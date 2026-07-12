Fifa World Cup : మెస్సి కల సజీవం! ఫిఫా వరల్డ్ కప్ సెమీస్లోకి అర్జెంటీన్- పోరాడి ఓడిన స్విట్జర్లాండ్..
argentina vs switzerland live : ఫిఫా ప్రపంచకప్ క్వార్టర్ ఫైనల్లో స్విట్జర్లాండ్ గట్టి పోటీ ఇచ్చినప్పటికీ ఎక్స్ట్రా టైమ్లో అర్జెంటీనా అద్భుత విజయం సాధించింది. జూలియన్ అల్వారెజ్, లౌటారో మార్టినెజ్ మెరుపు గోల్స్తో 3-1 తేడాతో గెలిచి సెమీఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో మరో నాకౌట్ పోరు.. మరో ఉత్కంఠభరితమైన పోరు.. మరోసారి ఓటమి కోరల్లోంచి అద్భుతంగా తప్పించుకున్న అర్జెంటీనా! డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ను పెనాల్టీ షూటౌట్ వైపు లాగుతూ స్విట్జర్లాండ్ షాక్ ఇస్తుందనుకున్న తరుణంలో, ఎక్స్ట్రా టైమ్లో జూలియన్ అల్వారెజ్ సృష్టించిన అద్భుతం మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేసింది. ఆ వెంటనే స్టాపేజ్ టైమ్లో లౌటారో మార్టినెజ్ గోల్ కొట్టడంతో కాన్సాస్ సిటీలో అర్జెంటీనా 3-1 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో గ్లోబల్ ఫుట్బాల్ లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సీ మరో ప్రపంచకప్ కల సజీవంగా నిలిచింది.
ప్రస్తుత ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో అర్జెంటీనా టైటిల్ డిఫెన్స్ ప్రయాణం అంతా ఇలాగే సాగుతోంది. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో కేప్ వెర్డే జట్టు అర్జెంటీనాకు చుక్కలు చూపించింది. ఆ తర్వాత రౌండ్ ఆఫ్ 16లో ఈజిప్ట్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 2-0తో వెనుకబడి కూడా అద్భుతంగా పుంజుకుంది. ఇప్పుడు క్వార్టర్ ఫైనల్లో సైతం మొండిగా పోరాడిన స్విట్జర్లాండ్ నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. అయితే, జట్టుపైకి చీకట్లు ముసురుతున్న ప్రతిసారీ కోచ్ లియోనెల్ స్కలోని బృందం తిరిగి పుంజుకోవడానికి ఏదో ఒక మార్గాన్ని వెతుకుతూనే ఉంది. తమ ప్రపంచకప్ కిరీటాన్ని అంత సులువుగా వదులుకునే ప్రసక్తే లేదని అర్జెంటీనా నిరూపిస్తూనే ఉంది.
64 ఏళ్ల చరిత్రపై మెస్సి కన్ను!
ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఒక సరికొత్త చరిత్రకు అర్జెంటీనా అత్యంత సమీపంలో నిలిచింది. గత 64 ఏళ్ల ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఏ దేశం కూడా వరుసగా రెండోసారి (బ్యాక్-టు-బ్యాక్) టైటిల్ను గెలుచుకోలేకపోయింది. ప్రస్తుతం 39 ఏళ్ల వయసులో జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్న లియోనెల్ మెస్సి.. ఈ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో మరో రెండు విజయాలు సాధిస్తే చరిత్రలో నిలిచిపోతాడు. గతంలో ఇటలీ (1934, 1938), బ్రెజిల్ (1958, 1962) దేశాలు మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించాయి. ఇప్పుడు వాటి సరసన అర్జెంటీనా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
స్విస్ కౌంటర్ ఎటాక్.. వీఏఆర్ డ్రామా..
ఈజిప్ట్ మ్యాచ్లా కాకుండా, ఈసారి అర్జెంటీనా ప్రారంభంలోనే ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆట మొదలైన 10వ నిమిషంలోనే మెస్సి అద్భుతమైన కార్నర్ కిక్ అందించగా, అలెక్సిస్ మెక్ అలిస్టర్ హెడర్ ద్వారా బంతిని గోల్ పోస్ట్లోకి పంపి అర్జెంటీనాకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు.
