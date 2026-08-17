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    లలితా జ్యువెలరీ IPO నేడే షురూ: 15% లిస్టింగ్ లాభాలు.. అప్లై చేయొచ్చా?

    ప్రముఖ ఆభరణాల విక్రయ సంస్థ లలితా జ్యువెలరీ మార్ట్ ఐపీఓ ఆగస్టు 17న మొదలైంది. గ్రే మార్కెట్‌లో దాదాపు 15 శాతం ప్రీమియం నమోదు చేస్తున్న ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూలో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చో లేదో నిపుణుల విశ్లేషణ ద్వారా తెలుసుకోండి.

    Published on: Aug 17, 2026, 11:16:16 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ప్రసిద్ధ ఆభరణాల సంస్థ లలితా జ్యువెలరీ మార్ట్ పబ్లిక్ ఇష్యూ (IPO) ఆగస్టు 17న ప్రారంభమైంది. ఆగస్టు 19 వరకు ఈ ఐపీఓ అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ ఒక్కో ఈక్విటీ షేరు ధర శ్రేణిని రూ. 190 నుండి రూ. 201గా నిర్ణయించింది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ. 1,700 కోట్లు సమీకరించాలని లలితా జ్యువెలరీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ (రూ. 201) వద్ద కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ. 11,250 కోట్లుగా లెక్కించారు.

    లలితా జ్యువెలరీ IPO నేడే షురూ: 15% లిస్టింగ్ లాభాలు.. అప్లై చేయొచ్చా?
    లలితా జ్యువెలరీ IPO నేడే షురూ: 15% లిస్టింగ్ లాభాలు.. అప్లై చేయొచ్చా?

    యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి బలమైన స్పందన

    పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రారంభానికి ముందే లలితా జ్యువెలరీ మార్ట్ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా రూ. 508 కోట్లను విజయవంతంగా సమీకరించింది. గోల్డ్‌మన్ శాక్స్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్, బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ, కోటక్ మహీంద్రా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి 22 ప్రముఖ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లకు ఒక్కో షేరు రూ. 201 చొప్పున 2.53 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్లను కేటాయించింది. దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలకు రూ. 508 కోట్లలో 45.26 శాతం వాటా దక్కింది.

    బిజినెస్ మోడల్.. ఆర్థిక స్థితిగతులు

    లలితా జ్యువెలరీ బ్రాండ్ పేరుతో తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, పుదుచ్చేరి వ్యాప్తంగా 61 షోరూమ్‌లను నిర్వహిస్తోంది. వీటిలో 45 స్టోర్లు టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లోనే ఉన్నాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY26) కంపెనీ సాధించిన మొత్తం రాబడిలో 60.25 శాతం ఆదాయం ఈ చిన్న నగరాల నుంచే రావడం విశేషం. కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్, టైటాన్, సెన్కో గోల్డ్ వంటి ఇతర ప్రముఖ సంస్థలతో పోలిస్తే, ప్రతి స్టోర్ ప్రాతిపదికన అత్యధిక ఆపరేటింగ్ ఆదాయాన్ని సాధిస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

    ఆర్థిక పురోగతి విషయానికి వస్తే, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY26) లలితా జ్యువెలరీ నికర లాభం 177 శాతం పెరిగి రూ. 1,009.8 కోట్లకు చేరుకుంది. రాబడి 48.1 శాతం పెరిగి రూ. 25,023.9 కోట్లకు చేరింది. అయితే 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY25) కంపెనీ వృద్ధి మందగించింది. ఆ సమయంలో లాభం 1.4 శాతం పెరిగి రూ. 364.7 కోట్లుగా, రాబడి రూ. 16,897.3 కోట్లుగా నమోదైంది.

    గ్రే మార్కెట్ సంకేతాలు (GMP)

    ఐపీఓ ప్రారంభమయ్యే సమయానికి గ్రే మార్కెట్‌లో లలితా జ్యువెలరీ షేరు రూ. 29.5 ప్రీమియంతో ట్రేడవుతోంది. అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ. 201కి ఈ ప్రీమియం కలిపితే, షేరు లిస్టింగ్ ధర రూ. 230.5 వద్ద నమోదు కావచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది ముందస్తుగా దాదాపు 14.68 శాతం లిస్టింగ్ లాభాలను సూచిస్తోంది. గత ఎనిమిది సెషన్లలో ఈ జీఎంపీ రూ. 0 నుండి రూ. 41 వరకు లాభనష్టాల మధ్య ఊగిసలాడింది.

    విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారు? అప్లై చేయవచ్చా?

    బ్రోకరేజ్ సంస్థ SMIFS ఈ ఐపీఓను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి దృక్పథంతో సప్‌స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చని సిఫార్సు చేసింది. "చిన్న నగరాల్లో బలమైన నెట్‌వర్క్, కస్టమర్ అడ్వాన్స్ బేస్ కంపెనీ విక్రయాలకు నిలకడైన ఆదాయాన్ని ఇస్తాయి. పరిశ్రమలో డిమాండ్ పెరగడం, కొత్త స్టోర్ల విస్తరణ వంటి అంశాలు కంపెనీ రాబడిని మరింత పెంచుతాయి" అని వివరించింది.

    స్వస్తిక ఇన్వెస్ట్‌మార్ట్ విశ్లేషణ ప్రకారం, పి/ఈ (P/E) ప్రాతిపదికన కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్, టైటాన్ వంటి దిగ్గజాలతో పోలిస్తే లలితా జ్యువెలరీ 75 శాతం తక్కువ వాల్యుయేషన్‌లో లభిస్తోంది. కంపెనీ ఆర్‌ఓఈ (ROE) 41 శాతానికి పైగా ఉండి బలమైన రాబడులను చూపిస్తోంది.

    అయితే కొన్ని రిస్క్ అంశాలను కూడా స్వస్తిక ఇన్వెస్ట్‌మార్ట్ ప్రస్తావించింది. స్టోర్ల విస్తరణ కోసం అధిక ఇన్వెంటరీ కొనుగోలు చేయడం వల్ల FY26లో రూ. 397.7 కోట్ల మేర ప్రతికూల ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో (Negative Cash Flow) నమోదైంది. దీనికి తోడు రూ. 1,066 కోట్ల జీఎస్‌టీ వివాదం, ప్రమోటర్లకు సంబంధించిన ఇతర అంశాలు ఐపీఓకి సవాళ్లుగా మారవచ్చు. లిస్టింగ్ లాభాలు కోరుకునేవారు, రిస్క్ భరించగలిగే దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు మితమైన నమ్మకంతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని బ్రోకరేజ్ సూచించింది.

    కీలక తేదీలు.. నిధుల వినియోగం

    ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ. 1,200 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లు జారీ చేస్తుండగా, కంపెనీ ప్రమోటర్ కిరణ్ కుమార్ జైన్ రూ. 500 కోట్ల విలువైన షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు.

    కొత్త షేర్ల ద్వారా వచ్చే నిధులలో రూ. 1,033.2 కోట్లను దక్షిణాదిలో 10 కొత్త స్టోర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి, ఇన్వెంటరీ అవసరాలకు ఉపయోగిస్తారు.

    ఇష్యూలో అర్హత కలిగిన సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లకు (QIB) గరిష్టంగా 50 శాతం, నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లకు (NII) కనీసం 15 శాతం, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు కనీసం 35 శాతం వాటా కేటాయించారు.

    • షేర్ల కేటాయింపు (Allotment) ఆగస్టు 20న ఖరారయ్యే అవకాశం ఉంది.
    • డిమాట్ ఖాతాల్లోకి షేర్ల క్రెడిట్, రీఫండ్ ప్రక్రియ ఆగస్టు 21న ప్రారంభమవుతుంది.
    • BSE, NSE ఎక్స్ఛేంజీలలో షేర్లు ఆగస్టు 24న లిస్ట్ కానున్నాయి.
    • ఆనంద్ రాథీ అడ్వైజర్స్, ఈక్విరస్ క్యాపిటల్ ఈ ఐపీఓకి మర్చంట్ బ్యాంకర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/లలితా జ్యువెలరీ IPO నేడే షురూ: 15% లిస్టింగ్ లాభాలు.. అప్లై చేయొచ్చా?
    Home/News/లలితా జ్యువెలరీ IPO నేడే షురూ: 15% లిస్టింగ్ లాభాలు.. అప్లై చేయొచ్చా?
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