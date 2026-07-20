కియా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు.. జులైలో రూ.1.5 లక్షల వరకు ఆదా
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ 'కియా' ఈ జులైలో సొనెట్, సెల్తోస్, క్యారెన్స్ క్లావిస్, కార్నివాల్ వంటి పాపులర్ కార్లపై భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. క్యాష్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్లు, స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాల రూపంలో రూ.1.5 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది.
నూతన కారు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి దక్షిణ కొరియా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం కియా తీపి కబురు చెప్పింది. జులై 2026 నెలకు గాను తన వాహనాల శ్రేణిపై రూ.1.5 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సొనెట్, సైరోస్, సెల్టోస్, క్యారెన్స్ క్లావిస్, క్యారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీ, కార్నివాల్ మోడళ్లపై కంపెనీ ఈ ఆఫర్లను అందిస్తోంది.
ఈ ఆఫర్లలో నగదు తగ్గింపులు, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్లు, లాయల్టీ రివార్డులు, స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలు 2026 జులై 31 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. మోడల్, వేరియంట్, ప్రాంతాన్ని బట్టి ఆఫర్లలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, పూర్తి వివరాల కోసం సమీప కియా డీలర్షిప్ను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
కియా సొనెట్ (Kia Sonet)
సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ కేటగిరీకి చెందిన కియా సొనెట్పై కంపెనీ రూ. 20,000 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, రూ. 15,000 స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్ ప్రకటిస్తోంది. దీనికి తోడు రూ. 15,000 వరకు కార్పొరేట్ బెనిఫిట్ కూడా లభిస్తుంది. 1.2 లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వచ్చే 'HTK' వేరియంట్ను ఎంచుకుంటే అదనంగా రూ. 10,000 నగదు తగ్గింపు పొందే వీలుంది.
కియా సైరోస్ (Kia Syros)
ప్రీమియం సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ సైరోస్ మోడల్పై రూ. 10,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్తో పాటు రూ. 20,000 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తోంది. రూ. 20,000 స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనం, రూ. 15,000 కార్పొరేట్ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నారు. ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు.
కియా సెల్టోస్ (Kia Seltos)
కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ కియా సెల్టోస్ కొనుగోలుదారులు రూ. 20,000 లాయల్టీ బోనస్ పొందవచ్చు. దీనికి అదనంగా రూ. 20,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్ వర్తిస్తుంది.
కియా క్యారెన్స్ క్లావిస్ టర్బో & ఈవీ (Carens Clavis & EV)
క్యారెన్స్ క్లావిస్ టర్బో వేరియంట్పై కియా భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. క్యాష్ డిస్కౌంట్ రూ. 10,000, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ రూ. 30,000, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్ రూ. 15,000, లాయల్టీ బోనస్ రూ. 20,000, స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్ రూ. 20,000 వరకు లభిస్తుంది.
మరోవైపు క్యారెన్స్ క్లావిస్ ఎలక్ట్రిక్ (EV) మోడల్పై రూ. 10,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ. 20,000 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, రూ. 15,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్, రూ. 20,000 లాయల్టీ బెనిఫిట్, రూ. 20,000 స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి.
కియా కార్నివాల్ (Kia Carnival)
కంపెనీకి చెందిన ప్రీమియం ఎమ్పీవీ 'కార్నివాల్' మోడల్పై అత్యధికంగా రూ. 1 లక్ష వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఇస్తున్నారు. దీనితో పాటు రూ. 50,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్, స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More