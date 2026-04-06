కొండల్లో తప్పిపోయిన 36 ఏళ్ల కేరళ మహిళ.. 4 రోజుల తరువాత వీడిన మిస్టరీ
కర్ణాటకలోని తడియాండమోల్ కొండల్లో ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లి తప్పిపోయిన కేరళకు చెందిన 36 ఏళ్ల శరణ్య ఎట్టకేలకు సురక్షితంగా దొరికింది. అటవీ శాఖ, పోలీసులు 9 బృందాలతో గాలించి ఆమెను రక్షించారు.
కర్ణాటకలోని కొడగు జిల్లాలో ఉన్న ఎత్తైన తడియాండమోల్ కొండల్లో ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లి, దట్టమైన అడవిలో తప్పిపోయిన 36 ఏళ్ల కేరళ మహిళ ఎట్టకేలకు సురక్షితంగా దొరికింది. నాలుగు రోజుల పాటు తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన ఈ భారీ గాలింపు చర్యలు ఆదివారం నాడు విజయవంతంగా ముగిశాయని కర్ణాటక అటవీ శాఖ మంత్రి ఈశ్వర్ ఖండ్రే స్వయంగా ప్రకటించారు.
శరణ్యను రక్షించడానికి మొత్తం తొమ్మిది ప్రత్యేక బృందాలు అడవిలో రాత్రింబగళ్లు శ్రమించాయని, ప్రస్తుతం ఆమె పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఆమె సురక్షితంగా కేరళలోని తన ఇంటికి చేరుకునేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లి అదృశ్యం
కేరళకు చెందిన జి.ఎస్. శరణ్య (36) అనే మహిళ ఒంటరిగానే కర్ణాటకలోని కొడగు జిల్లా పర్యటనకు వచ్చారు. అక్కడ కక్కబె గ్రామంలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ హోమ్స్టేలో ఆమె బస చేశారు. ఏప్రిల్ 2వ తేదీన ఒక లోకల్ గైడ్, మరో 15 మంది పర్యాటకులతో కూడిన బృందంతో కలిసి ఆమె తడియాండమోల్ కొండల్లో ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లారు. అయితే అదే రోజు మధ్యాహ్నం సమయంలో ఆమె తన బృందం నుంచి విడిపోయి దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో తప్పిపోయారు.
మిగిలిన పర్యాటకులంతా మధ్యాహ్నానికి బేస్ క్యాంప్నకు చేరుకున్నాక గానీ శరణ్య కనిపించడం లేదనే విషయం వారికి తెలియలేదు. అప్పటికే అడవిలో దారి తప్పిపోయానని, తనకు మార్గం తెలియడం లేదని శరణ్య గురువారం సాయంత్రం హోమ్స్టే నిర్వాహకులకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు. ఆ తర్వాత అటవీ ప్రాంతంలో మొబైల్ సిగ్నల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆమె ఫోన్ పనిచేయలేదు. దీంతో హోమ్స్టే నిర్వాహకులు పోలీసులకు, అటవీ శాఖకు సమాచారం అందించారు.
ముమ్మరమైన గాలింపు చర్యలు
ఈ ఘటనపై కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యతో పాటు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ కూడా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మొదట ఐదు బృందాలతో ప్రారంభమైన గాలింపు చర్యలను, ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం మరింత ముమ్మరం చేశారు. అదనంగా మరో 40 మంది అటవీ శాఖ సిబ్బందిని రంగంలోకి దించారు.
మొత్తం తొమ్మిది బృందాలు ఈ భారీ సెర్చ్ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నాయి. అటవీ శాఖతో పాటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, యాంటీ నక్సల్ స్క్వాడ్ (ANS), స్థానిక గిరిజన ప్రజలు ఈ గాలింపులో చురుగ్గా వ్యవహరించారు. దట్టమైన అడవి, మొబైల్ నెట్వర్క్ లేని ప్రాంతం కావడంతో ఆమె ఆచూకీ కనుగొనడం తీవ్ర సవాలుగా మారింది. దీంతో అత్యాధునిక 'థర్మల్ డ్రోన్ కెమెరాలను' కూడా ఉపయోగించి శరణ్య కోసం అడవిని జల్లెడ పట్టారు.
"నేను స్వయంగా శరణ్యతో మాట్లాడాను. ఆమె చాలా ధైర్యవంతురాలు, సాహస ప్రియురాలు" అని మంత్రి ఖండ్రే విలేకరులకు తెలిపారు. మొబైల్ సిగ్నల్స్ లేకపోవడం వల్లే ఆమె ఉన్న ప్రదేశాన్ని గుర్తించడంలో కొంత ఆలస్యం అయిందని ఆయన వివరించారు. ఈ కఠినమైన ఆపరేషన్లో పాల్గొని శరణ్యను క్షేమంగా కాపాడిన సిబ్బంది అందరికీ ఆయన ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ ఉత్కంఠభరితమైన ఘటన ఎట్టకేలకు సుఖాంతం కావడంతో అటు అధికారులు, ఇటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More