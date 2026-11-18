మేఘాలో మామ వాటా కొనుగోలుకు రూ.7 వేల కోట్లు సమీకరించిన కృష్ణారెడ్డి
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మేఘా ఇంజినీరింగ్ సంస్థలో తన మామ పీపీ రెడ్డి వాటాను కొనుగోలు చేసేందుకు ఎండీ పీవీ కృష్ణారెడ్డి రూ. 7 వేల కోట్లు సమీకరించారు. డేవిడ్సన్ కెంప్నర్ నేతృత్వంలోని అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్టర్ల బృందం ఈ నిధులను సమకూర్చినట్లు సమాచారం.
హైదరాబాద్: తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులతో గుర్తింపు పొందిన హైదరాబాద్ సంస్థ మేఘా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్ (ఎంఈఐఎల్) యాజమాన్య మార్పులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పీవీ కృష్ణారెడ్డి తన మామ, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ పామిరెడ్డి పిచ్చిరెడ్డి (పీపీ రెడ్డి) వాటాను కొనుగోలు చేసేందుకు అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సుమారు రూ.7,000 కోట్లు సమీకరించినట్లు ‘మనీకంట్రోల్’ నివేదించింది.
న్యూయార్క్ కేంద్రంగా పనిచేసే డేవిడ్సన్ కెంప్నర్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎల్పీ ఈ నిధుల సమీకరణకు నేతృత్వం వహించింది. వార్డే పార్ట్నర్స్, హిల్హౌస్ క్యాపిటల్ సంస్థలు కూడా ఇందులో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొంది. కుటుంబ ఒప్పందంలో భాగంగా జరుగుతున్న ఈ లావాదేవీలో నియంత్రణ వాటా విలువ రూ.12,000 కోట్ల నుంచి రూ.15,000 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.
చిన్న పైపుల తయారీ నుంచి 20 దేశాలకు విస్తరణ
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఎంఈఐఎల్ సంస్థను పామిరెడ్డి పిచ్చిరెడ్డి 1989లో స్థాపించారు. కామర్స్లో పట్టభద్రుడైన తర్వాత 1991లో కృష్ణారెడ్డి తన మామతో కలిసి వ్యాపారంలో అడుగుపెట్టారు. మున్సిపాలిటీలకు అవసరమైన చిన్న పైపుల తయారీతో ప్రస్థానం ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ, కాలక్రమేణా ఆనకట్టలు (డ్యామ్లు), సహజ వాయువు పంపిణీ నెట్వర్క్లు, విద్యుత్ ప్లాంట్లు, రహదారుల నిర్మాణ రంగంలోకి విస్తరించిందని ‘ఫోర్బ్స్’ పేర్కొంది.
సంస్థ అధికారిక వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం మేఘా ఇంజినీరింగ్ 20కి పైగా దేశాల్లో సొరంగాలు, ఓడరేవులు, జాతీయ రహదారులు, నీటిపారుదల వ్యవస్థలు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను నిర్మిస్తోంది.
43 శాతం వాటా కోసం కసరత్తు.. రోడ్డు ఆస్తుల విక్రయం
కుటుంబ ఒప్పందం ప్రకారం సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ పీపీ రెడ్డి వాటాను కృష్ణారెడ్డి కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు మనీకంట్రోల్ తెలిపింది. నియంత్రణ వాటాను సుమారు రూ.12,000 కోట్ల నుంచి రూ.15,000 కోట్లకు కృష్ణారెడ్డి దక్కించుకునేలా ఇరువురి మధ్య 2025 జూన్లో కుటుంబ ఒప్పందం కుదిరినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి.
ప్రస్తుతం కంపెనీలో 57 శాతం వాటా కలిగి ఉన్న పీవీ కృష్ణారెడ్డి, తన మామ వద్ద ఉన్న మిగిలిన 43 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేసేందుకు నిధులు సమీకరిస్తున్నారని ఆగస్టులో ‘బ్లూమ్బెర్గ్’ వెల్లడించింది. ఈ ఒప్పందం పూర్తయితే, ఈ ఏడాది భారత్లో జరిగిన అతిపెద్ద ప్రైవేట్ క్రెడిట్ డీల్స్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
మరోవైపు, మేఘా సంస్థ తన వద్ద ఉన్న కొన్ని రహదారి ఆస్తులను విక్రయించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. మేఘా నుంచి ఎనిమిది రహదారి ప్రాజెక్టులను కొనుగోలు చేసే రేసులో కేకేఆర్ అండ్ కో (KKR & Co.) మద్దతు ఉన్న వెర్టిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్ట్ ముందంజలో ఉందని జులైలో బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదించింది.
ప్రైవేట్ క్రెడిట్ మార్కెట్కు పెరుగుతున్న ఆదరణ
భారత్లో భారీ కార్పొరేట్ లావాదేవీలు, వాటాదారుల కొనుగోళ్లకు నిధులు సమకూర్చడంలో ప్రైవేట్ క్రెడిట్ పాత్ర వేగంగా పెరుగుతోందని ఈ ఒప్పందం స్పష్టం చేస్తోంది. కొన్ని రకాల కొనుగోళ్లకు నిధులు ఇచ్చే విషయంలో సంప్రదాయ బ్యాంకులు, రుణ సంస్థలకు ఉండే పరిమితుల కారణంగా కార్పొరేట్ సంస్థలు ప్రైవేట్ క్రెడిట్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయని బ్లూమ్బెర్గ్ విశ్లేషించింది.
కన్సల్టింగ్ సంస్థ ఈవై (EY) నివేదిక ప్రకారం, 2026 ప్రథమార్థంలో దేశంలోని ప్రైవేట్ క్రెడిట్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు 3.5 బిలియన్ డాలర్లకు చేరాయి. అంతకుముందు ఏడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన 9 బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందాలతో పోలిస్తే ఇది సగం కంటే తక్కువ. గత ఏడాది షాపూర్జీ పల్లోంజీ గ్రూప్ రీఫైనాన్సింగ్ కోసం రికార్డు స్థాయిలో 3.1 బిలియన్ డాలర్లు సమీకరించడంతో అప్పట్లో పెట్టుబడుల విలువ భారీగా నమోదైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More