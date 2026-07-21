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    SBI Funds Management share price: నష్టాల మార్కెట్‌లోనూ మెరిసిన ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ ఐపీఓ

    స్టాక్ మార్కెట్ ఒడుదొడుకుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ఐపీఓ 6.3 శాతం ప్రీమియంతో విజయవంతంగా లిస్ట్ అయింది. సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల భారీ మద్దతుతో దూసుకెళ్లిన ఈ ఐపీఓ విశేషాలతో పాటు, భారత్‌లోని టాప్ 20 మెగా ఐపీఓల పనితీరుపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: Jul 21, 2026, 11:17:16 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ, పటిష్టమైన సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల మద్దతు ఉంటే ఐపీఓలు మంచి లాభాలను అందించగలవని ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్ నిరూపించింది. స్టాక్ సూచీలు ఒడుదొడుకుల్లో ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఈ ఏడాది వచ్చిన అతిపెద్ద ఐపీఓ నిలకడైన అరంగేట్రం చేసింది.

    నష్టాల మార్కెట్‌లోనూ మెరిసిన ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ ఐపీఓ
    నష్టాల మార్కెట్‌లోనూ మెరిసిన ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ ఐపీఓ

    9,813 కోట్లతో మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ఐపీఓ 6.3 శాతం ప్రీమియంతో ట్రేడింగ్ ప్రారంభించింది. ఈ ఐపీఓ కోసం ఇన్వెస్టర్లు రూ.3 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన బిడ్లు సమర్పించారు. ఏకంగా 42 రెట్లు ఓవర్ సబ్‌స్క్రైబ్ కావడంతో, భారత మెగా ఐపీఓల చరిత్రలో రిలయన్స్ పవర్ తర్వాత రెండో అతిపెద్ద సబ్‌స్క్రిప్షన్ సాధించిన కంపెనీగా ఇది నిలిచింది.

    బిగ్ ఐపీఓలు - మార్కెట్ మూడ్

    మింట్ నిర్వహించిన ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం, దేశంలో వచ్చిన 20 అతిపెద్ద ఐపీఓల ల్యాండింగ్‌ను ప్రధానంగా మార్కెట్ ట్రెండ్ నిర్ణయించింది. సెన్సెక్స్ లాభాల్లో ముగిసిన రోజుల్లో వచ్చిన 11 పెద్ద ఐపీఓల్లో 9 కంపెనీలు లిస్టింగ్ రోజున మంచి లాభాలను ఇచ్చాయి.

    ఉదాహరణకు, సెన్సెక్స్ 2.1 శాతం పెరిగిన రోజున కోల్ ఇండియా ఏకంగా 40 శాతం లాభపడింది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ స్టాండర్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ ఏఎంసీ కంపెనీలు బెంచ్ మార్క్ సూచీలు పెరిగిన రోజుల్లో చెరో 19 శాతం ప్రీమియం సాధించాయి.

    అయితే, మార్కెట్ లాభాల్లో ఉన్నంత మాత్రాన ప్రతీ ఐపీఓ సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పలేం. సెన్సెక్స్ 2.5 శాతం పెరిగిన రోజున లిస్ట్ అయిన ఎల్ఐసీ (LIC) 8 శాతం నష్టపోయింది. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (GIC) కూడా సూచీ 1.3 శాతం పెరిగినా 4.6 శాతం క్షీణించింది.

    నష్టాల మార్కెట్‌లో ఐపీఓల పరిస్థితి ఏంటి?

    మరొకవైపు, సెన్సెక్స్ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు లిస్ట్ అయిన 9 మెగా ఐపీఓల్లో 4 కంపెనీలు లాభపడగా, 5 కంపెనీలు డిస్కౌంట్‌తో ట్రేడింగ్ ప్రారంభించాయి.

    సెన్సెక్స్ 0.4 శాతం నష్టపోయినప్పటికీ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా ఏకంగా 40 శాతం ప్రీమియం సాధించగా, హెచ్‌డిబి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ 1.4 శాతం పెరిగింది. విరుద్ధంగా, సెన్సెక్స్ 5 శాతం పడిపోయిన రోజున రిలయన్స్ పవర్ 17 శాతం, బెంచ్ మార్క్ సూచీ 1.3 శాతం నష్టపోయినప్పుడు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా 7 శాతం క్షీణించాయి.

    "పెద్ద ఐపీఓలను మార్కెట్ స్వీకరించాలంటే విస్తృతమైన సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి. అందుకే ఇవి ప్రధానంగా మార్కెట్ మూడ్‌పై ఆధారపడతాయి" అని ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ వేదిక 'ట్రాక్' సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ వేదాంత్ గుప్తే తెలిపారు.

