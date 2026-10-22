ఎల్ఐసీ హెచ్ఎఫ్ఎల్లో 232 అప్రెంటిస్ పోస్టులు.. అప్లై చేసుకోండిలా
ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (LIC HFL) 232 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను కోరుతోంది. గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు నవంబర్ 1 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇవే.
ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే ఉద్యోగార్థులకు ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (LIC HFL) మంచి అవకాశం కల్పించింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లోని తమ కార్యాలయాల్లో 232 అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సంస్థ ప్రకటించింది.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి నవంబర్ 1, 2026 వరకు అవకాశం ఉంది. దరఖాస్తుకు సంబంధించిన అర్హతలు, ఎంపిక విధానం, ఫీజు వివరాలను క్రింద తెలుసుకుందాం.
విద్యా అర్హత, వయోపరిమితి
ఈ అప్రెంటిస్ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏ సబ్జెక్టులోనైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అభ్యర్థులు తమ గ్రాడ్యుయేషన్ను అక్టోబర్ 1, 2026 నాటికి పూర్తి చేసి ఉండాలి. వయోపరిమితి విషయానికి వస్తే, దరఖాస్తుదారుల వయస్సు 20 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
ఎంపిక విధానం
అప్రెంటిస్ పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా ఆన్లైన్ రాత పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో మొత్తం 100 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు (MCQs) ఉంటాయి. గరిష్ఠ మార్కులు 100 కాగా, పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు (1 గంట) ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు
అభ్యర్థులు కేటగిరీల వారీగా చెల్లించాల్సిన దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు
- ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST), దివ్యాంగులకు (PwBD): రూ. 200 + జీఎస్టీ
- జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS), ఓబీసీ (OBC) కేటగిరీకి చెందిన పురుష అభ్యర్థులకు: రూ. 800 + జీఎస్టీ
- జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS), ఓబీసీ (OBC) కేటగిరీకి చెందిన మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్ అభ్యర్థులకు: రూ. 600 + జీఎస్టీ
ఒకసారి చెల్లించిన ఫీజును ఏ కారణం చేతనైనా తిరిగి చెల్లించడం (రిఫండ్ చేయడం) జరగదని ఎల్ఐసీ హెచ్ఎఫ్ఎల్ స్పష్టం చేసింది. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఆలస్యం చేయకుండా తుది గడువులోగా అధికారిక వెబ్సైట్ lichousing.com లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
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- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More