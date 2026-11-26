ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
బంగారం ఇక డిజిటల్.. లండన్ మార్కెట్లో దిగ్గజ బ్యాంకుల కొత్త ప్రయోగం
బంగారు కడ్డీలను కదల్చకుండానే క్రయవిక్రయాలు, తాకట్టు లావాదేవీలు జరిపే కొత్త డిజిటల్ వ్యవస్థను జేపీ మోర్గాన్, హెచ్ఎస్బీసీ, స్టోన్ఎక్స్ పరీక్షించాయి. లండన్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇది సరికొత్త మలుపుగా నిలుస్తోంది.
బంగారం కొనాలన్నా, అమ్మాలన్నా, లేక దానిని తాకట్టు పెట్టి అప్పు తెచ్చుకోవాలన్నా.. ఆ బంగారు కడ్డీలను ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకు మోసుకెళ్లాల్సిన పనిలేకుండానే అంతా ఆన్లైన్లో జరిగిపోతే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత లండన్ బంగారం మార్కెట్లో సరిగ్గా ఇదే జరిగింది. అంతర్జాతీయ దిగ్గజ బ్యాంకులైన జేపీ మోర్గాన్, హెచ్ఎస్బీసీ, స్టోన్ఎక్స్ కలిసి కొత్త తరం 'డిజిటల్ గోల్డ్' ద్వారా తొలిసారి ప్రత్యక్ష లావాదేవీలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాయి.
ప్రపంచ బులియన్ మార్కెట్లో ఇదొక పెద్ద మలుపు అని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వాస్తవ మార్కెట్ లావాదేవీల్లో పెద్ద బ్యాంకులు ఈ వ్యవస్థను పరీక్షించడం ఇదే తొలిసారని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (డబ్ల్యూజీసీ) ప్రకటించింది. అసలు బంగారంపై ప్రత్యక్ష హక్కును వదులుకోకుండానే, ఆర్థిక మార్కెట్లలో దానిని కొత్త మార్గాల్లో వాడుకోవడానికి ఈ ప్రయోగం దారి చూపుతోంది.
ఈ కొత్త డిజిటల్ బంగారం ఎలా పనిచేస్తుంది?
పెద్ద ఆర్థిక సంస్థలు బంగారాన్ని కొనే, బదిలీ చేసే, వాడుకునే తీరును ఆధునికీకరించేందుకు డబ్ల్యూజీసీ 'హోల్సేల్ డిజిటల్ గోల్డ్' అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. దీని కిందే ఈ తొలి లావాదేవీలు జరిగాయి.
ఈ విధానం చాలా సరళంగా ఉంటుంది. లండన్లోని సురక్షిత గదుల్లో (వాల్ట్స్) దాచిన అసలు బంగారు కడ్డీలను ఒక డిజిటల్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానిస్తారు. ఆ బంగారంలో ఎవరికి ఎంత వాటా ఉందో తెలిపేలా 'పూల్డ్ గోల్డ్ ఇంటరెస్ట్స్' పేరుతో డిజిటల్ హక్కులను జారీ చేస్తారు. ఈ ప్రయోగం కోసం 400 ఔన్సుల ప్రామాణిక 'లండన్ గుడ్ డెలివరీ' బంగారు కడ్డీలను వాడారు. లావాదేవీలన్నీ పూర్తయి సెటిల్ అయ్యాక, ఆ అసలు బంగారాన్ని తిరిగి వ్యవస్థ నుంచి బయటకు తీసి, ప్రక్రియ ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు ఎలా పనిచేస్తుందో చూపించారు.
ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు ఐసీఈ బెంచ్మార్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆపరేటర్గా వ్యవహరించగా, బాటన్ సిస్టమ్స్ సాంకేతికతను అందించింది.
"పెద్ద సంస్థలు తొలిసారిగా అసలు బంగారంలోని చిన్న వాటాలను డిజిటల్గా బదిలీ చేసి, సెటిల్ చేశాయి. ప్రత్యక్ష లావాదేవీల్లో దానిని తాకట్టుగా కూడా వాడుకున్నాయి. బంగారం మార్కెట్ చరిత్రలో ఇదొక కీలక అడుగు" అని డబ్ల్యూజీసీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డేవిడ్ టైట్ పేర్కొన్నారు.
లండన్ మార్కెట్లో ఇదెందుకు పెద్ద మార్పు?
ప్రపంచ బంగారం వ్యాపారానికి లండన్ గుండెకాయ లాంటిది. ఇక్కడ ప్రతి వారం వందల బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బంగారం క్రయవిక్రయాలు జరుగుతాయి. అయితే, ఇందులో ఎక్కువ భాగం 'అన్-అలొకేటెడ్ గోల్డ్' పద్ధతిలో సాగుతుంది. అంటే, కొనుగోలుదారులకు ఫలానా బంగారు కడ్డీ నాది అనే హక్కు ఉండదు; కేవలం ఫలానా బ్యాంకు నాకు ఇంత బంగారం బాకీ ఉంది అనే కాగితపు హామీ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రతిసారీ బంగారు కడ్డీలను అటూ ఇటూ కదల్చాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో ఈ పద్ధతి చౌకగా, సులభంగా ఉంటుంది.
కానీ, ఇందులో ఒక చిన్న చిక్కు ఉంది. ఆ బంగారాన్ని దాచిన బ్యాంకు ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నంత వరకే ఇన్వెస్టర్లకు భరోసా. ఒకవేళ బ్యాంకుకు ఏదైనా సమస్య వస్తే ఇబ్బంది తప్పదు. పైగా, ఇలాంటి కాగితపు హామీలను అసలు బంగారంలాగా సులభంగా తాకట్టు పెట్టడానికి వీలుపడదు.
ఈ సమస్యలకు పరిష్కారంగానే 'పూల్డ్ గోల్డ్ ఇంటరెస్ట్స్' విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. దీనివల్ల ఇన్వెస్టర్లు, బ్యాంకులు అసలు బంగారంలో తమ వాటాను నేరుగా కలిగి ఉండవచ్చు. బంగారు కడ్డీలను కదల్చకుండానే, ఆ వాటాను ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఇతరులకు బదిలీ చేయవచ్చు, అవసరమైతే తాకట్టు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
"ఆర్థిక మార్కెట్లలో బంగారాన్ని మరింత విస్తృతంగా వాడుకోవడానికి ఈ కొత్త వ్యవస్థ ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది" అని జేపీ మోర్గాన్ ఫిజికల్ కమోడిటీస్ గ్లోబల్ హెడ్ మార్క్ ఆమ్లిన్ తెలిపారు. ఏదైనా సంస్థ దివాలా తీసినప్పుడు, తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని సులభంగా తిరిగి పొందేలా బ్రిటన్ ఆర్థిక నిబంధనల్లో మార్పులు చేయాలని డబ్ల్యూజీసీ ఇప్పటికే ప్రభుత్వాన్ని కోరుతోంది.
ఆసియా దేశాల నుంచి పెరుగుతున్న పోటీ
ప్రపంచ బంగారం వాణిజ్యంలో తమ వాటాను పెంచుకోవడానికి ఆసియా ఆర్థిక కేంద్రాలు గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలోనే లండన్ ఈ కొత్త అడుగు వేసింది. హాంకాంగ్ ఇప్పటికే కొత్త బంగారు క్లియరింగ్ వ్యవస్థను ప్రయోగాత్మకంగా మొదలుపెట్టింది. సింగపూర్ సైతం సెంట్రల్ బ్యాంకుల అవసరాలతో పాటు బంగారం నిల్వ, వ్యాపార వసతులను మెరుగుపరిచే చర్యలు ప్రకటించింది.
మరోవైపు, బ్రిటన్ ఫైనాన్షియల్ కండక్ట్ అథారిటీ కూడా బంగారం టోకనైజేషన్, హోల్సేల్ మార్కెట్లలో దానిని తాకట్టుగా వాడే అవకాశాలపై పరిశ్రమ వర్గాల అభిప్రాయాలను కోరింది.
అయితే, ఈ కొత్త డిజిటల్ వ్యవస్థ లండన్లో ఇప్పటికే ఉన్న సంప్రదాయ ఓవర్-ది-కౌంటర్ బంగారం మార్కెట్ స్థానంలోకి రావడం లేదు. ప్రస్తుత వ్యాపార విధానానికి తోడుగా ఇది పనిచేస్తుంది. దీనిని పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తెచ్చే ముందు, ఈ వ్యవస్థను ఎవరు, ఎలా పర్యవేక్షించాలనే విషయంపై మరికొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఏదేమైనా, తన వాల్ట్స్లో ఒక ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన బంగారం, వివిధ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకుల భారీ నిల్వలతో లండన్ ఇప్పటికీ ప్రపంచ బంగారం మార్కెట్లో రారాజుగా కొనసాగుతోంది.