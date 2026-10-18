Kolkata Stampede : ‘కళ్ల ముందే తల్లి మరణం’.. కోల్కతా దుర్గా మండపం తొక్కిసలాటకు అసలు కారణం ఏంటి?
ఉత్తర కోల్కతాలోని ప్రసిద్ధ చోర్బగాన్ దుర్గాపూజ మండపం వద్ద సంభవించిన ఘోర తొక్కిసలాట వెనుక అసలు కారణాలను ప్రత్యక్ష సాక్షులు వెల్లడించారు. ఇరుకైన ద్వారాలు, ఈదురుగాలుల వర్షం, అంధకారం, పోలీసుల నిఘా లోపం వల్లే ఈ విషాదం చోటుచేసుకుందని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఉత్తర కోల్కతాలోని గిరీష్ పార్క్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న చోర్బగాన్ సార్వజనీన్ దుర్గాపూజ మండపం వద్ద శనివారం రాత్రి జరిగిన ఘోర తొక్కిసలాట తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిలించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 19మంది భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 25మంది గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వారాంతం కావడంతో పాటు హఠాత్తుగా కురిసిన భారీ వర్షం, మండపం ప్రాంగణంలో ఏర్పడిన నిర్వహణ లోపాలు ఈ పెద్ద దుర్ఘటనకు దారితీశాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు, పోలీసులు చెబుతున్నారు.
కోల్కతా తొక్కిసలాట ఘటన.. కళ్ల ముందే అంతా జరిగిపోయింది!
"నా కళ్లెదుటే మా అమ్మ ప్రాణాలు విడిచింది.. నేను కూడా బతికేవాడిని కాదు," అని కుమోర్తులీకి చెందిన 25 ఏళ్ల సోనూ పాల్ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. తన తల్లితో కలిసి పూజ మండప దర్శనానికి వచ్చిన సమయంలో ఒక్కసారిగా వర్షం ప్రారంభమైందని ఆయన చెప్పారు.
"బయట భారీ వర్షం కురుస్తుండటంతో మండపం లోపల ఉన్నవారు బయటకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడలేదు. అదే సమయంలో వర్షం నుంచి తలదాచుకోవడానికి బయట క్యూలో ఉన్న జనం ఒక్కసారిగా లోపలికి తోసుకువచ్చారు," అని సోనూ పాల్ కోల్కతా తొక్కిసలాట ఘటనను గుర్తుచేసుకున్నారు.
జనం ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఒకరిపై ఒకరు పడిపోయారని, తాను ఎలాగోలా నిలదొక్కుకుని తల్లి వద్దకు వెళ్లేసరికి ఆమె స్పృహ తప్పి ప్రాణాలు కోల్పోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కోల్కతా తొక్కిసలాట ఘటనకు అసలు కారణమేంటి?
కోల్కతా తొక్కిసలాట వేళ మండపం నిర్వాహకుల తీరుపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ కుమార్తె, మనవరాలు ఈ ప్రమాదంలో గాయపడ్డారని తెలిపిన ఒక స్థానికుడు అక్కడి పరిస్థితులను వివరించారు.
"దుర్గా పూజ మండపం వద్దకు వెళ్లే ప్రవేశ ద్వారంతో పాటు నిష్క్రమణ ద్వారం కూడా చాలా ఇరుకుగా ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతంలో సరైన విద్యుత్ దీపాలు కూడా లేకపోవడంతో తీవ్ర అంధకారం నెలకొంది," అని ఆయన తెలిపారు.
దేవీ దర్శనం కోసం బయట దాదాపు గంటన్నర సేపు క్యూ లైన్లో నిలబడిన జనం, వర్షం పడగానే ఒక్కసారిగా తోసుకువచ్చారని ఆయన చెప్పారు. చీకటిగా ఉండటంతో ఒక చిన్నారి, బాలుడు కిందపడిపోయారని, వారిపైకి జనం దూసుకురావడంతో తీవ్ర అలజడి రేగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కోల్కతా తొక్కిసలాట సమయంలో మండపం లోపలి భాగం కొంత కూలిపోవడంతో భయం మరింత పెరిగి జనం పరుగులు తీశారని మరో సాక్షి వెల్లడించారు.
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో అక్కడ జనాన్ని నియంత్రించేందుకు పోలీసులు కానీ, వాలంటీర్లు కానీ అందుబాటులో లేకపోవడం పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది.
కోల్కతా తొక్కిసలాట.. వాహనాలపై బాధితుల తరలింపు
కోల్కతా దుర్గా పూజ మండపం తొక్కిసలాటలో గాయపడిన వారిని, స్పృహ తప్పిన వారిని అంబులెన్సులు వచ్చే వరకు ఆగకుండా స్థానికులు ద్విచక్ర వాహనాలపై ఆసుపత్రికి తరలించారు.
90 ఏళ్ల ఘన చరిత్ర కలిగిన మండపం!
ఉత్తర కోల్కతాలోని హాతిబగాన్, బీడన్ స్ట్రీట్ పరిధిలోని ముక్తారామ్ బాబు స్ట్రీట్లో ఉన్న రామ్ మందిర్ సమీపంలో ఈ చోర్బగాన్ సార్వజనీన్ దుర్గాపూజ మండపం ఉంటుంది. దాదాపు 90 సంవత్సరాలకు పైబడిన ఘన చరిత్ర కలిగిన ఈ పూజ మండపానికి ప్రతి ఏటా దసరా నవరాత్రుల్లో లక్షలాది మంది భక్తులు వెళుతుంటారు. అలాంటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న మండపం వద్ద కనీస భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఘటన తెలిసిన వెంటనే పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి మనోజ్ అగర్వాల్ ప్రమాద ప్రాంతానికి, మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి చేరుకుని బాధితులను పరామర్శించారు. పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More