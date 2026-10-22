కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ క్యూ2 రిజల్ట్స్: 45 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్న జెఫరీస్
ఇటీవలి కాలంలో కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ షేరు 15 శాతానికి పైగా క్షీణించినప్పటికీ, రెండో త్రైమాసిక (Q2) ఫలితాల అనంతరం జెఫరీస్ ఇండియా ఈ స్టాక్పై సానుకూలంగా ఉంది. ప్రస్తుత ధరతో పోలిస్తే ఏకంగా 45 శాతానికి పైగా లాభపడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించింది.
దలాల్ స్ట్రీట్లో ఇటీవల తీవ్ర ఒడుదొడుకులకు లోనై, నష్టాలను చవిచూసిన కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ (KEI Industries) షేర్లపై అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ 'జెఫరీస్ ఇండియా' (Jefferies India) ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసిక (Q2FY27) ఆర్థిక ఫలితాలు ఆశించిన దానికంటే మెరుగ్గా నమోదవడంతో ఈ స్టాక్కు 'బై' (Buy) రేటింగ్ను కేటాయించింది.
గత కొద్దిరోజులుగా ఈ కంపెనీ షేరు ధర గణనీయంగా తగ్గింది. ఒక్క నెల వ్యవధిలోనే దాదాపు 15 శాతం క్షీణించి రూ.4,575 నుంచి రూ.3,869 స్థాయికి పడిపోయింది. ఆరు నెలల కాలంలో 20 శాతానికి పైగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభం (YTD) నుంచి ఇప్పటివరకు 14 శాతానికి పైగా కరెక్షన్కు గురైంది. అయితే, అక్టోబర్ 21న వెల్లడించిన క్యూ2 ఫలితాల తర్వాత జెఫరీస్ ఈ షేరుపై తమ అంచనాలను పెంచడం ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఆశలను రేకెత్తిస్తోంది.
జెఫరీస్ ఎందుకు బుల్లిష్గా ఉందంటే?
కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ క్యూ2 ఆర్థిక ఫలితాలు తమ అంచనాలను మించాయని అక్టోబర్ 22న విడుదల చేసిన నివేదికలో జెఫరీస్ తెలిపింది. ఈ షేరుకు రూ.6,150 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. జెఫరీస్ లెక్కించిన రూ.4,239.95 ముగింపు ధరతో పోలిస్తే ఇది 45 శాతం ఎక్కువ. అదే ముగింపు ధర రూ.3,873 తో పోల్చి చూస్తే ఏకంగా 58 శాతం వరకు లాభాలు వచ్చే అవకాశముందని విశ్లేషించింది.
జెఫరీస్ విశ్లేషణలోని కీలక ముఖ్యాంశాలు:
ఆదాయం, ఎబిటా (EBITDA): కంపెనీ విక్రయాలు 13 శాతం పెరగడంతో సెప్టెంబర్ త్రైమాసిక ఎబిటా తమ అంచనాల కంటే 10 శాతం మెరుగ్గా నమోదైంది. ఎబిటా మార్జిన్ ఏటా పోల్చి చూస్తే 9.9 శాతం నుంచి 10 శాతానికి పెరిగింది. ముడి సరుకుల ధరలు పెరిగినప్పటికీ, ఆ భారాన్ని వినియోగదారులకు బదిలీ చేయగలిగారని నివేదిక పేర్కొంది.
ఆదాయ లక్ష్యాల పెంపు: ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 (FY27E) ఆదాయ వృద్ధి అంచనాలను కంపెనీ యాజమాన్యం గతంలో అనుకున్న 20-25 శాతం నుంచి 25 శాతానికి పెంచింది. మార్జిన్లను 11 శాతంగా ఖరారు చేసింది. మధ్యకాలికంగా కంపెనీ ఈపీఎస్ (EPS) 19 శాతానికి పైగా సీఏజీఆర్ (CAGR) సాధిస్తుందని నివేదిక ధీమా వ్యక్తం చేసింది.
