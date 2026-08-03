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    LEAP India IPO: లీప్ ఇండియా ఐపీఓ ప్రారంభం.. ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.151-159 ఖరారు

    ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ అస్సెట్ పూలింగ్ సంస్థ లీప్ ఇండియా ఐపీఓకు సిద్ధమైంది. ఆగస్టు 7న ప్రారంభమయ్యే ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లో షేరు ధర శ్రేణిని రూ.151 నుంచి రూ.159గా నిర్ణయించారు. ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ రూ.2,480 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    Published on: Aug 3, 2026, 08:40:19 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దేశీయ ప్రైమరీ మార్కెట్‌లో మరో ఐపీఓ సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ అస్సెట్ పూలింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ లీప్ ఇండియా లిమిటెడ్ పబ్లిక్ ఇష్యూకి (IPO) సంబంధించిన ధరల శ్రేణిని ప్రకటించింది. ఈ ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు ఆగస్టు 7న ప్రారంభమై, ఆగస్టు 11న ముగుస్తాయి.

    LEAP India IPO: లీప్ ఇండియా ఐపీఓ ప్రారంభం.. ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.151-159 ఖరారు
    LEAP India IPO: లీప్ ఇండియా ఐపీఓ ప్రారంభం.. ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.151-159 ఖరారు

    ఐపీఓ వివరాలు, ప్రైస్ బ్యాండ్

    రూ.1 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి ఈక్విటీ షేరు ప్రైస్ బ్యాండ్‌ను రూ.151 నుంచి రూ.159గా ఖరారు చేశారు. ప్రధాన ఇన్వెస్టర్ల (Anchor Investors) బిడ్డింగ్ ఆగస్టు 6న ప్రారంభమవుతుంది.

    ఇందులో క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బైయర్లకు (QIB) గరిష్ఠంగా 50 శాతం, నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లకు (NII) కనీసం 15 శాతం, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు కనీసం 35 శాతం చొప్పున కోటాను కేటాయించారు. అలాగే అర్హులైన కంపెనీ ఉద్యోగుల కోసం రూ.1.25 కోట్ల విలువైన షేర్లను ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 94 షేర్లు (ఒక లాట్) లేదా దానికి రెట్టింపు సంఖ్యలో బిడ్ దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

    కీలక తేదీలు.. నిధుల వినియోగం

    ఐపీఓ షేర్ల కేటాయింపు (Allotment) ప్రక్రియ ఆగస్టు 12న పూర్తవుతుంది. కేటాయింపు రానివారికి ఆగస్టు 13న రీఫండ్‌లు పంపడంతో పాటు, ఎంపికైన వారి డిమాట్ ఖాతాల్లో షేర్లను క్రెడిట్ చేస్తారు. ఆగస్టు 14న బిఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE) లలో షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి.

    ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ మొత్తం రూ.2,480 కోట్లు సేకరించనుంది. ఇందులో రూ.480 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లు (Fresh Issue) కాగా, రూ.2,000 కోట్లు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) రూపంలో ఉన్నాయి. ప్రమోటర్ సంస్థలైన వర్టికల్ హోల్డింగ్స్ II రూ.1,998.62 కోట్లు, కెఐఎ ఇబిటి స్కీమ్ 3 రూ.1.37 కోట్ల విలువైన షేర్లను పిఎఫ్‌ఎస్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నాయి.

    కొత్త షేర్ల ద్వారా వచ్చే రూ.480 కోట్ల నిధుల్లో రూ.360 కోట్లను కంపెనీ పాత అప్పులు తీర్చడానికి ఉపయోగిస్తారు. జూన్ 2026 నాటికి కంపెనీకి రూ.1,023.2 కోట్ల రుణాలు ఉన్నాయి. మిగిలిన మొత్తాన్ని సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు కేటాయిస్తారు. జేఎమ్‌ ఫైనాన్షియల్, అవెండస్ క్యాపిటల్, ఐఐఎఫ్ఎల్ క్యాపిటల్, యుబిఎస్ సెక్యూరిటీస్ సంస్థలు ఈ ఐపీఓకి లీడ్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.

    కంపెనీ ప్రొఫైల్, ఆర్థిక బలం

    గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సంస్థ కేకేఆర్ (KKR - వర్టికల్ హోల్డింగ్స్ ద్వారా 73.78%), సును మాథ్యూ (21.07%) ఈ కంపెనీకి ప్రమోటర్లుగా ఉన్నారు. ముంబై కేంద్రంగా పనిచేసే లీప్ ఇండియా, భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద అస్సెట్ పూలింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఒకటైన నెట్‌వర్క్‌ను నడుపుతోంది.

    దేశవ్యాప్తంగా 10,100కి పైగా కస్టమర్ టచ్ పాయింట్ల ద్వారా 1.47 కోట్లకు పైగా పూల్డ్ అస్సెట్లను కంపెనీ మేనేజ్ చేస్తోంది. ఎఫ్‌ఎంసిజి, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్, 3PL లాజిస్టిక్స్, ఈ-కామర్స్, క్విక్ కామర్స్, ఆటోమోటివ్ రంగాలకు తమ సేవలను అందిస్తోంది.

    2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ అద్భుతమైన ఆర్థిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. కంపెనీ నికర లాభం అంతక్రితం ఏడాదితో పోలిస్తే 66 శాతం పెరిగి రూ.62.3 కోట్లకు చేరింది. అలాగే నిర్వహణ ఆదాయం 56.4 శాతం పెరిగి రూ.729.5 కోట్లను తాకింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    Q1: లీప్ ఇండియా ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?

    A: లీప్ ఇండియా ఐపీఓ 2026 ఆగస్టు 7న ప్రారంభమై, ఆగస్టు 11న ముగుస్తుంది.

    Q2: లీప్ ఇండియా ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ ఎంత?

    A: ప్రైస్ బ్యాండ్‌ను షేరుకు రూ.151 నుంచి రూ.159గా నిర్ణయించారు.

    Q3: ఐపీఓలో కనీసం ఎన్ని షేర్లకు బిడ్ వేయాలి?

    A: కనీస లాట్ పరిమాణం 94 షేర్లు. ఇన్వెస్టర్లు 94 షేర్లు లేదా దాని రెట్టింపు సంఖ్యలో బిడ్లు దాఖలు చేయవచ్చు.

    Q4: స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఈ షేర్లు ఎప్పుడు లిస్ట్ అవుతాయి?

    A: బిఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE) లలో ఆగస్టు 14న షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/LEAP India IPO: లీప్ ఇండియా ఐపీఓ ప్రారంభం.. ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.151-159 ఖరారు
    Home/News/LEAP India IPO: లీప్ ఇండియా ఐపీఓ ప్రారంభం.. ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.151-159 ఖరారు
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