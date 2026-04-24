    Vivo Y6 5G : 7,200ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో వీవో వై6 5జీ.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే

    Vivo Y6 5G price : ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం వీవో చైనా మార్కెట్​లో తన సరికొత్త 'వై' సిరీస్ మొబైల్‌ను విడుదల చేసింది. భారీ బ్యాటరీ, అడ్వాన్స్‌డ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ మధ్యతరగతి వినియోగదారులను ఆకర్షించేలా ఉంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 24, 2026 11:26 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Vivo smartphones : వీవో తన లేటెస్ట్ బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ వీవో వై6 5జీని చైనాలో అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్రధానంగా బ్యాటరీ బ్యాకప్, ఫోన్ మన్నిక కోరుకునే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఉన్న 7,200ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఉన్న ఇతర బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.

    వివో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్.. (Representative Image)
    వివో వై6 5జీ- ధర, లభ్యత..

    వీవో వై6 5జీ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది:

    8 GB + 128 GB: 1,799 యువాన్ (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 24,000)

    8 GB + 256 GB: 1,999 యువాన్ (సుమారు రూ. 27,000)

    12 GB + 256 GB: 2,199 యువాన్ (సుమారు రూ. 30,000)

    ఈ ఫోన్ గెలాక్సీ సిల్వర్, అబ్సిడియన్ బ్లాక్, ఫీనిక్స్ వెల్కమ్స్ గోల్డ్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది.

    వీవో వై6 5జీ- స్పెసిఫికేషన్స్..

    డిస్‌ప్లే, సాఫ్ట్‌వేర్:

    ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.75- ఇంచ్ హెచ్​డీ+ ఎల్​సీడీ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120హెచ్​జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌ను కలిగి ఉంటుంది. లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6పై ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది.

    పర్ఫార్మెన్స్:

    ఇందులో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 చిప్‌సెట్‌ను వాడారు. 12 జీబీ వరకు ర్యామ్, 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉండటం వల్ల మల్టీ టాస్కింగ్ చాలా సులభంగా ఉంటుంది.

    కెమెరా:

    ఈ మిడ్​ రేంజ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాను అమర్చారు. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. నైట్ మోడ్, పోర్ట్రెయిట్, లైవ్ ఫోటో వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్:

    ఈ వివో వై6 5జీ ఫోన్‌లోని అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ 7,200ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ. దీనికి తోడు 44డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 39 గంటల పాటు కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.

    ఇక బడ్జెట్ ఫోన్లలో అరుదుగా కనిపించే ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్‌లను వీవో ఈ ఫోన్‌కు అందించింది. అంటే నీటిలో పడినా, దుమ్ములో ఉన్నా ఫోన్‌కు ఏమీ కాదు. అంతేకాకుండా, దీనికి 'ఎస్​జీఎస్ 5-స్టార్ డ్రాప్ అండ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్' సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంది, అంటే కింద పడినా త్వరగా దెబ్బతినదు.

    ఈ వివో వై6 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్ ఇండియా లాంచ్, ధరపై సంస్థ ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. వీవో వై6 5జీ బ్యాటరీ ప్రత్యేకత ఏంటి?

    ఇందులో 7,200ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది సుమారు 15.5 గంటల నావిగేషన్ టైమ్, 39 గంటల టాక్ టైమ్ అందిస్తుంది. 44డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో దీనిని వేగంగా నింపుకోవచ్చు.

    2. ఈ ఫోన్ నీటిలో పడితే పాడవుతుందా?

    లేదు, దీనికి ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇది గరిష్ట స్థాయిలో నీటి ఒత్తిడిని, దుమ్మును తట్టుకోగలదు.

    3. వీవో వై6 5జీ ఇండియాలో ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?

    ప్రస్తుతానికి ఇది చైనాలో మాత్రమే లాంచ్ అయింది. భారత్‌లో దీని విడుదలపై వీవో ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సాధారణంగా చైనాలో లాంచ్ అయిన కొన్ని నెలల తర్వాత గ్లోబల్ మార్కెట్​లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    4. ఈ ఫోన్ గేమింగ్‌కు పనికొస్తుందా?

    ఇందులోని స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 ప్రాసెసర్, 12 జీబీ వరకు ఉన్న ర్యామ్ వల్ల సాధారణ మరియు మధ్యస్థాయి గేమింగ్‌ను సాఫీగా ఆడుకోవచ్చు.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

