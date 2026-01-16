కియా సైరోస్ నుంచి సరికొత్త వేరియంట్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర, మరిన్ని వివరాలు
కియా ఇండియా తన సైరోస్ ఎస్యూవీ లైనప్లో 'HTK (EX)' అనే కొత్త వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. సన్రూఫ్, భారీ టచ్స్క్రీన్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారు ధరలు రూ. 9.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతున్నాయి.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కియా ఇండియా, తాజాగా తన 'సైరోస్' (Syros) ఎస్యూవీ శ్రేణిని మరింత విస్తరించింది. వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా, మధ్యస్థాయి బడ్జెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లను అందిస్తూ 'HTK (EX)' అనే సరికొత్త ట్రిమ్ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ రావడంతో సైరోస్ లైనప్లో మొత్తం వేరియంట్ల సంఖ్య ఏడుకు చేరుకుంది.
ధర, లభ్యత
కియా సైరోస్ HTK (EX) పెట్రోల్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధరను కంపెనీ రూ. 9.89 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. ఇక డీజిల్ ఇంజన్ ఆప్షన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది రూ. 10.63 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న బేసిక్ HTK వేరియంట్కు, హై-ఎండ్ వేరియంట్లకు మధ్య ఉన్న గ్యాప్ను భర్తీ చేస్తూ కియా ఈ కొత్త మోడల్ను రూపొందించింది.
ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయి?
HTK (O) వేరియంట్ ఆధారంగా వచ్చిన ఈ కొత్త HTK (EX)లో పలు ఆకర్షణీయమైన అప్గ్రేడ్లను జోడించారు:
ఎక్స్టీరియర్: ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్లు, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్ (DRL)లు, ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్లతో పాటు 16-అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్ను అందించారు.
ఇంటీరియర్: కారు లోపల 12.3-అంగుళాల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
సౌకర్యాలు: ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్, ఫోల్డబుల్ ఓఆర్వీఎంలు (ORVMs), రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా వంటి సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
భద్రతకు పెద్దపీట
భారత్ ఎన్క్యాప్ (Bharat NCAP) క్రాష్ టెస్టులో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన కియా సైరోస్, భద్రత విషయంలో రాజీ పడలేదు. ఈ కొత్త వేరియంట్లో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఏబీఎస్ (ABS) విత్ ఈబీడీ (EBD), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ వంటి 20కి పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లను కియా పొందుపరిచింది. ఇది రీఇన్ఫోర్స్డ్ K1 ప్లాట్ఫారమ్ పై నిర్మితమైంది.
ఇంజన్ సామర్థ్యం
ఈ ఎస్యూవీలో రెండు ఇంజన్ ఆప్షన్లను కియా కొనసాగిస్తోంది:
1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్: ఇది 118 bhp శక్తిని, 172 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
1.5-లీటర్ డీజిల్: ఇది 116 bhp శక్తిని, 250 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. వినియోగదారులు తమ అవసరానికి తగ్గట్టుగా మ్యాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు.
సోనెట్, సెల్టోస్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ను భర్తీ చేసేందుకు వచ్చిన కియా సైరోస్, ఈ కొత్త వేరియంట్తో మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో గట్టి పోటీనిచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.