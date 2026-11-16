Family Cars : ఫ్యామిలీ కోసం 7 సీటర్ కారు కొనాలా? ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఇవే..
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో 6, 7 సీట్ల కార్లకు ఆదరణ భారీగా పెరుగుతోంది. 2026 అక్టోబర్లో దేశవ్యాప్తంగా అమ్ముడైన త్రీ-రో కార్లలో ఏకంగా 43 శాతం వాటాను మహీంద్రా సొంతం చేసుకుంది. ఎర్టిగా, స్కార్పియో, ఇన్నోవా, ఫార్చ్యూనర్ విక్రయాల పూర్తి లెక్కలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతీయ కుటుంబాలు ఇప్పుడు చిన్న కార్ల కంటే విశాలమైన 6, 7 సీట్ల వాహనాల వైపే మొగ్గు చూపుతున్నాయి! పండుగల సీజన్ ఊపుతో 2026 అక్టోబర్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా త్రీ-రో కార్ల విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. వ్యక్తిగత మోడళ్ల పరంగా మారుతీ సుజుకీ కారు అగ్రస్థానంలో నిలిచినా, మొత్తం విభాగంలో మాత్రం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. అక్టోబర్ నెలలో భారత్లో అమ్ముడైన ప్రతి వంద త్రీ-రో కార్లలో సుమారు 43 వాహనాలు మహీంద్రా షోరూమ్ల నుంచే బయటకు వచ్చాయి!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఉమ్మడి కుటుంబాల సంస్కృతి, వారాంతపు విహారయాత్రలు, తీర్థయాత్రల కారణంగా 7-సీటర్ వాహనాలకు ఎప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇక గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, 2026 అక్టోబర్లో దేశవ్యాప్తంగా 1,07,960 ఆరు, ఏడు సీట్ల కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. 2025 అక్టోబర్లో నమోదైన 99,571 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 8.4 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది. ఇందులో ఒక్క మహీంద్రా సంస్థే 46,820 యూనిట్లను విక్రయించి మార్కెట్ను శాసించింది.
నెంబర్ వన్గా మారుతీ ఎర్టిగా.. 22.6 శాతం మార్కెట్ వాటా
దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎంపీవీగా 'మారుతీ సుజుకీ ఎర్టిగా' తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. గత నెలలో దేశవ్యాప్తంగా అమ్ముడైన 1.08 లక్షల త్రీ-రో కార్లలో 20,641 యూనిట్లు ఒక్క ఎర్టిగావే ఉన్నాయి. 2025 అక్టోబర్లో నమోదైన 20,087 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 2.8 శాతం వార్షిక వృద్ధి. ఎర్టిగాకు ప్రీమియం రూపమైన 'మారుతీ ఎక్స్ఎల్6' గత నెలలో 3,785 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించింది. గతేడాది అక్టోబర్తో (3,611 యూనిట్లు) పోలిస్తే ఇది 4.8 శాతం ఎక్కువ. ఈ రెండు మోడళ్లతో కలిపి మారుతీ సుజుకీ మొత్తం 24,426 యూనిట్లను విక్రయించి, త్రీ-రో కార్ల విభాగంలో 22.6 శాతం మార్కెట్ వాటాను కైవసం చేసుకుంది.
మహీంద్రా జోరు..
మహీంద్రా కంపెనీకి అత్యధిక అమ్మకాలు తెచ్చిపెట్టిన మోడల్ 'స్కార్పియో'. అక్టోబర్ నెలలో 19,353 యూనిట్ల విక్రయాలతో దేశంలోనే రెండో అత్యధికంగా అమ్ముడైన త్రీ-రో కారుగా స్కార్పియో నిలిచింది. 2025 అక్టోబర్లో నమోదైన 17,880 యూనిట్లతో పోలిస్తే దీని అమ్మకాలు 8.2 శాతం పెరిగాయి. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో విశేష ఆదరణ ఉన్న 'మహీంద్రా బొలెరో' 12,348 యూనిట్ల విక్రయాలతో మొత్తం జాబితాలో మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. అయితే గతేడాది అక్టోబర్తో (14,343 యూనిట్లు) పోలిస్తే బొలెరో విక్రయాల్లో 13.9 శాతం తగ్గుదల కనిపించింది.
టాటా సఫారీకి గట్టి పోటీనిచ్చే 'మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ' గత నెలలో 10,254 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. 2025 అక్టోబర్లో అమ్ముడైన 10,139 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 1.1 శాతం వార్షిక వృద్ధి. ఇక దీనికి పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చిన ‘మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్’ గత నెలలో 4,865 యూనిట్లు అమ్ముడై కంపెనీ ఖాతాలో కీలక వాటాను జోడించింది.
దూసుకెళ్లిన టయోటా ఫార్చ్యూనర్.. ఇన్నోవా పరిస్థితి ఏంటి?
అధిక లాభాలను తెచ్చిపెట్టే ఇన్నోవా సిరీస్, ఫార్చ్యూనర్ వంటి మోడళ్ల అండతో టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. అక్టోబర్ నెలలో టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా, ఇన్నోవా హైక్రాస్ రెండూ కలిపి 9,441 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. 2025 అక్టోబర్లో నమోదైన 11,089 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇన్నోవా విక్రయాలు 14.9 శాతం తగ్గాయి.
అదే సమయంలో ప్రీమియం ఎస్యూవీ 'టయోటా ఫార్చ్యూనర్' అమ్మకాలు ఏకంగా 36.2 శాతం ఎగబాకాయి. 2025 అక్టోబర్లో 2,920 యూనిట్లుగా ఉన్న ఫార్చ్యూనర్ విక్రయాలు, ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో 3,976 యూనిట్లకు చేరాయి. మారుతీ సుజుకీ నుంచి సేకరించిన 'టయోటా రూమియన్' గత నెలలో 3,785 యూనిట్లు అమ్ముడై 4.8 శాతం వార్షిక వృద్ధిని (2025 అక్టోబర్: 3,611 యూనిట్లు) నమోదు చేసింది. 138 యూనిట్ల లగ్జరీ ఎంపీవీ 'టయోటా వెల్ఫైర్' విక్రయాలతో కలుపుకొని, టయోటా మొత్తం 16,339 త్రీ-రో కార్లను విక్రయించి 15.1 శాతం మార్కెట్ వాటాను దక్కించుకుంది.
కియా కారెన్స్, సోరెంటో విక్రయాల లెక్కలివే!
2026 అక్టోబర్లో టాప్-10 త్రీ-రో కార్ల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక దక్షిణ కొరియా బ్రాండ్ మోడల్ 'కియా కారెన్స్' సిరీస్. గత నెలలో కారెన్స్, కారెన్స్ క్లావిస్, కారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీ కలిపి 6,918 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. 2025 అక్టోబర్లో నమోదైన 8,779 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఈ విక్రయాలు 21.2 శాతం తగ్గాయి. వీటితో పాటు 11 యూనిట్ల కియా కార్నివాల్, 2,148 యూనిట్ల కియా సోరెంటో విక్రయాలతో కలిపి కియా సంస్థ గత నెలలో మొత్తం 9,077 త్రీ-రో కార్లను విక్రయించి, ఈ విభాగంలో 8.4 శాతం మార్కెట్ వాటాను సాధించింది.
మొత్తం మీద భారత కార్ల మార్కెట్లో బడ్జెట్ ఎంపీవీల నుంచి ప్రీమియం, ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీల వరకు 6, 7 సీటర్ వాహనాలకు ఆదరణ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More