షిప్రాకెట్ ఐపీఓ ప్రారంభం: 7% సబ్స్క్రిప్షన్.. అప్లై చేయవచ్చా?
ఈ-కామర్స్ సేవల సంస్థ 'షిప్రాకెట్' ఐపీఓ ఆగస్టు 12 నుంచి 14 వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది. షేరు ధరను రూ. 92 - 97గా ఖరారు చేశారు. గ్రే మార్కెట్లో మంచి ప్రీమియం లభిస్తున్న ఈ ఐపీఓ వివరాలు, నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం.
నయా యుగ ఈ-కామర్స్ సర్వీసెస్ ప్లాట్ఫామ్ 'షిప్రాకెట్' (Shiprocket) ప్రాథమిక పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) నేడు (ఆగస్టు 12, 2026) ప్రారంభమైంది. ఇన్వెస్టర్లు ఆగస్టు 14 వరకు ఈ ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంపెనీ తన షేరు ప్రైస్ బ్యాండ్ను రూ. 92 నుంచి రూ. 97గా నిర్ణయించింది.
గ్రే మార్కెట్ సంకేతాలు ఇలా
గ్రే మార్కెట్లో షిప్రాకెట్ షేర్లకు మంచి ఆదరణ కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం షిప్రాకెట్ ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ. +30 వద్ద కొనసాగుతోంది. గరిష్ఠ ఆఫర్ ధర రూ. 97తో పోలిస్తే, గ్రే మార్కెట్ ట్రెండ్ ఆధారంగా ఈ షేరు రూ. 127 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇది దాదాపు 30.93 శాతం లిస్టింగ్ లాభాన్ని సూచిస్తోంది. గత ఏడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో జీఎంపీ రూ. 14 నుంచి రూ. 30 మధ్య క్రమంగా పుంజుకుంది.
ఆఫర్ వివరాలు, కీలక తేదీలు
ఈ ఐపీఓ ద్వారా షిప్ రాకెట్ కంపెనీ మొత్తం రూ. 1,617.48 కోట్లు సమీకరిస్తోంది. ఇందులో రూ. 885.60 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్ల (Fresh Issue) విక్రయంతో పాటు, రూ. 731.98 కోట్ల విలువైన ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) భాగం ఉంది.
మొత్తం ఇష్యూలో 75 శాతం వాటాను అర్హత కలిగిన సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లకు (QIBs), 15 శాతం సంస్థాగతేతర ఇన్వెస్టర్లకు (NIIs), మిగిలిన 10 శాతం వాటాను రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు కేటాయించారు. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 154 షేర్లకు (ఒక లాట్) దరఖాస్తు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి రూ. 14,938 కనీస పెట్టుబడి అవసరం.
ఆగస్టు 17న షేర్ల కేటాయింపు (Allotment) ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఆగస్టు 19న బిఎస్ఇ (BSE), ఎన్ఎస్ఇ (NSE) ఎక్స్ఛేంజ్లలో షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి.
తొలి రోజు సబ్స్క్రిప్షన్ పరిస్థితి
సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభమైన తొలి రోజు ఉదయం 10:12 గంటల సమయానికి ఐపీఓ 7 శాతం సబ్స్క్రైబ్ అయింది. బిఎస్ఇ డేటా ప్రకారం, మొత్తం 9.44 కోట్ల షేర్లకు గాను 66.72 లక్షల షేర్లకు బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. రిటైల్ కేటగిరీలో 26 శాతం, ఎన్ఐఐ కేటగిరీలో 8 శాతం సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదు కాగా, క్యూఐబీ కేటగిరీలో బిడ్లు నమోదు కావలసి ఉంది.
నిధుల వినియోగం, వాటాల విక్రయం
ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా ఎల్ఆర్ ఇండియా ఫండ్ I ( ₹258.49 కోట్లు), అరవింద్ లిమిటెడ్ ( ₹161 కోట్లు), సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకులు గౌతమ్ కపూర్, సాహిల్ గోయల్ (తలా ₹144 కోట్లు) తమ వాటాలను విక్రయిస్తున్నారు.
కొత్త షేర్ల ద్వారా లభించే నిధులలో రూ. 294 కోట్లను మార్కెటింగ్, బ్రాండ్ బిల్డింగ్ కోసం, రూ. 211 కోట్లను సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెంపొందించడానికి ఉపయోగిస్తారు. రూ. 210 కోట్లను పాత రుణాల చెల్లింపునకు కేటాయించారు. దీనివల్ల కంపెనీ మొత్తం రుణం రూ. 242 కోట్ల నుంచి రూ. 32 కోట్లకు తగ్గి, వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ: అప్లై చేయొచ్చా?
బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఈ ఐపీఓపై స్పష్టమైన అంచనాలను వెలువరించాయి. "ఎఫ్వై26లో కంపెనీ రూ. 79.2 కోట్ల నికర నష్టాన్ని నమోదు చేసినప్పటికీ, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో రూ. 52.6 కోట్లతో సానుకూలంగా మారింది. ఎఫ్వై26 ఆధారంగా ఈవీ/సేల్స్ 3.2 రెట్లుగా ఉంది. ఢిల్లీవరీ వంటి ఇతర కంపెనీలతో పోలిస్తే ఇది సరసమైన వ్యాల్యుయేషన్లో లభిస్తోంది. 2 నుంచి 3 ఏళ్ల కాలపరిమితితో ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోగల ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఇష్యూని పరిశీలించవచ్చు" అని స్వాస్తిక ఇన్వెస్ట్మార్ట్ తెలిపింది.
"భారత్లో విస్తరిస్తున్న బి2సి ఈ-కామర్స్ రంగానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న షిప్రాకెట్కు మంచి వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నాయి. రుణాల చెల్లింపు ద్వారా వడ్డీ భారం తగ్గి, లాభదాయకత మెరుగుపడే వీలుంది. కట్-ఆఫ్ ధర వద్ద ఈ ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు" అని ఎస్బీఐ క్యాప్ సెక్యూరిటీస్ సిఫార్సు చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More