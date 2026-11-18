Kashmir encounter : జమ్ముకశ్మీర్లో భద్రతా దళాల విజయం- మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది హతం
జమ్ముకశ్మీర్లోని కుల్గాం జిల్లాలో భద్రతా దళాలు భారీ విజయం సాధించాయి. ఏడాది కాలంగా కళ్లుగప్పి తిరుగుతున్న మోస్ట్ వాంటెడ్ స్థానిక ఉగ్రవాది మహమ్మద్ లతీఫ్ భట్ను బుధవారం జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో భద్రతా సిబ్బంది మట్టుబెట్టారు.
జమ్ముకశ్మీర్లో ఉగ్రవాద ఏరివేత కార్యకలాపాల్లో భాగంగా భద్రతా దళాలకు భారీ విజయం దక్కింది. లోయలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన మోస్ట్ వాంటెడ్ స్థానిక ఉగ్రవాది, దక్షిణ కశ్మీర్లో చురుగ్గా ఉన్న చివరి స్థానిక కమాండర్గా భావిస్తున్న మహమ్మద్ లతీఫ్ భట్ ఎన్కౌంటర్లో హతమయ్యాడు. కుల్గాం జిల్లాలో బుధవారం భద్రతా బలగాలతో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో భట్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు.
తాజా పరిణామాలతో ఏడాది కాలంగా భద్రతా సంస్థలు సాగిస్తున్న సుదీర్ఘ వేటకు తెరపడింది.
కుల్గాం జిల్లాలోని జంగాల్గామ్ గ్రామంలో ఉగ్రవాది నక్కి ఉన్నాడన్న పక్కా సమాచారంతో బుధవారం ఉదయం నుంచే భద్రతా బలగాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో 23 ఏళ్ల లతీఫ్ భట్ గ్రామంలోని ఒక మసీదు లోపల చిక్కుకున్నాడు. భద్రతా సిబ్బంది గ్రామాన్ని పూర్తిగా చుట్టుముట్టి, లొంగిపోవాలని అతడికి పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేశారు. వీడియో కాల్ ద్వారా కూడా సంభాషించారు. అయితే భట్ లొంగిపోవడానికి నిరాకరించి కాల్పులకు తెగబడటంతో, భద్రతా దళాలు ఎదురుకాల్పులు జరిపి అతడిని మట్టుబెట్టాయి.
రెండు రోజుల క్రితమే కుల్గాంలోని లారూ బైపాస్ సమీపంలో జరిగిన మరో ఎదురుకాల్పుల్లో భట్ ప్రధాన అనుచరుడు ఉమర్ నిసార్ దార్ను భద్రతా దళాలు హతమార్చాయి. ఆ ఎన్కౌంటర్ సమయంలో భద్రతా వలయం నుంచి భట్ చాకచక్యంగా తప్పించుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి ఆ ప్రాంతం మొత్తం భద్రతా బలగాలు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేసి, ఎట్టకేలకు బుధవారం అతడి ఆటకట్టించాయి.
వడ్రంగి నుంచి ఉగ్రవాదం వైపు.. ఏడాది పాటు పరారీలో!
కుల్గాం జిల్లాలోని ఖ్రేవాన్ గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ లతీఫ్ భట్ గతంలో వడ్రంగిగా (కార్పెంటర్) పనిచేసేవాడు. 2025 నవంబర్ నెలలో అతడు అదృశ్యమైనట్లు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో అతడు ఉగ్రవాద సంస్థల్లో చేరినట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. భద్రతా సంస్థల రికార్డుల ప్రకారం, జమ్ముకశ్మీర్లో చురుగ్గా పనిచేస్తున్న ఏకైక శిక్షణ పొందిన స్థానిక ఉగ్రవాది భట్ మాత్రమే. అదృశ్యమైన తర్వాత వరుస ఉగ్రదాడుల్లో పాలుపంచుకోవడంతో, అతడు కశ్మీర్ లోయలో మోస్ట్ వాంటెడ్ జాబితాలోకి ఎక్కాడు.
గతేడాది నవంబర్లో పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రసంస్థ లష్కరే తోయిబా (ఎల్ఈటీ) అనుబంధ విభాగమైన 'కశ్మీర్ రివల్యూషన్ ఆర్మీ' (కేఆర్ఏ)లో భట్ చేరినట్లు చూపే ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపాయి. ఆ సమయంలోనే, అంటే 2025 నవంబర్ 19న భట్ కుటుంబ సభ్యులు కుల్గాం పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు.
వరుస దాడులతో కలకలం.. సీసీటీవీ కెమెరాల్లో కదలికలు!
ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన నాటి నుంచి దక్షిణ కశ్మీర్లో జరిగిన పలు కిరాతక దాడులతో లతీఫ్ భట్కు ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఉన్నాయి. జులై 31న కుల్గాంలోని ఒక ఇటుక బట్టీ వద్ద పనిచేస్తున్న ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరు వలస కార్మికులను ఉగ్రవాదులు కాల్చి చంపారు. అంతకుముందు జులై 22న జమ్ముకశ్మీర్ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ హత్య కేసులోనూ, అమర్నాథ్ యాత్రికులను లక్ష్యంగా చేసుకునే కుట్రల్లోనూ భట్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఇటీవల నవంబర్ 11న కుల్గాం జిల్లా అఖ్రాన్ గ్రామంలోని సీఆర్పీఎఫ్ పోస్టుపై జరిగిన దాడి వెనుక కూడా భట్ హస్తం ఉన్నట్లు భద్రతా సంస్థలు అనుమానిస్తున్నాయి. ఆ దాడిలో ముగ్గురు సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు గాయపడ్డారు. దాడికి ఒకరోజు ముందు భట్, అతడి అనుచరుడు ఉమర్ నిసార్ దార్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో రెక్కీ నిర్వహించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు వెల్లడించారు. నవంబర్ 10న మీర్ బజార్, అఖ్రాన్, హబ్లిష్, కిలామ్ ప్రాంతాల్లో వీరిద్దరూ సంచరిస్తున్న దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డయ్యాయి.
భద్రతా వలయాల నుంచి తప్పించుకుంటూ.. ఎట్టకేలకు చిక్కాడు!
భద్రతా బలగాల దిగ్బంధం నుంచి లతీఫ్ భట్ గతంలో కనీసం రెండుసార్లు తృటిలో తప్పించుకున్నాడు. ఈ ఏడాది జులై 8న అనంతనాగ్ అడవుల్లో భద్రతా దళాలు నిర్వహించిన ఆపరేషన్లో భట్, ఇతర ఉగ్రవాదులు చిక్కుకున్నారు. ఆ ఎదురుకాల్పుల్లో భట్ను ఉగ్రవాదంలోకి చేర్చుకుని శిక్షణ ఇచ్చిన లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాది జాకీర్ అహ్మద్ గనాయ్ హతమయ్యాడు; కానీ భట్ మాత్రం అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.
అంతకుముందు గతేడాది డిసెంబర్లోనూ సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా భట్ కదలికలను గుర్తించిన భద్రతా సిబ్బంది అనంతనాగ్లో అతడిని చుట్టుముట్టాయి. అప్పుడు కూడా అతడు భద్రతా వలయాన్ని ఛేదించుకుని బయటపడ్డాడు. స్థానిక భౌగోళిక పరిస్థితులపై పూర్తి అవగాహన ఉండటం, సామాన్య జనంలో సులభంగా కలిసిపోయే నేర్పు ఉండటం వల్లే భట్ ఇన్నాళ్లు భద్రతా దళాల కళ్లుగప్పి దాడులకు పాల్పడగలిగాడని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
స్థానిక ఉగ్ర నెట్వర్క్కు కోలుకోలేని దెబ్బ
జమ్ముకశ్మీర్లో స్థానిక యువత ఉగ్రవాదం వైపు వెళ్లే ధోరణి గణనీయంగా తగ్గిందని భద్రతా సంస్థల గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో 50 నుంచి 60 మంది స్థానిక ఉగ్రవాదులు చురుగ్గా ఉండేవారని అధికారులు అంచనా వేశారు. కఠిన చర్యల ఫలితంగా 2025 మే నాటికి ఆ సంఖ్య 17కు పడిపోయింది; ఇందులో కశ్మీర్ లోయలో 14 మంది, జమ్ము ప్రాంతంలో ముగ్గురు మాత్రమే ఉన్నారు.
ఈ ఏడాది ఆగస్టు నాటికి జమ్ముకశ్మీర్ మొత్తంలో మిగిలి ఉన్న ఏకైక స్థానిక ఉగ్రవాది లతీఫ్ భట్ మాత్రమేనని నివేదికలు వెల్లడించాయి. అప్పటి నుంచి అతడిని పట్టుకునేందుకు భద్రతా దళాలు వేటను మరింత తీవ్రతరం చేశాయి. పోలీసు సిబ్బంది, వలస కార్మికులు, భద్రతా బలగాలపై వరుస దాడుల నేపథ్యంలో దక్షిణ కశ్మీర్లో ముమ్మర తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న భద్రతా దళాలకు, ఇప్పుడు లతీఫ్ భట్ హతం కావడం ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More