అర లీటర్ నీళ్లు, డెడ్ అయిన ఫోన్: కొడగు దట్టమైన అడవిలో కేరళ టెక్కీ 4 రోజుల వీరోచిత పోరాటం
కర్ణాటకలోని తడియాండమోల్ అడవుల్లో తప్పిపోయిన కేరళకు చెందిన 36 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ (టెక్కీ) జి.ఎస్. శరణ్య.. కేవలం అర లీటరు నీరు, చార్జింగ్ లేని మొబైల్ ఫోన్తో నాలుగు రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి ఎలా ప్రాణాలతో బయటపడిందో తెలిపే అద్భుతమైన కథనం ఇది.
ప్రఖ్యాత రచయిత రైనర్ మారియా రిల్కే అన్నట్లు.. "ముందుకు సాగిపోతూనే ఉండు... ఏ భావన కూడా శాశ్వతం కాదు". కర్ణాటకలోని కొడగు జిల్లాలో ఉన్న దట్టమైన తడియాండమోల్ అటవీ ప్రాంతంలో నాలుగు రోజుల పాటు ఒంటరిగా చిక్కుకుపోయిన కేరళ టెక్కీ జీఎస్ శరణ్య కథ వింటే మనకు సరిగ్గా ఇదే మాట గుర్తొస్తుంది.
అండగా నిలవడానికి ఎవరూ లేరు, బాహ్య ప్రపంచంతో ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ లేదు, చుట్టూ క్రూర జంతువులు సంచరించే దట్టమైన అరణ్యం. అయినప్పటికీ ఆమె ఏమాత్రం భయపడలేదు. చిరునవ్వుతో, అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో మృత్యువును ఎదిరించి సురక్షితంగా బయటపడింది. అటవీ శాఖ, యాంటీ నక్సల్ స్క్వాడ్, స్థానిక గిరిజనులతో కూడిన 9 బృందాల శ్రమతో పాటు ఆమె చూపిన తెగువ వల్లనే ఈ కథ సుఖాంతమైంది.
కేవలం 500 మి.లీ. నీరు.. చివరి దశలో ఉన్న ఫోన్
ఏప్రిల్ 2వ తేదీన ఇతర పర్యాటకులతో కలిసి కొండ దిగుతున్న సమయంలో శరణ్య అందరి కంటే వెనుకబడిపోయింది. మిగిలిన వారి కోసం వెతుకుతుండగానే ఆమెకు తాను ఒంటరినైపోయాననే విషయం అర్థమైంది.
ఆ సమయంలో ఆమె వద్ద ఉంది కేవలం 500 మిల్లీలీటర్ల (అర లీటర్) నీరు, స్విచ్ఛాఫ్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక మొబైల్ ఫోన్ మాత్రమే. ఆ విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసిందంటే...
"దారి వెతుకుతూ నేను ఎడమ వైపునకు తిరిగాను, కానీ అడవి చాలా దట్టంగా ఉండటం వల్ల దారి తప్పిపోయాను. ఎవరైనా కనిపిస్తారనే ఆశతో సాయంత్రం 6:45 గంటల వరకు కొండ కిందకు నడుస్తూనే ఉన్నాను. కానీ ఎవరూ కనిపించలేదు. అందుకే ఆ రాత్రి కొండపైనే ఉండిపోయాను. నా స్నేహితుడు యదుకు ఫోన్ చేసి ఇతరులకు సమాచారం ఇవ్వమని చెప్పాను. హెల్ప్లైన్ నెంబర్కు మెసేజ్ చేద్దామని ప్రయత్నిస్తుండగానే దురదృష్టవశాత్తు ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ అయిపోయింది" అని శరణ్య ఆ చేదు అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకుంది.
ప్రకృతితో పోరాటం: రోజువారీ పరిస్థితులు
- మొదటి, రెండవ రోజు: మొదటి రోజు రాత్రి నడవడంతో ఆమె కాలు వాచిపోయింది. దీంతో రెండో రోజు ఉదయం ఆమె నడవలేకపోయింది. అయితే, అధికారులు డ్రోన్ల ద్వారా గాలిస్తారని ఊహించి, డ్రోన్ల కంటికి చిక్కేలా ఆమె కొండపైకి ఎక్కి వేచి చూసింది.
- మూడవ రోజు: మూడో రోజు ముందుకు సాగాలని అనుకున్నా, ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షం ఆమెను కదలనివ్వలేదు.
- నాలుగవ రోజు (ఆదివారం): వర్షానికి తడిసిపోవడం, రాత్రి వేళల్లో తీవ్రమైన చలి కారణంగా ఆమె నిద్రపోలేకపోయింది.
భయం లేని గుండె!
ఏనుగులు ఎక్కువగా సంచరించే ఆ అడవిలో, అదీ కూడా ఒంటరిగా వర్షంలో చిక్కుకున్నప్పటికీ ఆమెకు భయం వేయలేదట. "నాకు ఎందుకో అస్సలు భయం వేయలేదు. ఆ నమ్మకమే నన్ను బతికించింది" అని ఆమె ధైర్యంగా చెబుతోంది.
చివరకు శరణ్య ఒక తెలివైన నిర్ణయం తీసుకుంది. కొండపై నుండి కిందకు వచ్చి ఒక వాగు (stream) పక్కన ఉన్న పెద్ద బండరాయి కింద తలదాచుకుంది. దీనివల్ల ఆమెకు తాగడానికి నీరు లభించడమే కాకుండా, గాలిస్తున్న రెస్క్యూ టీమ్లకు ఆమె సులభంగా కనిపించే అవకాశం దక్కింది. అక్కడే స్థానిక గిరిజనులు, రక్షక బృందాలు ఆమెను సురక్షితంగా గుర్తించి కాపాడారు.
