల పంట.. అదుర్స్ అనిపించిన ఫలితాలు
బ్యాంక్ నికర లాభం గతేడాదితో పోలిస్తే భారీగా వృద్ధి చెందింది.
నికర లాభం: గతేడాది క్యూ3లో రూ. 496 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈసారి 39% పెరిగి రూ. 690 కోట్లకు చేరింది.
నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII): బ్యాంక్ ప్రధాన ఆదాయ వనరైన నికర వడ్డీ ఆదాయం రూ. 1,081 కోట్ల నుంచి రూ. 1,239 కోట్లకు పెరిగింది.
తగ్గిన ప్రొవిజన్లు: బ్యాంక్ పక్కన పెట్టాల్సిన నిధులు (Provisions) రూ. 147 కోట్ల నుంచి రూ. 104 కోట్లకు తగ్గడం కూడా లాభాలు పెరగడానికి ఒక కారణం.
మెరుగుపడిన ఆస్తుల నాణ్యత
బ్యాంక్ మొండి బకాయిలు (NPAs) గణనీయంగా తగ్గాయి:
గ్రాస్ ఎన్పీఏ (Gross NPA): గతేడాది 0.83% నుండి 0.71%కి తగ్గింది.
నెట్ ఎన్పీఏ (Net NPA): ఇది కేవలం 0.19% వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఇది బ్యాంక్ యొక్క పటిష్టమైన ఆర్థిక స్థితిని సూచిస్తోంది.
డిపాజిట్లు, రుణాలు
బ్యాంక్ మొత్తం డిపాజిట్లు 16% వృద్ధి చెంది రూ. 2,11,647 కోట్లకు చేరాయి. కాసా (CASA) డిపాజిట్లు కూడా 11% వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. అలాగే రిటైల్, అగ్రికల్చర్, కమర్షియల్ (RAM) విభాగాల్లో రుణాలు 19% పెరగడం గమనార్హం.
షేర్ మార్కెట్ ప్రస్థానం: రూ. 37 నుంచి రూ. 298 వరకు
కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ షేర్ ధర చరిత్రను పరిశీలిస్తే ఇన్వెస్టర్లు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
జూన్ 2022లో కేవలం రూ. 37.50 వద్ద ఉన్న షేర్ ధర, నేడు రూ. 298 వద్ద ఆల్ టైమ్ హైని తాకింది. అంటే దాదాపు మూడున్నరేళ్లలోనే 700% లాభాలను అందించింది. 2025 ఏడాదిని 46% లాభంతో ముగించిన ఈ స్టాక్, వరుసగా ఐదో ఏడాది కూడా లాభాల బాటలో పయనిస్తోంది.
ప్రస్తుత ఆర్థిక ఫలితాలు, పెరుగుతున్న డిపాజిట్లు, తగ్గుతున్న మొండి బకాయిలు చూస్తుంటే కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని రికార్డులను సృష్టించేలా కనిపిస్తోందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.