Kia Sorento : లగ్జరీ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ కియా సోరెంటో- కొనాలా? వద్దా? డ్రైవ్ రివ్యూ..
భారత మార్కెట్లో లగ్జరీ 6, 7 సీటర్ విభాగంలో అడుగుపెడుతున్న కియా సోరెంటో సమగ్ర డ్రైవ్ రివ్యూ ఇక్కడ చూడండి. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, పవర్ఫుల్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, అత్యాధునిక ఇంటీరియర్, ప్రయాణ సౌకర్యంపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ మీకోసం..
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ప్రీమియం ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీల హవా నడుస్తోంది. రూ. 28 లక్షల నుంచి రూ. 40 లక్షల ధరల శ్రేణిలో కస్టమర్లు అత్యుత్తమ స్పేస్, ప్రయాణ సౌకర్యం, అధునాతన సాంకేతికతను ఆశిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాల మధ్య కియా సంస్థ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ ‘సోరెంటో’ను తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ ప్రీమియం ఎస్యూవీ ఎలా ఉంది? కొనాలా? వద్దా? హెచ్టీ ఆటో డీటైల్డ్ ఫస్ట్ డ్రైవ్ రివ్యూను ఇక్కడ చూసేయండి..
కియా సోరెంటో రివ్యూ- డిజైన్ లాంగ్వేజ్..
దాదాపు ఐదు మీటర్ల పొడవున్న కియా సోరెంటో ఎస్యూవీ రహదారిపై ఎంతో గంభీరమైన లుక్ని కలిగి ఉంటుంది. అనవసరమైన క్లాడింగ్లు లేదా భయపెట్టే ఆఫ్రోడ్ డిజైన్ హంగామా లేకుండా, ఎంతో క్లాసీగా తీర్చిదిద్దారు. బాక్సీ సిల్హౌట్, సున్నితమైన కర్వ్లు, బ్రష్డ్ అల్యూమినియం ఎలిమెంట్స్ ఈ వాహనానికి లగ్జరీ హోటళ్ల ముందు నిలిపే స్థాయి ప్రీమియం అప్పీల్ని తెచ్చిపెట్టాయి. ఆఫ్రోడింగ్ కంటే కుటుంబంతో కలిసి సుదీర్ఘ హైవే ప్రయాణాలు చేసేందుకు అనువుగా దీని రూపురేఖలు ఉన్నాయి.
కియా సోరెంటో రివ్యూ- డ్యాష్బోర్డ్, క్యాబిన్..
సోరెంటో క్యాబిన్ లోపలికి అడుగుపెడితే ఆధునిక కియా శైలి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. డ్యాష్బోర్డ్ పైభాగంలో సాఫ్ట్-టచ్ మెటీరియల్స్, డోర్ పాడ్లపై స్మూత్ ఫినిషింగ్ ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి. డ్రైవర్ సమాచారం, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కోసం రెండు 12.3 ఇంచుల డిజిటల్ స్క్రీన్లను ఒకే ప్యానెల్లో పొందుపరచడం విశేషం. ఏసీ నియంత్రణలకు టచ్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. పెద్ద స్మార్ట్ఫోన్ స్టోరేజ్, టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్టులు, ఆర్మ్రెస్ట్ కింద తొలగించగల ట్రేతో కూడిన విశాలమైన స్టోరేజ్ స్పేస్ నిత్య జీవితంలో ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
కియా సోరెంటో రివ్యూ- లౌంజ్ స్థాయి కంఫర్ట్..
పెద్ద ఎస్యూవీ కొనుగోలు చేసేవారు ప్రధానంగా రెండో వరుస సీట్ల కంఫర్ట్ను చూస్తారు. ఈ విషయంలో సోరెంటో అత్యుత్తమ మార్కులు సాధిస్తుంది. 6-సీటర్ వేరియంట్లో అందించిన ఇండివిడ్యువల్ 'క్యాప్టెన్ సీట్లు' ప్రయాణికులకు లాంజ్ స్థాయి ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. పుష్కలమైన లెగ్రూమ్, హెడ్రూమ్తో పాటు వెనుక ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక ఏసీ వెంట్లు, ప్రైవసీ సన్షేడ్లు, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఇచ్చారు. ప్రయాణంలో ల్యాప్టాప్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు వాడుకోవడానికి 12వీ, 220వీ పవర్ సాకెట్లు ఏర్పాటు చేయడం గొప్ప ప్లస్ పాయింట్.
కియా సోరెంటో రివ్యూ- మూడో వరుస స్పేస్, బూట్ సామర్థ్యం..
ఎస్యూవీ మూడో వరుసలోకి వెళ్లడానికి సింగిల్-టచ్ బటన్ ద్వారా రెండో వరుస సీటు ముందుకు మడతపడుతుంది. లగేజ్, ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా 7-సీటర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మూడో వరుసలో పిల్లలు లేదా తక్కువ దూరాల ప్రయాణాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రయాణికులకు కూడా ప్రత్యేక ఏసీ కంట్రోల్స్, కప్ హోల్డర్లు, యూఎస్బీ పోర్టులను కియా మరచిపోకుండా అందించింది. మూడు వరుసలూ వాడుకలో ఉన్నప్పుడు 179 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది. అదే మూడో వరుస సీట్లను డిక్కీలోకి మడతబెడితే 800 లీటర్లకు పైగా భారీ లగేజ్ స్పేస్ అందుబాటులోకి వస్తుంది!
కియా సోరెంటో రివ్యూ- పవర్ఫుల్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్..
కియా సోరెంటోను డీజిల్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో విక్రయిస్తున్నారు. 2.2-లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ 142 హెచ్పీ పవర్, 442 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ 8-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ గేర్బాక్స్తో పనిచేస్తుంది. అయితే 1.6-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ (137 హెచ్పీ), ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ (47 హెచ్పీ) కలయికతో వచ్చే 'హైబ్రిడ్ మోడల్' అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్కి మారే క్రమం ఎంతో స్మూత్గా, ఎలాంటి జెర్కులు లేకుండా సాగుతుంది. స్మార్ట్, ఈకో, స్పోర్ట్ మోడ్లతో పాటు ఏడబ్ల్యూడీ మోడళ్లలో స్నో, మడ్, శాండ్ టెర్రైన్ మోడ్లను ఇచ్చారు. తీవ్రంగా వేగవంతం చేసినప్పుడు ఇంజిన్ శబ్దం క్యాబిన్లోకి స్వల్పంగా వినిపిస్తుంది.
కియా సోరెంటో రివ్యూ- రైడ్ క్వాలిటీ, కేబిన్ సైలెన్స్..
కియా సోరెంటో ఎస్యూవీలో సస్పెన్షన్ సెటప్ను స్థిరంగా ట్యూన్ చేయడం వల్ల మలుపుల్లో బాడీ రోల్ తక్కువగా ఉంటుంది. రోడ్డుపై పెద్ద గుంతలు ఉన్నప్పుడు కొంత కఠినంగా అనిపించినప్పటికీ, హైవేలపై గంటకు 100 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు కూడా బయటి శబ్దాలు క్యాబిన్లోకి రాకుండా శబ్ద నిరోధకతను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు.
కియా సోరెంటో రివ్యూ- కొనాలా? వద్దా?
రూ. 28 లక్షల నుంచి రూ. 40 లక్షల బడ్జెట్లో ఆకర్షణీయమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్, విలాసవంతమైన క్యాబిన్, స్మూత్ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని ఇచ్చే ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ కోసం చూస్తున్న వారికి కియా సోరెంటో ఒక బలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తుందని హెచ్టీ ఆటో టీమ్ రివ్యూ ఇచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More