అయితే సెకండ్ హాఫ్లో స్విట్జర్లాండ్ సరికొత్త వ్యూహంతో మైదానంలోకి దిగింది. మ్యాచ్పై పట్టు సాధిస్తూ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్ డాన్ న్డోయే కఠినమైన యాంగిల్ నుంచి గోల్ కొట్టి స్కోరును 1-1తో సమం చేశాడు. స్విట్జర్లాండ్ ఈ టోర్నమెంట్లోనే అతిపెద్ద అంచనాలను తలకిందులు చేసేలా కనిపించిన తరుణంలో మ్యాచ్లో ఒక ఊహించని మలుపు చోటుచేసుకుంది.
ఫౌల్ జరిగినట్లు నటించాడనే ఆరోపణతో స్విస్ ఆటగాడు బ్రీల్ ఎంబోలోకు రెఫరీ రెండోసారి యెల్లో కార్డ్ చూపించి మైదానం వెలుపలికి పంపారు. నిజానికి మొదట లియాండ్రో పరేడెస్కు కార్డ్ ఇవ్వాలని భావించినా, వీడియో అసిస్టెంట్ రెఫరీ (వీఏఆర్) సమీక్ష తర్వాత ‘మిస్టేకెన్ ఐడెంటిటీ’ ప్రోటోకాల్ కింద నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు.
ఈ ప్రపంచకప్లో ఈ రూల్ వాడటం ఇది రెండోసారి.
ఎక్స్ట్రా టైమ్లో అల్వారెజ్ సంచలనం..
స్విట్జర్లాండ్ 10 మంది ఆటగాళ్లతోనే డిఫెన్స్ వలయాన్ని బలంగా నిర్మించింది. నిర్ణీత సమయం ముగిసేలోపు అర్జెంటీనా ఆల్అవుట్ ఎటాక్ చేసినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. మెస్సి కొట్టిన ఒక షాట్ తృటిలో మిస్ అయింది. 9 నిమిషాల స్టాపేజ్ టైమ్ తర్వాత కూడా స్కోరు 1-1తో సమానంగా ఉండటంతో మ్యాచ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్కు దారితీసింది.
ఎక్స్ట్రా టైమ్ మొదటి హాఫ్లో స్విస్ డిఫెండర్లు అర్జెంటీనాకు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వలేదు. కానీ అర్జెంటీనా ఒత్తిడిని సడలించలేదు. మ్యాచ్ ముగియడానికి మరో ఎనిమిది నిమిషాలు ఉందనగా, మెస్సి కొట్టిన షాట్ను స్విస్ గోల్కీపర్ అడ్డుకున్నాడు. కానీ రీబౌండ్ అయిన బంతిని జూలియన్ అల్వారెజ్ అందుకుని, కుడికాలి బలమైన షాట్తో నేరుగా టాప్ కార్నర్లోకి పంపాడు. ఈ ప్రపంచకప్లోనే అత్యుత్తమ గోల్స్లో ఒకటిగా నిలిచే ఈ గోల్తో అర్జెంటీనా 2-1 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే లౌటారో మార్టినెజ్ మరో గోల్ సాధించి అర్జెంటీనాకు 3-1తో తిరుగులేని విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు.
సెమీఫైనల్స్ షెడ్యూల్..
మరో క్వార్టర్ ఫైనల్లో థామస్ టూఖెల్ నేతృత్వంలోని ఇంగ్లాండ్ జట్టు 2-1 తేడాతో నార్వేపై విజయం సాధించింది. జూడ్ బెల్లింగ్హామ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్లో కొట్టిన విన్నింగ్ గోల్ ఇంగ్లాండ్ను సెమీస్కు చేర్చింది.
ఫలితంగా జులై 16న అట్లాంటా వేదికగా జరిగే రెండో సెమీఫైనల్లో అర్జెంటీనా, ఇంగ్లాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. అంతకంటే ముందు జులై 15న డల్లాస్లో జరిగే మొదటి సెమీఫైనల్లో ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ జట్లు తలపడతాయి.
ఈ రెండు సెమీ ఫైనల్స్లో గెలిచే జట్లు.. జులై 20న జరగనున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్లో తలపడతాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More