Manipal Health IPO: మణిపాల్ హెల్త్ ఐపీఓ: జీఎంపీ, డే-2 సబ్స్క్రిప్షన్ స్టేటస్.. అప్లై చేయవచ్చా?
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల నెట్వర్క్ మణిపాల్ హెల్త్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రారంభించిన రూ. 9,275 కోట్ల భారీ ఐపీఓ రెండో రోజుకు చేరింది. గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP), సబ్స్క్రిప్షన్ పురోగతితో పాటు ఈ ఐపీఓలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చో లేదో ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణను వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
ప్రముఖ ఆసుపత్రుల నిర్వహణ సంస్థ మణిపాల్ హెల్త్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పబ్లిక్ ఇష్యూ (IPO) జూలై 29న ప్రారంభమైంది. జూలై 31 వరకు అందుబాటులో ఉండే ఈ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ రూ. 9,275 కోట్లను సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఐపీఓ ధరల శ్రేణిని రూ. 560 నుంచి రూ. 590గా నిర్ణయించారు. రెండో రోజు (జూలై 30) ఉదయం 10:25 గంటల సమయానికి ఐపీఓ మొత్తం మీద 0.16 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
మణిపాల్ హెల్త్ ఐపీఓకి గ్రే మార్కెట్లో నిలకడైన ప్రతిస్పందన కనిపిస్తోంది. జూలై 30న దీని జీఎంపీ రూ. 9 వద్ద కొనసాగుతోంది. గరిష్ట ఇష్యూ ధర రూ. 590తో పోలిస్తే ఇది కేవలం 1.5 శాతం ప్రీమియంను మాత్రమే సూచిస్తోంది. దీని ప్రకారం ఈ షేరు రూ. 599 వద్ద మార్కెట్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
మొత్తం 9 కోట్ల షేర్లను విక్రయానికి ఉంచగా, రెండో రోజు ఉదయానికి 1.47 కోట్ల షేర్లకు మాత్రమే బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. విభాగాల వారీగా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోటా 0.32 రెట్లు నమోదైంది.
- సంస్థాగతేతర ఇన్వెస్టర్ల (NII) భాగం 0.09 రెట్లు బిడ్లను పొందింది.
- అర్హత కలిగిన సంస్థాగత కొనుగోలుదారుల (QIB) విభాగం 0.14 రెట్లు దాఖలైంది.
- కంపెనీ ఉద్యోగుల కోటా మాత్రం 1.06 రెట్లతో పూర్తిగా భర్తీ అయింది. అర్హులైన ఉద్యోగులకు ఇష్యూ ధరపై రూ. 56 ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ను కంపెనీ ఇస్తోంది.
నిధుల సేకరణ, వినియోగ ప్లాన్
ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ రూ. 8,000 కోట్ల విలువైన 13.56 కోట్ల కొత్త షేర్లను (Fresh Issue) విడుదల చేస్తోంది. దీనికి అదనంగా రూ. 1,275.22 కోట్ల విలువైన 2.16 కోట్ల షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) రూపంలో విక్రయిస్తోంది. రీటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 25 షేర్ల చొప్పున ఒక లాట్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గరిష్ట ధర రూ. 590 ప్రకారం ఒక లాట్ కోసం రూ. 14,750 పెట్టుబడి అవసరం.
ఈ ఇష్యూ ద్వారా సమీకరించిన నిధులలో రూ. 5,552.7 కోట్లను సహ్యాద్రి హాస్పిటల్స్ కొనుగోలు కోసం చేసిన అప్పులను తీర్చడానికి కేటాయించారు. మరో రూ. 574 కోట్లతో సహ్యాద్రి హాస్పిటల్స్లోని మిగిలిన 9.84 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేస్తారు. 2026 మార్చి నాటికి కంపెనీకి ఉన్న రూ. 11,185 కోట్ల మొత్తం అప్పులలో ఈ చెల్లింపుల వల్ల దాదాపు 47.5 శాతం భారం తగ్గుతుంది.
ఈ ఇష్యూకి కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ రిజిస్ట్రార్గా సేవలందిస్తోంది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ: అప్లై చేయవచ్చా?
