15 ఏళ్ల అత్యాచార బాధితురాలి గర్భం తొలగింపునకు కేరళ హైకోర్టు అనుమతి
లైంగిక దాడి బాధితురాలైన 15 ఏళ్ల బాలిక 27 వారాల గర్భాన్ని తొలగించుకునేందుకు కేరళ హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. పిండం జీవించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, బాధితురాలి మానసిక వేదనను పరిగణనలోకి తీసుకుని జస్టిస్ హరిశంకర్ వి. మీనన్ ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
కొచ్చి: లైంగిక దాడికి గురై గర్భం దాల్చిన 15 ఏళ్ల బాలికకు కేరళ హైకోర్టు కీలక ఊరటనిచ్చింది. 27 వారాలు దాటిన గర్భాన్ని వైద్యపరంగా తొలగించుకునేందుకు (ఎంటీపీ) కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. పిండం జీవించే అవకాశం ఉందని, 32 వారాల వరకు గర్భాన్ని కొనసాగించాలని వైద్య మండలి సూచించినప్పటికీ, బాధితురాలి మానసిక స్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుని న్యాయస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
భారతదేశంలోని మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ (ఎంటీపీ) చట్టం ప్రకారం సాధారణంగా 20 వారాల వరకు, ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో (అత్యాచార బాధితులు, మైనర్లు) 24 వారాల వరకు మాత్రమే గర్భస్రావానికి వీలుంటుంది. ఆ గడువు దాటిన తర్వాత గర్భాన్ని తొలగించాలంటే న్యాయస్థానం అనుమతి తప్పనిసరి.
లైంగిక దాడి తాలూకు తీవ్ర మానసిక వేదన కారణంగా గర్భాన్ని కొనసాగించేందుకు బాధితురాలు ఏమాత్రం ఇష్టపడటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో బాలికకు గర్భస్రావం చేసేందుకు జస్టిస్ హరిశంకర్ వి. మీనన్ అనుమతించారు. బాధితురాలు, ఆమె తల్లిదండ్రుల నుంచి లిఖితపూర్వక అంగీకారం తీసుకున్న తర్వాత, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని కేరళ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు.
వైద్య మండలి అభ్యంతరాలు ఇవే..
అంతకుముందు బాలికను పరీక్షించిన వైద్య మండలి భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుత దశలో గర్భస్రావం లేదా ప్రసవం చేస్తే నెలలు నిండకుండానే బిడ్డ పుట్టే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది. దీనివల్ల శిశువుకు సెరిబ్రల్ పాల్సీ వంటి కండరాల, నరాల సంబంధిత లోపాలు, కంటి చూపు మందగించడం, తీవ్రమైన మేధోపరమైన, నాడీ అభివృద్ధి వైకల్యాలు వచ్చే ముప్పు ఎక్కువగా ఉందని హెచ్చరించింది. జీవితాంతం వేధించే ఈ తీవ్ర వైకల్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, 32 వారాలు నిండే వరకు వేచి చూడాలని బోర్డు ఏకగ్రీవంగా సిఫార్సు చేసింది.
శిశువు బతికితే ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలి
వైద్య ప్రక్రియ సమయంలో శిశువు సజీవంగా బయటపడితే, తగిన నవజాత శిశు సంరక్షణ (నియోనేటల్ కేర్) అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. "వైద్య మండలి నివేదికలో పేర్కొన్నట్లుగా శిశువుకు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తితే, అవసరమైనప్పుడల్లా ప్రభుత్వమే తగిన వైద్య సహాయం అందించాలి" అని కోర్టు ఆదేశించింది. ఒకవేళ శిశువు సజీవంగా జన్మించి, ఆ బిడ్డను పెంచుకునేందుకు బాధితురాలు ఇష్టపడకపోతే.. దత్తత ఇచ్చేందుకు వీలుగా శిశువును ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ప్రభుత్వానికి అప్పగించాలని సూచించింది.
డీఎన్ఏ పరీక్షల కోసం నమూనాలు భద్రపరచాలి
ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైనందున దర్యాప్తు అవసరాలను కూడా న్యాయస్థానం ప్రస్తావించింది. "గర్భస్రావ ప్రక్రియలో శిశువు బతకకపోతే.. డీఎన్ఏ, ఫింగర్ ప్రింటింగ్, మ్యాపింగ్ వంటి అవసరమైన వైద్య పరీక్షల కోసం ప్రతివాదులు పిండం కణజాలం, రక్త నమూనాలను తప్పనిసరిగా భద్రపరచాలి" అని కోర్టు తన ఉత్తర్వుల్లో తేల్చిచెప్పింది. బాధితురాలి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ, అదే సమయంలో భవిష్యత్తు పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కోర్టు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More