    "అయితే ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్‌కు బలమైన మద్దతు లభించింది. అన్ని వర్గాల ఇన్వెస్టర్ల నుంచి, ముఖ్యంగా యాంకర్ బుక్ ద్వారా లభించిన భారీ డిమాండ్ ఈ స్టాక్ పతనమవ్వకుండా గట్టి పునాది వేసింది" అని వేదాంత్ గుప్తే వివరించారు.

    కంపెనీ పరిమాణంతో సంబంధం ఉందా?

    కేవలం మెగా ఐపీఓలే కాకుండా, సాధారణ ఐపీఓలకు కూడా మార్కెట్ వాతావరణం బాగా తోడ్పడింది. 2024 నుంచి వచ్చిన 222 మెయిన్‌బోర్డ్ ఐపీఓలను పరిశీలిస్తే, మార్కెట్ మూడ్ లిస్టింగ్ లాభాలను ప్రభావితం చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది.

    "ఐపీఓ చిన్నదా, పెద్దదా లేదా మిడ్-సైజ్ అనే దానితో సంబంధం లేకుండా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ప్రభావం ఉంటుంది. లిస్టింగ్ రోజున సూచీల కదలికల నుంచి ఐపీఓ పనితీరును వేరు చేసి చూడలేం" అని ప్రైమ్ డేటాబేస్ గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రణవ్ హల్దియా పేర్కొన్నారు.

    సెన్సెక్స్ లాభాల్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన 99 కంపెనీల్లో 71 శాతం ఐపీఓలు లాభాలను అందించాయి. మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన 123 కంపెనీల్లో సైతం 68 శాతం ఐపీఓలు లాభాలను సాధించడం గమనార్హం. సూచీలు లాభపడిన రోజుల్లో ఐపీఓలు సగటున 19.86 శాతం రిటర్నులు ఇవ్వగా, నష్టాల్లో ఉన్న రోజుల్లో లిస్ట్ అయినవి సగటున 14.85 శాతం లాభాలు ఇచ్చాయి.

    సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఆధారంగా లిస్టింగ్ గెయిన్స్ వస్తాయా?

    సబ్‌స్క్రిప్షన్ స్థాయిలు కూడా లిస్టింగ్ పనితీరుకు సంకేతంగా నిలుస్తాయా? డేటా ప్రకారం, 20 అతిపెద్ద ఐపీఓల్లో 8 కంపెనీలు రెండంకెల సబ్‌స్క్రిప్షన్ సాధించాయి. వీటిలో 6 కంపెనీలు 13 శాతం నుంచి 66 శాతం వరకు లాభపడగా, రెండు కంపెనీలు ఆఫర్ ధర కంటే తక్కువకు లిస్ట్ అయ్యాయి.

    "మంచి వృద్ధి అవకాశాలు ఉండి, సరైన వ్యాల్యుయేషన్‌లో లభించే వ్యాపారాలు అన్ని రకాల మార్కెట్ పరిస్థితుల్లోనూ ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకుంటాయి. సరైన కంపెనీని ఎంచుకోవడం వల్ల మార్కెట్ ప్రమాదాల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది" అని స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ సెక్యూరిటీస్ ఇండియా ఈడీ & సీఐఓ గౌరవ్ దువా వ్యాఖ్యానించారు.

    విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలు వస్తాయని చెప్పలేం. రిలయన్స్ పవర్ 69 రెట్లకు పైగా సబ్‌స్క్రైబ్ అయినా 17 శాతం నష్టంతో లిస్ట్ అయింది. ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ 42 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ అయి 6.3 శాతం, ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ 38 రెట్లకు 48 శాతం, జొమాటో 23 రెట్ల సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో 66 శాతం లాభాలు అందించాయి.

    "కేవలం లిస్టింగ్ లాభాల పాయింట్లోనే కాకుండా, 2-3 ఏళ్ల దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోణంలో చూస్తే ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ ఇన్వెస్టర్లకు మంచి విలువను అందిస్తుంది. ఇంట్లో పొదుపు సొమ్ము ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్‌గా మారడం, చిన్న నగరాల్లోనూ ఎస్‌ఐపీల వ్యాప్తి పెరగడం ఈ కంపెనీకి కలిసివచ్చే అంశం" అని 129 వెల్త్ ఫండ్ మేనేజర్, పాల్ అసెట్ రీసెర్చ్ హెడ్ ప్రాసెంజిత్ పాల్ తెలిపారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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