మణిపాల్ హెల్త్ ఐపీఓపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు విభిన్నమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశాయి.
"కంపెనీ సుదీర్ఘకాల ప్రగతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు సబ్స్క్రైబ్ చేయవచ్చు" అని ఆనంద్ రాఠీ వెల్లడించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పొందిన లాభాల ఆధారంగా (P/E 85.4x) ఈ ఇష్యూ పూర్తి వ్యాల్యుయేషన్తో వచ్చిందని స్పష్టం చేసింది.
"ఆర్థికంగా కంపెనీ బలమైన ప్రగతిని నమోదు చేసింది" అని ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ పేర్కొంటూ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని సూచించింది. 2023 నుంచి 2026 మధ్య కాలంలో కంపెనీ ఆదాయం 29 శాతం, ఈబిటా (EBITDA) 27 శాతం కాంపౌండ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) సాధించాయని తెలిపింది. హెల్త్కేర్ రంగానికి ఉన్న సానుకూల పరిస్థితుల వల్ల మున్ముందు ఈ షేరు మరింత రాబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడింది.
అయితే, స్వస్తిక ఇన్వెస్ట్మార్ట్ మాత్రం ఈ ఐపీఓకి దూరంగా ఉండాలని ('Avoid') సలహా ఇచ్చింది. ఐపీఓ ద్వారా వచ్చే సొమ్ములో మెజారిటీ భాగం అప్పుల చెల్లింపులకే సరిపోతుందని, కంపెనీ విస్తరణకు తక్కువ నిధులు మిగులుతాయని వివరించింది. అంతేకాకుండా, కంపెనీ ఆదాయంలో 46 నుంచి 60 శాతం కేవలం కర్ణాటక ప్రాంతం నుంచే వస్తోందని, వ్యాల్యుయేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నందున లిస్టింగ్ తర్వాత సరసమైన ధర లభించినప్పుడు పరిశీలించవచ్చని పేర్కొంది.
మణిపాల్ హెల్త్ వ్యాపార గణాంకాలు
లైసెన్స్ పొందిన బెడ్ల సామర్థ్యం ప్రకారం దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల నెట్వర్క్గా మణిపాల్ హెల్త్ ఉంది. మార్చి 31, 2026 నాటికి 14 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో 49 ఆసుపత్రులు, 13,037 బెడ్లతో సేవలు అందిస్తోంది. బెంగళూరు, కోల్కతా, పుణే నగరాల్లో ఇది అత్యధిక మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది.
2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ ఆదాయం ఏటా 26 శాతం పెరిగి రూ. 10,520.5 కోట్లకు చేరగా, ఈబిటా రూ. 2,795.9 కోట్లకు పెరిగింది. అయితే నికర లాభం (PAT) గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉన్న రూ. 1,081.7 కోట్ల నుంచి రూ. 916.5 కోట్లకు క్షీణించింది.
ఈ ఐపీఓ కేటాయింపులు (Allotment) ఆగస్టు 3న పూర్తి కానున్నాయి. షేర్లు పొందిన ఇన్వెస్టర్ల డీమ్యాట్ ఖాతాల్లోకి ఆగస్టు 4న జమ కాగా, ఆగస్టు 5న బీఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE)లలో షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మణిపాల్ హెల్త్ ఐపీఓ చివరి తేదీ ఎప్పుడు?
ఈ ఐపీఓ జూలై 29న ప్రారంభమైంది. బిడ్డింగ్ వేయడానికి జూలై 31 చివరి తేదీ.
2. రీటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి?
రీటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం ఒక లాట్ (25 షేర్లు) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గరిష్ట ధర రూ. 590 ప్రకారం రూ. 14,750 అవసరం అవుతుంది.
3. ఐపీఓ అల్లాట్మెంట్, లిస్టింగ్ తేదీలు ఏమిటి?
ఐపీఓ షేర్ల కేటాయింపు ఆగస్టు 3న పూర్తవుతుంది. షేర్లు పొందిన వారికి ఆగస్టు 4న డీమ్యాట్ ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ఆగస్టు 5న స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ జరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More