రీటైల్ విభాగం పుంజుకోవడం, నెట్వర్క్ విస్తరణ
కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం విక్రయాల్లో రీటైల్ వాటా గతంలో ఉన్న 54 శాతం నుంచి 59 శాతానికి పెరిగింది. డీలర్ నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఏడాది ప్రాతిపదికన 46 మంది, త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 18 మంది కొత్త డీలర్లను చేర్చుకోవడంతో మొత్తం డీలర్ల సంఖ్య 2,146కి చేరింది.
సిమెంట్ దిగ్గజం అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ (UltraTech Cement) సెప్టెంబర్ 2026లో కేబుల్స్, వైర్ల రంగానికి చెందిన సొంత బ్రాండ్ను ప్రారంభించింది. ఇది ప్రారంభంలో వైర్లు, లో-టెన్షన్ కేబుళ్లపై దృష్టి పెట్టనుంది. దీనివల్ల కేఈఐ రీటైల్ విభాగానికి కొంత పోటీ ఎదురయ్యే అవకాశముంది. అయినప్పటికీ, FY27-30 మధ్యకాలంలో కేఈఐ తన రీటైల్ మార్కెట్ వాటాను 22 శాతంగా నిలబెట్టుకోగలదని జెఫరీస్ అంచనా వేసింది. ఒకవేళ రీటైల్ మార్కెట్ వాటా కొంత తగ్గినా, దేశీయ విద్యుత్ రవాణా (ప్రసార) కేబుల్స్ విక్రయాలు, ఎగుమతుల ద్వారా దానిని అధిగమించగలదని స్పష్టం చేసింది.
పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ రంగానికి ఊతం
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కేఈఐ సాధించిన ఆదాయంలో 29 శాతం సంస్థాగత విక్రయాల (Institutional Sales) నుంచే వచ్చింది. ఇందులో పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (T&D) కేబుల్స్ కీలక పాత్ర పోషించాయి.
క్యాపెక్స్ పెరుగుదల: FY21-25తో పోలిస్తే FY26-30 మధ్య కాలంలో పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ పెట్టుబడులు (Capex) 2.6 రెట్లు పెరుగుతాయని జెఫరీస్ భావిస్తోంది. దీనివల్ల FY27-29 కాలంలో కేఈఐ ట్రాన్స్మిషన్ కేబుల్స్ వ్యాపారం భారీగా పుంజుకోనుంది.
సనంద్ ప్లాంట్ విస్తరణ: గుజరాత్లోని సనంద్ (Sanand) వద్ద చేపట్టిన ప్లాంట్ సామర్థ్య విస్తరణ ప్రక్రియ డిసెంబర్ 2025 నుంచి విడతల వారీగా ప్రారంభమైంది. ఇది రాబోయే రోజుల్లో కంపెనీ వృద్ధికి దోహదపడనుంది.
ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ (EHV) కేబుల్స్: దేశీయంగా దాదాపు రూ.3,000 కోట్ల విలువైన ఈహెచ్వీ కేబుల్ మార్కెట్లో కేఈఐ, యూనివర్సల్ కేబుల్స్ మాత్రమే ప్రధాన తయారీదారులుగా ఉన్నారు. వీరు దాదాపు రూ.1,200 కోట్లకు పైగా మార్కెట్ను కవర్ చేస్తుండగా, మిగిలినది దిగుమతులపై ఆధారపడి ఉంది. ఈ విభాగంలో లాభదాయకత అత్యధికంగా ఉంటుంది.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
Q2FY27 ఫలితాల అనంతరం ఇన్వెస్టర్లకు సూచనలు చేస్తూ.. ఈ షేరుకు కేటాయించిన రూ.6,150 టార్గెట్ ధర FY28 సెప్టెంబర్ నాటికి 40 రెట్ల P/E (ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్) వ్యాల్యుయేషన్ను సూచిస్తుందని జెఫరీస్ వివరించింది. గత 5 ఏళ్ల సగటు P/E అయిన 36 రెట్ల కంటే ఇది ప్రీమియంలో ఉంది. ఎగుమతులు, పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ రంగంలో వృద్ధి అవకాశాలు మెరుగుపడటమే దీనికి కారణం. అయితే, కేబుల్స్ రంగంలో తీవ్రమైన ధరల పోటీ ఏర్పడితే అది స్టాక్ పనితీరుపై కొంత ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదముందని విశ్లేషకులు హెచ్చరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More