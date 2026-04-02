Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కేరళ ఎన్నికలు: రూ.25 లక్షల ఉచిత బీమా, రూ.3,000 పెన్షన్.. యూడీఎఫ్ మేనిఫెస్టోలో వరాల జల్లు

    కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ భారీ హామీలతో మేనిఫెస్టో విడుదల చేసింది. ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల బీమా, కాలేజీ విద్యార్థినులకు రూ. 1,000 భృతి, మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వంటి కీలక పథకాలను ప్రకటించింది.

    Published on: Apr 02, 2026 1:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమరం రసవత్తరంగా మారింది. ఏప్రిల్ 9వ తేదీన జరగనున్న కీలక పోలింగ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (UDF) గురువారం, ఏప్రిల్ 2న తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. సమాజంలోని అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునేలా భారీ సంక్షేమ పథకాలు, సరికొత్త అభివృద్ధి ప్రణాళికలతో కూడిన ఈ పత్రాన్ని కూటమి నేతలు ప్రజల ముందుకు తెచ్చారు.

    కేరళ ఎన్నికలు: రూ.25 లక్షల ఉచిత బీమా, రూ.3,000 పెన్షన్.. యూడీఎఫ్ మేనిఫెస్టోలో వరాల జల్లు (PTI)
    ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల బీమా

    కేరళలోని ప్రతి కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే తమ కూటమి ప్రధాన లక్ష్యమని యూడీఎఫ్ స్పష్టం చేసింది. ఇందులో భాగంగానే ఒక్కో కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల విలువైన సమగ్ర బీమా కవరేజీని అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. "ఈ పథకం కేరళలోని ప్రతి ఇంటికీ ఒక బలమైన ఆర్థిక రక్షణగా నిలుస్తుంది" అని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు వి.డి. సతీశన్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. దీంతోపాటు రాష్ట్రంలో కొత్త వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించేందుకు చిరు వ్యాపారులకు రూ. 5 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలను అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం.. విద్యార్థినులకు నెలకు వెయ్యి

    యూడీఎఫ్ తన మేనిఫెస్టోలో మహిళా సాధికారతకు, సామాజిక భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. కేరళ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (KSRTC) బస్సుల్లో మహిళలందరికీ పూర్తిగా ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తామని కూటమి ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం అందుతున్న వివిధ సామాజిక సంక్షేమ పెన్షన్లను నెలకు రూ. 3,000కు పెంచుతామని వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా, ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న కాలేజీ విద్యార్థినులకు వారి చదువుల ఖర్చుల కోసం నెలకు రూ. 1,000 చొప్పున ప్రత్యేక అలవెన్స్ ఇస్తామని పీటీఐ (PTI) వార్తా సంస్థ పేర్కొంది.

    ఆర్థికాభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన

    కేరళ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను పరుగులు పెట్టించేందుకు చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు (MSME) అండగా నిలుస్తామని యూడీఎఫ్ స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా రూ. 100 కోట్ల వరకు వార్షిక టర్నోవర్ ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈలకు ప్రత్యేక ఆర్థిక సాయం అందించి ఆదుకుంటామని తెలిపింది. అలాగే, క్షేత్రస్థాయిలో విశేష సేవలందిస్తున్న ఆశా వర్కర్లు, అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది వేతనాల్లో సమగ్ర మార్పులు చేసి, వారి జీతాలను పెంచుతామని కూటమి హామీ ఇచ్చింది.

    మౌలిక వసతులు, విద్యపై ప్రత్యేక దృష్టి

    రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధికి గానూ ఏవియేషన్ (విమానయాన) రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తామని మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నారు. అణగారిన వర్గాల ఉన్నత విద్యకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, వయనాడ్‌లో ఒక ప్రత్యేక 'ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ'ని ఏర్పాటు చేస్తామని యూడీఎఫ్ పేర్కొంది. డిజిటల్ లెర్నింగ్ అప్‌గ్రేడ్స్, వృత్తి విద్యా కోర్సులు, పర్యావరణ అనుకూల పర్యాటకం (ఎకో-టూరిజం), సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతుల ద్వారా రాష్ట్ర రూపురేఖలను మారుస్తామని కూటమి తన ప్రణాళికలో పొందుపరిచింది. ఆర్థిక వృద్ధిని, సామాజిక సంక్షేమంతో ముడిపెడుతూ కేరళలో దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తామని యూడీఎఫ్ ధీమా వ్యక్తం చేసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్ర: కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఎప్పుడు జరగనుంది?

    జ: కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఏప్రిల్ 9వ తేదీన జరగనుంది.

    ప్ర: యూడీఎఫ్ మేనిఫెస్టోలో మహిళలకు ఇచ్చిన ప్రధాన హామీలేమిటి?

    జ: కేఎస్‌ఆర్‌టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణంతో పాటు కాలేజీ చదివే విద్యార్థినులకు నెలకు రూ. 1,000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

    ప్ర: ఎంఎస్ఎంఈ (MSME) రంగానికి మేనిఫెస్టోలో ఎలాంటి ఊరట లభించింది?

    జ: రూ. 100 కోట్ల వరకు టర్నోవర్ ఉన్న పరిశ్రమలకు ప్రత్యేక ఆర్థిక సహాయం అందించాలని యూడీఎఫ్ ప్రతిపాదించింది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/కేరళ ఎన్నికలు: రూ.25 లక్షల ఉచిత బీమా, రూ.3,000 పెన్షన్.. యూడీఎఫ్ మేనిఫెస్టోలో వరాల జల్లు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes