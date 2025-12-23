Edit Profile
    వెనుక కూర్చుంటే ప్రాణాలు గాల్లోనే- ఫ్రాంక్స్​ కారుకు 1 స్టార్ సేఫ్టీ​ రేటింగ్​..

    మేడ్ ఇన్ ఇండియా కారుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సుజుకీ ఫ్రాంక్స్, తాజాగా నిర్వహించిన ఆస్ట్రేలేషియన్​ క్రాష్ టెస్టులో ఘోరంగా విఫలమైంది. సీటు బెల్టులు ఊడిపోవడం వంటి ప్రమాదకరమైన లోపాలతో పాటు అనేక వైఫల్యాల వల్ల ఈ కారు కేవలం ఒకే ఒక్క స్టార్ రేటింగ్​ని సంపాదించుకుంది.

    Published on: Dec 23, 2025 11:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మీరు ఎంతో కష్టపడి, సంవత్సరాల తరబడి డబ్బులు పోగు చేసి కొనుగోలు చేసిన కారులో భద్రతా లోపాలు ఉంటే? అసలు వెనుక సీట్లల్లో కూర్చుంటే ప్రాణాలు గాల్లోనే కలిసిపోతాయని వింటే? మేడ్​-ఇన్​- ఇండియా సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​ని కొనుగోలు చేసిన వారి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇదే! తాజాగా నిర్వహించిన ఆస్ట్రేలేషియన్​ న్యూ కార్ అసెస్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్ (ఏఎన్​సీఏపీ) క్రాష్ టెస్టులో ఈ క్రాస్​ఓవర్​ అత్యంత పేలవమైన ప్రదర్శన చేసింది. అత్యాధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయని ప్రచారం చేసుకుంటున్నప్పటికీ, ఈ కారుకు కేవలం 1-స్టార్ రేటింగ్ మాత్రమే లభించింది. ఈ కారు వెనుక భాగంలో కూర్చోకపోవడమే ఉత్తమం అని స్వయంగా క్రాష్​ టెస్ట్​ చేసిన వారు హెచ్చరిస్తుండటం గమనార్హం.

    సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​ క్రాష్​ టెస్ట్​లో షాకింగ్​ విషయాలు..
    సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​ క్రాష్​ టెస్ట్​లో షాకింగ్​ విషయాలు..

    సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​- ప్రాణాలు తీసే సీటు బెల్ట్ వైఫల్యం!

    క్రాష్ టెస్టులో బయటపడిన అత్యంత భయంకరమైన విషయం సీటు బెల్టుల వైఫల్యం! సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​పై ఫ్రెంటల్​ క్రాష్​ టెస్ట్​ చేసినప్పుడు.. వెనుక సీటు బెల్ట్ మెకానిజం అకస్మాత్తుగా ఊడిపోయింది. దీనివల్ల వెనుక కూర్చున్న ప్యాసింజర్​ (డమ్మీ) నియంత్రణ కోల్పోయి నేరుగా వెళ్లి ముందు సీటును బలంగా ఢీకొట్టింది.

    సాధారణంగా సీటు బెల్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే ప్రమాదకరమైన విషయం. "ఈ సమస్యపై పూర్తి విచారణ జరిగి, తగిన చర్యలు తీసుకునే వరకు సుజుకీ ఫ్రాంక్స్ వెనుక సీట్లలో పెద్దలు గానీ, పిల్లలు గానీ కూర్చోకపోవడమే మంచిది," అని ఏఎన్​సీఏపీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కార్లా హూర్ వెగ్ హెచ్చరించడం గమనార్హం.

    వివిధ విభాగాల్లో స్కోర్లు ఇలా ఉన్నాయి:

    అడల్ట్​ ఆక్యుపెంట్​ ప్రొటెక్షన్​ : 48 శాతం

    చైల్డ్​ ఆక్యుపెంట్​ ప్రొటెక్షన్​: 40 శాతం

    పాదచారుల రక్షణ: 65 శాతం

    సేఫ్టీ అసిస్ట్ : 55 శాతం

    సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​- రక్షణలో ఎన్నో లోపాలు..

    క్రాష్​ టెస్ట్​లో ముందు నుంచి ఢీకొన్నప్పుడు సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​ డ్రైవర్ ఛాతీకి రక్షణ చాలా బలహీనంగా ఉందని, పెడల్స్ కదలిక వల్ల పాదాలకు గాయాలయ్యే అవకాశం ఉందని పరీక్షల్లో తేలింది. ఇక వెనుక సీటు ప్రయాణికులకైతే తల- ఛాతీ భాగాలకు రక్షణ సున్నా అని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

    ఈ కారులో మధ్యలో ఎయిర్‌బ్యాగ్ లేకపోవడం కూడా ఒక లోపంగా మారింది.

    పిల్లల భద్రత విషయంలోనూ ఫ్రాంక్స్ నిరాశపరిచింది! వెనుక సీట్లకు 'ప్రీ-టెన్షనర్లు' లేకపోవడంతో ప్రమాద సమయంలో ఆరు నుంచి పదేళ్ల వయసున్న పిల్లలకు తల, మెడ భాగాల్లో తీవ్ర గాయాలవుతాయని గుర్తించారు.

    పాదచారుల రక్షణలో మెరుగ్గా..

    అయితే, పాదచారులు, సైక్లిస్టుల రక్షణ విషయంలో ఫ్రాంక్స్ కొంత మెరుగ్గా పనిచేసింది! కారు బోనెట్, విండ్‌స్క్రీన్ భాగం తలకు తగినంత రక్షణ ఇస్తున్నట్లు తేలింది. కారులో ఉన్న ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ (ఏఈబీ) సిస్టమ్ ఇతర వాహనాలను, సైక్లిస్టులను గుర్తించడంలో బాగానే పనిచేస్తోంది. కానీ కారును రివర్స్ తీసేటప్పుడు మాత్రం ఈ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ పనిచేయదు.

    భారత్ నుంచే ప్రపంచానికి..

    పరీక్షకు వెళ్లిన ఈ కారును భారతదేశంలోనే తయారు చేశారు. హరియాణాలోని మారుతీ సుజుకీ ప్లాంట్ నుంచి తయారవుతున్న ఫ్రాంక్స్ కారును జపాన్, లాటిన్ అమెరికా, మధ్యప్రాచ్యం, ఆఫ్రికా వంటి 80కి పైగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జపాన్ మార్కెట్లో ఈ కారుకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.

    అయితే మేడ్ ఇన్ ఇండియా కారు అంతర్జాతీయ భద్రత ప్రమాణాల్లో ఇంత ఘోరంగా విఫలమవ్వడం ఇప్పుడు వాహన రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పటికే ఈ కారు వాడుతున్న వారు వెనుక సీటు ప్రయాణికుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం అని క్రాష్​ టెస్ట్​ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.

